Él, con sus enormes ojos azules imperturbables, aseguró haberla atacado luego de que ella lo insultara y lo humillara mientras tenían sexo. Y relató el horror sin mostrar ninguna emoción: “Ofendió mi virilidad y me ofendió sobre mis posibilidades financieras (...) Me dijo que era feo y que no me compondría ni una cirugía plástica (...) que me iba a llevar un año ahorrar dinero para volvernos a encontrar (...) No pude soportarlo, no me contuve. Perdí el control. Agarré un cuchillo de la cocina. Ella se dio vuelta y la apuñalé en el cuello. Trató de escapar hacia el baño para encerrarse. La empujé fuera del baño y la acuchillé en el pecho y en el cuello al menos cinco veces más (...)".