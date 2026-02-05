Cada día entre semana, en nuestro boletín Management Tip of the Day, HBR ofrece consejos que le ayudarán a gestionar mejor a su equipo y a sí mismo. Aquí encontrará una selección de nuestros consejos favoritos sobre gestión del pensamiento estratégico.

DEMUESTRE QUE ES UN PENSADOR ESTRATÉGICO

He aquí cómo hacer que esta parte integral de su liderazgo sea más visible para los demás.

-- HAGA QUE LA ESTRATEGIA SE SIENTA REAL. Utilice la narrativa y los recursos visuales para transformar ideas abstractas en conceptos cercanos y memorables. Una historia convincente o un modelo visual conectan las acciones individuales con los objetivos más amplios, ayudando a las partes interesadas a comprender el contexto y el propósito de su estrategia.

-- UTILICE UN MARCO RECONOCIBLE. Las distintas partes interesadas interpretan la estrategia a su manera. Utilice un marco compartido (como los OKRs o los KPIs) para crear alineación, dejando claro cómo los esfuerzos de cada equipo contribuyen al panorama estratégico general de la organización.

-- CREE OPORTUNIDADES PARA "DAR SENTIDO". Ayude a las partes interesadas a conectar su estrategia con sus propios objetivos. Facilite conversaciones que vinculen su trabajo con la visión general, fomentando preguntas como: "¿Cómo contribuye esta iniciativa a nuestros objetivos a largo plazo?"

-- INCORPORE LA REFLEXIÓN EN SU RUTINA. Las exigencias de alta presión pueden dejar la estrategia en segundo plano. Para mantenerla como prioridad, reflexione regularmente sobre cómo el trabajo actual le ayuda a adaptarse a los desafíos futuros. Las pequeñas revisiones constantes garantizan que la estrategia siga formando parte de su liderazgo diario.

Este consejo es una adaptación de "When You're Told You're Not Strategic Enough," de Luis Velasquez.

HAGA PREGUNTAS ESTRATÉGICAS MÁS INTELIGENTES

He aquí cinco tipos de preguntas que puede hacer y que pueden potenciar la toma de decisiones estratégicas.

-- INVESTIGATIVAS: ¿QUÉ SE SABE? Cuando se enfrentan a un problema u oportunidad, los mejores responsables de la toma de decisiones comienzan por aclarar su propósito, preguntándose qué quieren lograr y qué necesitan aprender para hacerlo.

-- ESPECULATIVAS: ¿QUÉ ? Estas preguntas le ayudan a considerar la situación de forma más amplia, replanteando el problema y explorando soluciones fuera de lo convencional.

-- PRODUCTIVAS: ¿Y AHORA QUÉ? Evaluar la disponibilidad de talento, capacidades, tiempo y otros recursos le ayuda, en última instancia, a determinar un curso de acción.

-- INTERPRETATIVAS: ¿ENTONCES, QUÉ ? Este seguimiento natural puede impulsarlo a redefinir continuamente el problema central e ir más allá de la superficie y extraer las implicaciones de una observación o idea.

-- SUBJETIVAS: ¿QUÉ NO SE HA DICHO? Esta última pregunta aborda las reservas personales, frustraciones, tensiones y agendas ocultas que pueden desviar la toma de decisiones.

Este consejo es una adaptación de "The Art of Asking Smarter Questions," de Arnaud Chevallier et al.

DESARROLLE SU MÚSCULO DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

¿Qué significa ser un pensador estratégico y cómo puede fortalecer su músculo del pensamiento estratégico?

-- AGUDEZA. Comience por evaluar el contexto actual de su organización, tanto desde una perspectiva interna como externa. Luego, siéntase cómodo compartiendo sus valiosos conocimientos con su equipo y con las partes interesadas clave. Finalmente, busque enfoques novedosos para los problemas y oportunidades que identifique.

-- ASIGNACIÓN. Una mentalidad estratégica implica la capacidad de centrar y reorientar constantemente los recursos, el valor para hacer concesiones y tomar decisiones difíciles, y la disposición para asegurar que el uso de los recursos siempre esté alineado con sus objetivos y lo impulse hacia adelante.

-- ACCIÓN. Preparar una estrategia es solo el primer paso: la forma en que la implemente determinará su éxito. La implementación depende de la colaboración y la ejecución. Por ello, céntrese en perfeccionar sus habilidades de comunicación para transmitir sus mensajes de manera efectiva (escuchando la retroalimentación cuando surja) y mantenga a su equipo en el camino correcto (midiendo su desempeño a lo largo del proceso).

Este consejo es una adaptación de "How to Become a Better Strategic Thinker," de Rich Horwath.

SIMPLIFIQUE SU ESTRATEGIA

He aquí cómo construir una estrategia que evite esfuerzos fragmentados y oportunidades perdidas.

-- SEPARE LA ESTRATEGIA DE LA ACCIÓN. La estrategia se trata de posicionar su negocio en el mercado, no es una lista de tareas para que cada área las ejecute. Cuando se confunde la estrategia con la acción, usted y su equipo pierden de vista la dirección general. Mantenga la estrategia enfocada en el posicionamiento de alto nivel y permita que las decisiones específicas y los entregables se deriven de ella.

-- CAMBIE SU LENGUAJE. Las palabras que utiliza moldean su forma de pensar. Sustituya términos como "estrategia de marketing" por "estrategia de clientes" y "estrategia de recursos humanos" por "estrategia de empleados" para centrarse en sus partes interesadas. Los cambios sutiles como estos ayudan a garantizar que su estrategia se mantenga alineada con las necesidades de las personas a las que sirve, no solo con funciones y procesos internos.

Este consejo es una adaptación de "Keep Strategy Simple," de Graham Kenny.

¿ESTÁ PENSANDO EN CAMBIAR SU ESTRATEGIA? NO TAN RÁPIDO.

He aquí algunas preguntas clave que debe hacerse antes de realizar un gran cambio en la estrategia de su equipo.

-- ¿LA EJECUCIÓN DEFICIENTE ES EL VERDADERO PROBLEMA? Evalúe sus supuestos y su desempeño. Un gran plan puede fracasar sin una implementación adecuada, así que asegúrese de que su equipo cuente con las habilidades y el compromiso correctos. A veces, mejorar la ejecución de la estrategia que ya tiene puede eliminar la necesidad de un giro estratégico.

-- ¿ESTÁ REACCIONANDO A PRESIONES EXTERNAS? Las partes interesadas pueden ser impacientes, y su ansiedad puede provocar cambios innecesarios y contraproducentes. Evalúe críticamente sus preocupaciones preguntándose: ¿Los problemas que plantean son válidos o erróneos? Resista hacer cambios solo para complacerlos si su estrategia es sólida y avanza adecuadamente. Y formule un argumento persuasivo para ayudarles a comprender por qué su inquietud es prematura.

-- ¿LO ESTÁ DISTRAYENDO UNA NUEVA OPORTUNIDAD? Siempre surgen nuevas ideas y tecnologías, y pueden resultar tentadoras. Pero cuando aparece una oportunidad atractiva, considere cuidadosamente si realmente le ayudará a alcanzar sus objetivos de manera más eficiente. Puede que todavía no valga la pena el riesgo de desviar su enfoque y recursos.

Este consejo es una adaptación de "Is It Time to Pivot Your Strategy?" de Ron Ashkenas.

ADOPTE UN ENFOQUE MÁS ESTRATÉGICO EN SU TRABAJO TODOS LOS DÍAS.

Pruebe estas seis estrategias para incorporar el pensamiento estratégico en su trabajo diario.

-- IDENTIFIQUE LAS ACCIONES CLAVE. Dedique tiempo cada día a actividades que contribuyan de manera significativa a su estrategia general. Priorice las tareas de alto impacto y delegue (o elimine) las menos críticas.

-- ABORDE LOS PROBLEMAS PRINCIPALES. Primero enfrente los desafíos más grandes. Replantee los problemas como oportunidades de crecimiento y considere cómo se alinea su resolución con los objetivos estratégicos.

-- EXPLORE LAS OPCIONES. En cada interacción con sus colegas, piense en las diferentes formas en que podría avanzar hacia sus metas. Considere su rol, qué lo distingue de los demás y el impacto que desea generar, y busque oportunidades de aprendizaje en el momento.

-- DOMINE LAS HABILIDADES NECESARIAS. Continúe invirtiendo en su crecimiento y desarrollo. Aprenda de esfuerzos pasados, pida consejo a compañeros de confianza y busque inspiración en colegas de alto rendimiento.

-- GENERE ALINEACIÓN. Procure alinear sus decisiones estratégicas con las necesidades de todas las partes interesadas (incluido usted mismo). Replantee las situaciones para encontrar formas innovadoras que le beneficien a sí mismo y a los objetivos de su organización.

-- REÚNA RECURSOS. Asegúrese de contar con los recursos físicos, mentales y relacionales que necesita para realizar su mejor trabajo. Priorice la salud, las relaciones de apoyo y un entorno laboral productivo.

Este consejo es una adaptación de "6 Ways to Bring Strategy into Your Work Every Day," de David Lancefield.