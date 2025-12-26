Para innovar en economía circular, hay que mirar hacia el Sur Global

La economía circular ofrece a las empresas una forma de fortalecer su resiliencia al minimizar el desperdicio, maximizar el uso de los recursos e innovar a lo largo de los ciclos de vida de los productos. Sin embargo, la mayoría de las estrategias corporativas de economía circular siguen centrándose en mejoras incrementales de productos, empaques u operaciones, a menudo a través de sus actividades en Europa, Asia Oriental o América del Norte.

Lo que no están logrando ver, adaptar y adoptar (para su propio beneficio y el de la sociedad) son las poderosas innovaciones circulares que están surgiendo en comunidades marginadas y con poca inversión del Sur Global (así como del Norte Global). Estos proyectos no solo son moralmente convincentes, sino que también representan una nueva frontera para el crecimiento empresarial sostenible y el liderazgo en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).

EL STATU QUO CORPORATIVO

Hoy en día, la mayoría de las empresas implementan la circularidad de tres maneras:

1. Materiales y productos: Sustitución de materiales vírgenes por alternativas recicladas o de origen biológico, y rediseño de productos para su reutilización, reparación o biodegradabilidad.

2. Modelos de negocio: Transición de la venta de productos a modelos de servicio, arrendamiento, plataformas de uso compartido o cadenas de valor basadas en la reparación.

3. Gobernanza colaborativa: Alianzas a lo largo de las cadenas de valor y entre sectores para construir sistemas de circuito cerrado y reducir los residuos sistémicos.

Estas son estrategias sólidas. Pero tienden a estar impulsadas por equipos internos de investigación y desarrollo, colaboraciones en la cadena de suministro o consorcios entre la academia y la industria. Adoptar una visión más amplia de la innovación que incluya a emprendedores ignorados, redes informales y sistemas de conocimiento local que operan en los márgenes de la economía produciría resultados mucho mejores.

INNOVACIÓN CIRCULAR DESDE LAS BASES

En todo el mundo, comunidades que enfrentan escasez, contaminación y desinversión sistémica están desarrollando soluciones circulares. Sus modelos pueden parecer diferentes, pero resuelven los mismos desafíos que enfrentan las empresas: cómo hacer más con menos, reducir la dependencia de cadenas de suministro globales frágiles y operar en entornos con recursos limitados.

Consideremos el trabajo de la Dra. Legena Henry, una empresaria dedicada a las energías renovables en Barbados, quien, al observar el problema del precio de la gasolina en la isla, que alcanza los 15 dólares por galón, creó Rum&Sargassum para convertir tres residuos locales (algas sargazo en descomposición, residuos de destilerías de ron y estiércol de oveja) en un biocombustible asequible. O el caso de Betty Lu, cuya empresa Confetti Snacks, fundada en Singapur, compra frutas y verduras excedentes o imperfectas, y luego las revaloriza transformándolas en botanas tipo chips con márgenes de ganancia saludables.

CONSEJOS PARA LÍDERES EMPRESARIALES

No todos los proyectos generarán ganancias inmediatas. Es necesario incorporar indicadores no financieros alineados con los marcos y objetivos ESG. Dichas métricas pueden incluir ahorros de carbono, reducción de riesgos en la cadena de suministro, mejoras reputacionales o empleo inclusivo.

He aquí cuatro formas de aprovechar estas oportunidades:

1. AMPLÍE SU EMBUDO DE INNOVACIÓN.

Mire más allá de los laboratorios y las aceleradoras. Establezca alianzas con organizaciones comunitarias, bancos de desarrollo o emprendedores locales que trabajen en desafíos relacionados con los recursos en mercados emergentes o regiones marginadas.

2. MAPEE LOS FLUJOS DE RESIDUOS COMO OPORTUNIDADES.

Ya sea en sus propias operaciones o en las de sus proveedores, identifique residuos o materiales problemáticos que puedan transformarse en valor. Piense en soluciones modulares, de bajo costo y regenerativas.

3. INVIERTA PARA CREAR VALOR COMPARTIDO.

Colabore con innovadores de base no a través de iniciativas de responsabilidad social corporativa, sino mediante coinversiones o empresas conjuntas que construyan ecosistemas circulares duraderos.

4. ACTUALICE SUS MÉTRICAS.

Adopte indicadores alineados con los criterios ESG que reflejen el valor total de las inversiones circulares. Busque modelos de negocio híbridos que combinen la rentabilidad financiera con resultados medioambientales y sociales cuantificables.