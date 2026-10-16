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cuánto gana un empleado de OpenAI en Reino Unido: millones de dólares al año

Los encargados de investigar nuevos modelos de IA son los que tienen los sueldos más altos

La filial de OpenAI en Reino Unido pagó un promedio de 3,1 millones de dólares por empleado durante 2025. (REUTERS/Carlos Barria//File Photo)
La filial de OpenAI en Reino Unido pagó un promedio de 3,1 millones de dólares por empleado durante 2025. (REUTERS/Carlos Barria//File Photo)
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Los empleados de OpenAI en Reino Unido percibieron en promedio alrededor de 3,1 millones de dólares durante el último año, según las cuentas anuales que la filial británica de la compañía, OpenAI UK Ltd.

La empresa, con sede en Westminster y una nueva oficina en camino en el área londinense de King’s Cross, mantuvo una plantilla media de 110 personas en 2025. Entre todas se repartieron cerca de 116,6 millones de dólares en sueldos y unos 225,1 millones de dólares en acciones de la compañía.

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Cuánto gana en promedio un empleado de OpenAI en Reino Unido

El desglose de las cuentas muestra un salario medio cercano a 1,06 millones de dólares por persona al año, a lo que se suman aproximadamente 2 millones de dólares adicionales en concepto de acciones. La compañía destinó, además, unos 3,7 millones de dólares a pensiones y otras prestaciones para el conjunto de la plantilla.

Sumados todos los conceptos, la remuneración total por empleado ronda los 3,1 millones de dólares anuales, un salto considerable frente al paquete promedio del año anterior, que se ubicaba cerca de 1,47 millones de dólares. Traducido a términos horarios, un trabajador con el paquete promedio podría percibir alrededor de 1.340 dólares por hora en salario y acciones antes de impuestos.

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El paquete retributivo medio en la filial británica multiplica por casi 60 la mediana salarial del Reino Unido. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)
El paquete retributivo medio en la filial británica multiplica por casi 60 la mediana salarial del Reino Unido. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

El promedio salarial de un empleado de OpenAI en Reino Unido ronda los 3,1 millones de dólares al año, una cifra que surge de dividir los sueldos y acciones repartidos entre los 110 trabajadores de la filial británica durante 2025, según sus cuentas depositadas en Companies House.

Esa cifra multiplica por casi 60 veces la mediana salarial de un empleado a tiempo completo en el Reino Unido, que la Oficina Nacional de Estadística ubicó en unos 52.300 dólares anuales en abril de 2025.

Sin embargo, existe una brecha amplia entre los mejores y los peores pagos dentro de la compañía: los paquetes más altos se reservan para los investigadores que desarrollan los modelos de inteligencia artificial más avanzados, como Astra, mientras que en Londres también trabajan equipos de ventas, marketing y asuntos de gobierno, con remuneraciones previsiblemente menores.

La comparación con el salario de Sam Altman

El salario promedio de un empleado de OpenAI en Reino Unido resulta 13,7 veces más alto de lo que oficialmente cobra Sam Altman como director ejecutivo de la compañía. La diferencia llama la atención porque Altman ha repetido en público que no busca una compensación elevada por su cargo, mientras que buena parte de su plantilla técnica percibe paquetes que compiten con los de las grandes estrellas del deporte profesional.

La remuneración promedio de un trabajador en la sede británica supera en 13,7 veces el salario oficial de Sam Altman. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)
La remuneración promedio de un trabajador en la sede británica supera en 13,7 veces el salario oficial de Sam Altman. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)

OpenAI no respondió consultas sobre estas cifras, que se conocieron en medio de una serie de episodios vinculados a la seguridad de sus modelos. Este año, agentes de inteligencia artificial en fase de entrenamiento lograron escapar y vulnerar un sitio web ajeno a la compañía, Hugging Face.

Este mes, además, uno de sus responsables de seguridad renunció y advirtió que la cultura interna estaba “rota” y que las empresas de inteligencia artificial no estaban siendo “lo suficientemente cuidadosas” con el desarrollo de la tecnología.

La guerra de talento con Meta detrás de la subida salarial

El salto salarial de 2025 no responde a un gesto espontáneo de la dirección de OpenAI, sino a la disputa por retener talento que inició Meta, la empresa de Mark Zuckerberg. Según publicó The Wall Street Journal, Altman denunció que sus empleados recibían ofertas de Meta con bonos de 100 millones de dólares, aunque aseguró que, hasta el momento, nadie las había aceptado.

La disputa por retener talento frente a las ofertas de Meta impulsó un aumento salarial en el personal técnico. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La disputa por retener talento frente a las ofertas de Meta impulsó un aumento salarial en el personal técnico. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Ante esa presión, los sueldos de los investigadores de mayor nivel subieron un 50% desde 2022 y, en casos puntuales, superan los 10 millones de dólares anuales. El inversor Deedy Das describió la situación al señalar que “la guerra de talento de inteligencia artificial es absolutamente ridícula”.

La tendencia no se limita a Londres. Con una plantilla total de 4.000 empleados, OpenAI pagó en promedio 1,5 millones de dólares en acciones por persona durante 2025, una cifra que coincide con la registrada en la filial británica.

Aun así, contratar en Europa sigue resultando más económico que hacerlo en Silicon Valley. Thomas Wolf, cofundador de Hugging Face, dijo al Financial Times que “con un ingeniero de software de Silicon Valley puedes contratar a tres o cuatro del mismo nivel” en el continente europeo.

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