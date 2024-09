4 pilares de innovación que toda organización necesita

En materia de innovación, el mayor desafío de una empresa rara vez es la cantidad de ideas. Sin embargo, no todas las ideas son iguales, y las ideas pobres o altamente derivadas pueden consumir demasiada atención. La verdadera necesidad es garantizar que las ideas correctas avancen y sean consideradas.

Si tiene dificultades para cultivar las ideas adecuadas, la creación de estos cuatro pilares para la innovación puede mejorar las probabilidades de que tenga ideas de alta calidad en su cartera.

1. DETECCIÓN DE TENDENCIAS

A menudo, las empresas se suman a las tendencias, pero muchas lo hacen cuando éstas ya han cumplido su ciclo de vida. Esto puede ser costoso y arriesgado, ya que los valores de mercado pueden haber reflejado el descubrimiento de la tendencia, y esta podría haber alcanzado su punto máximo. Nestlé, por ejemplo, compró la empresa de dietas magras Jenny Craig en 2006 por aproximadamente 600 millones de dólares, cuando las tendencias de pérdida de peso comenzaban a alejarse del enfoque de Jenny Craig en el contenido de grasa debido a los nuevos descubrimientos en la ciencia de la nutrición.

QUÉ HACER EN SU LUGAR: Para contrastar, tomemos como ejemplo el caso de PepsiCo, la multinacional de alimentos y bebidas. De 2012 a 2018, organizó el concurso "Do Us a Flavor" para Lay's, en el que se buscaban ideas de los consumidores para su próximo sabor de papas fritas. En realidad, no necesitaba nuevas ideas (la empresa tiene muchas), pero fue una excelente forma de rastrear qué sabores estaban en tendencia y hacia dónde se dirigían.

2. ALIANZAS ESTRATÉGICAS

No tiene por qué limitarse a su equipo o a la organización cuando se trata de innovar. Las grandes innovaciones pueden surgir de colaboraciones con proveedores, clientes, universidades, startups o empresas que utilizan tecnología relevante de una manera completamente diferente.

Por ejemplo, la empresa de jeans Levi Strauss ha estado colaborando con Google para descubrir lo que la ropa "inteligente" podría ofrecer a los usuarios. Sin embargo, esto requiere un trabajo enfocado y dedicado. Eso significa que es necesario encontrar personas dentro del equipo que hagan el trabajo a largo plazo de construir esas relaciones, tener conversaciones especulativas y buscar capacidades de socios que pueden no ser inmediatamente evidentes.

QUÉ HACER EN SU LUGAR: Asigne a especialistas en alianzas tecnológicas estratégicas. Pídales que trabajen en colaboración con los equipos centrales de negocios que puedan usar esas alianzas para que la innovación sea una realidad.

3. PROGRAMAS DE INTRAEMPRENDIMIENTO

¿A dónde van los empleados con grandes ideas? A menudo, reducen el alcance de sus ideas para que se aprueben fácilmente, o simplemente se van. Las empresas necesitan ofrecer una forma estructurada para que los promotores de ideas desarrollen sus conceptos sin comprometerse demasiado antes de que estén listos.

QUÉ HACER EN SU LUGAR: Impulse el intraemprendimiento (es decir, a los emprendedores dentro de la empresa). En Google, donde los empleados pueden sentirse tentados a irse y formar sus propias startups, tienen la opción de competir por financiación y la oportunidad de trabajar en su concepto durante seis meses, con la garantía de que al finalizar podrán recuperar su antiguo puesto.

4. COMUNIDADES DE INNOVACIÓN

Las innovaciones suelen producirse en las intersecciones, pero muchas empresas carecen de medios para que los innovadores se conecten informalmente y exploren a dónde pueden llegar sus conversaciones.

QUÉ HACER EN SU LUGAR: Cultive la comunidad. La empresa alemana de ciencias biológicas, Bayer, ha creado una comunidad interna de 700 innovadores en todo el mundo que utilizan recursos comunes, participan en competiciones entre sí y nombran a representantes locales para participar en una reunión anual.

La innovación no sólo surge de la casualidad. Los líderes que investigamos confían en mecanismos concretos para asegurarse de ver las ideas correctas, darles espacio para desarrollarse y buscar intersecciones dentro de la empresa donde la innovación pueda prosperar en toda la organización.