— Muchas de las cosas que Stalin hizo ya estaban en el aire. Stalin no era un paranoico. Probablemente en los últimos años sí hubiera perdido el control, pero en los años 30 no. Y además fue enorme el apoyo que tuvo dentro del Partido. Muchos compartían esta mentalidad de sitio, que ya estaba presente desde 1917; siempre sintieron que estaban acosados, que ante cualquier paso en falso que dieran iba a venir el imperialismo y haría abortar los logros de la Revolución. Esto se transformó en la idea de la 5a Columna, que Stalin tomó de la Guerra Civil española, esto de la conspiración desde el interior. Por otra parte, en los años 30, había un movimiento trotskista clandestino muy fuerte, con lo cual uno le estaba dando la razón a Stalin en el sentido de luchar contra eso. No me refiero a la parodia de los juicios y demás, pero sí al hecho de que había mucha gente disconforme y que estaba operando para destituirlo.