-En agosto de 1966 me llamó Aniceto Reynoso, dirigente del comité central del Partido Comunista de Bolivia. Me preguntó si estaba dispuesto a cumplir una tarea tan delicada que hasta podría perder la vida en ella. No me explicó de qué se trataba exactamente la misión, pero acepté por disciplina partidaria. No sabía que era para una misión guerrillera. Días después me avisaron que a las cuatro de la mañana del 1 de septiembre debía estar en la plaza de San Pedro, donde alguien pasaría a buscarme. A la hora fijada apareció una camioneta Toyota, cargada de cajones. En la cabina estaban los camaradas Rodolfo Saldaño, cuyo nombre de guerra después sería Rodo, y Luís Tellerías Murillo, que después sería Manzano. Yo me quedé con mi nombre real, Eusebio. Así que a los veinte años me llevaron para ser guerrillero. Cuando me llevaron yo no sabía que iba a ser guerrillero.