¿Cuál fue la reacción de San Martín ante este justo, aunque tardío reconocimiento? En carta a su amigo William Miller nos lo cuenta él mismo, refiere allí: "Diez días después de mi salida de Chile, el primer Congreso del Perú no solo me concedió una pensión vitalicia, sino también me colmó de honores que yo no creía merecer (…) Dos legislaturas de la República Argentina, después de las acciones de Chacabuco y Maipú me honraron igualmente con su aprobación y otras distinciones y aun las de Colombia y México me declararon ciudadano de estos Estados. Solo las legislaturas de Chile no habían hecho jamás la menor mención del general San Martín, olvido que confieso a usted, me era tanto más sensible cuanto no habiendo tenido la menor intervención en su gobierno interior, yo solo deseaba la aprobación de mi conducta militar en esta República".