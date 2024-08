5 consejos para escribir notas de agradecimiento significativas

Cuando mis abuelos me regalaron una bicicleta nueva cuando era niña, mi madre no me dejaba salir de casa para dar una vuelta sin antes sentarme y escribirles una nota de agradecimiento. Recuerdo que en aquel momento me quejaba de tener que hacerlo, pero desde entonces las notas de agradecimiento se han convertido en una de mis pasiones.

¿Cómo se escribe una buena nota de agradecimiento? He aprendido cinco principios sobre cómo hacer que estas notas sean efectivas.

1. TÓMESE UN TIEMPO PARA REFLEXIONAR: La rapidez rara vez es una virtud en asuntos del corazón. Antes de poner la pluma sobre el papel (o los pulgares en el teclado), piense en lo que quiere que sepa el destinatario, qué sentimiento quiere que perdure y cómo espera que se sienta después de leerlo. Puede resultar difícil encontrar ese tiempo en una agenda apretada, por lo que puede ser útil reservar unos minutos o una hora regularmente.

2. AGRADEZCA A AQUELLOS QUE A MENUDO SON OLVIDADOS: Dedique tiempo a expresar su gratitud a aquellos que pueden sentirse menospreciados. He guardado muchas de las notas de agradecimiento que he recibido de mis jefes a lo largo de los años.

3. SEA ESPECÍFICO: Las mejores notas son detalladas. No se limite a enviar una nota de agradecimiento por una cena; elogie los detalles e incluya algo que lo haya impactado. Cuando le envié una nota a una exgerente para agradecerle todo lo que aprendí de ella, describí cómo los comentarios específicos que me ofreció impulsaron mi desarrollo profesional.

4. HAGA QUE IMPORTE: Cuando una expresión de agradecimiento tiene impacto, ha hecho más que simplemente expresar gratitud: educa, ilumina o incita pasión. Ofrezca algo de valor, una idea o una pieza de información. Por ejemplo, cuando vi a un colega teniendo dificultades para tener una conversación difícil con un subordinado directo, le escribí una nota para agradecerle por tomar la difícil decisión de tener esa conversación y por manejarla con dignidad. Así demostraba mi respeto y resaltaba que había tomado la decisión correcta.

5. NUNCA ES DEMASIADO TARDE: Incluso si el regalo llegó hace seis meses o más, es mejor escribir la nota que no hacerlo. Pida disculpas por la tardanza, siga adelante sin más excusas y exprese sus sentimientos. El destinatario lo apreciará y perdonará su demora en el acto. Esto es aún más cierto si el regalo no es tangible: puede llevar años darse cuenta del impacto que una persona tiene en su vida. No deje que esto le impida expresar su gratitud.

Las notas de agradecimiento pueden parecer algo exclusivo para niños o empleados que recién comienzan su carrera y quieren causar una buena impresión. Sin embargo, la reciprocidad que se produce cuando compartimos gratitud por un regalo, trabajo arduo o atención personal de alguien, es fundamental para construir el tipo de relaciones poderosas en las que también confían los ejecutivos. En definitiva, hay una razón por la que los expertos consideran la gratitud como un ingrediente esencial de la felicidad. Escribir una nota a mano me ayuda a sentirme conectada con mis seres queridos, amigos y colegas en un mundo que a veces puede parecer divisivo y superficial. En la era del correo electrónico y las proclamaciones de 280 caracteres, las notas de agradecimiento son pequeños recordatorios del potencial y el poder ilimitados de actuar con amabilidad.