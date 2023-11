Cómo definir, desarrollar y comunicar su marca personal

Rachel Montañez es una pionera experta en carreras profesionales y oradora profesional internacional.; (Nota de arte: una fotografía y una ilustración acompañan a este artículo).

De: HBR.org

Su marca personal es la combinación de sus habilidades, los valores que presenta y la impresión que deja en los demás.

Estas son algunas acciones que puede realizar a diario para definir, desarrollar y comunicar su marca personal.

DEFINA SU MARCA

1. SINTONICE CON SUS EMOCIONES.

Al final de cada día, o después de momentos pico en los que sus sentimientos se intensifican, tómese un minuto para ser consciente. Elija una o dos palabras que mejor se adapten a cómo se siente, y escríbalas.

2. ENCUENTRE A SUS PARTES INTERESADAS.

No siempre somos los mejores jueces de nosotros mismos; por eso necesitamos partes interesadas. Piense en sus partes interesadas como las personas dentro de su empresa que tienen interés en su éxito y en qué tan bien hace su trabajo.

3. COMPRENDA SUS HABILIDADES.

Es importante reflexionar periódicamente sobre su conjunto de habilidades actuales y cómo las está utilizando para tener impacto. Semanalmente, o después de completar un proyecto de interés, considere las habilidades que hicieron posible su trabajo. Pregúntese: ¿Qué habilidades utilizo a diario para lograr resultados? ¿Por qué habilidad soy más conocido? ¿Cómo podrían evolucionar esas habilidades en el futuro? ¿Cuáles de mis habilidades me ayudaron a alcanzar el éxito en este proyecto?

DESARROLLE SU MARCA

1. TENGA EN CUENTA LOS RESULTADOS.

Cuando esté realizando una tarea, piense siempre en el resultado que mejor impulsará su marca personal. Deje que ese resultado guíe cómo completar el trabajo.

2. MEJORE LA ORGANIZACIÓN.

Busque cosas que deban mejorarse en su organización, que estén alineadas con su marca, y tome medidas al respecto.

3. CONVIÉRTASE EN UNA PARTE INTERESADA.

Tener sus propios grupos de interés personales es importante, pero también lo es ser uno para los demás. Busque oportunidades para compartir sus conocimientos y desarrollar los de los demás.

COMUNIQUE SU MARCA

Ha definido su marca, la ha desarrollado aún más dentro de su organización; ahora es el momento de asegurarse de que todos sepan quién es usted y qué representa. A continuación, le explicamos cómo asegurarse regularmente de que su marca personal no pase desapercibida:

1. COMPARTA SU HISTORIA.

Una forma de comunicar su marca personal es a través de las redes sociales, especialmente en plataformas como LinkedIn. Esto puede ayudarle a ganar visibilidad entre sus colegas, ejecutivos de la empresa y reclutadores.

Para que sus habilidades brillen, no tema volverse personal compartiendo los talentos que ha desarrollado fuera del trabajo.

2. SALTE LA CHARLA VACÍA.

Para que usted y su marca personal sean más visibles, necesita establecer contactos. Pero eso no significa que deba recurrir a charlas triviales y aburridas. . Aproveche la oportunidad para hablar sobre su trabajo y resaltar su marca personal.

Antes de cualquier encuentro planificado, intente escribir dos o tres proyectos, actualizaciones de su vida o logros personales que esté ansioso por compartir.

3. CELEBRE A LOS DEMÁS.

Las grandes marcas no son unilaterales, la suya tampoco debería serlo. Es importante reconocer y celebrar a los demás por sus logros tanto como celebra los propios. Cuando un compañero de trabajo o una conexión alcance un nuevo hito laboral, muestre su apoyo con un mensaje en las redes sociales, un correo electrónico personal o incluso una tarjeta.

Construir su marca es un proceso continuo, y es importante estar siempre atento a las cosas que puedan interponerse en su camino: agotamiento, perfeccionismo y quizá más. Pero recuerde: No tiene que hacerlo y serlo todo.

