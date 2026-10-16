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Cómo saber si alguien revisa tu WhatsApp sin permiso: la función que ayuda a proteger tu cuenta

WhatsApp permite consultar las sesiones abiertas en computadoras y otros celulares, cerrar accesos desconocidos y reforzar la seguridad de las conversaciones

WhatsApp tiene una nueva función en los chats.
WhatsApp cuenta con una herramienta que te permite identificar si alguien más tiene acceso a tu WhatsApp. (Foto: Meta)
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WhatsApp cuenta con una función que permite revisar en qué computadoras, tabletas y otros dispositivos está abierta una cuenta, una herramienta útil para detectar accesos que el usuario no reconoce. Se trata de Dispositivos vinculados, una opción que muestra las sesiones asociadas a la aplicación y permite cerrar aquellas que no hayan sido autorizadas.

La herramienta cobra importancia porque una cuenta puede utilizarse desde otro equipo mediante la vinculación de dispositivos. Si una persona consigue acceso físico al celular y logra vincular una computadora o un segundo dispositivo, podría consultar las conversaciones desde ese equipo mientras la sesión permanezca activa.

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Sin embargo, encontrar un dispositivo desconocido no demuestra por sí solo que alguien haya leído los mensajes. Por eso, WhatsApp permite revisar las sesiones abiertas y desconectar aquellas que generen sospechas, además de ofrecer otras medidas para reforzar la seguridad de la cuenta.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
Revisar los Dispositivos vinculados de WhatsApp te puede ayudar a saber si otra persona tiene acceso a tu cuenta. (Foto: Meta)

Cómo revisar si alguien tiene acceso a tu WhatsApp

La función Dispositivos vinculados permite consultar los equipos asociados a una cuenta y comprobar cuándo estuvieron activos por última vez. Para revisar esta información, basta con seguir unos pasos desde el celular.

En Android, el procedimiento es el siguiente:

  1. Abre WhatsApp en el teléfono.
  2. Pulsa el menú de tres puntos situado en la parte superior derecha.
  3. Selecciona Dispositivos vinculados.
  4. Revisa la lista de equipos y la última actividad registrada.

En iPhone, el acceso se encuentra en la pestaña Configuración, ubicada en la parte inferior de la aplicación. Desde allí, selecciona Dispositivos vinculados para consultar las sesiones activas.

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Si aparece una computadora, un navegador u otro equipo que no reconoces, puedes seleccionarlo y cerrar la sesión desde esa misma pantalla. Si tienes dudas sobre varias sesiones, revisa cada una antes de desconectarla.

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
Si una persona tiene acceso a tu WhatsApp de manera física puede abrir tu cuenta en una PC, tablet o celular sin que te des cuenta. (Meta)

Esta función no permite identificar directamente a la persona que utilizó el dispositivo ni confirmar qué conversaciones consultó. Su utilidad consiste en mostrar las sesiones vinculadas para que el titular pueda detectar accesos desconocidos y tomar medidas.

Qué hacer si encuentras un dispositivo desconocido

Si identificas una sesión que no autorizaste, lo recomendable es cerrarla inmediatamente. Después, revisa las medidas de seguridad de tu cuenta y evita dejar el teléfono desbloqueado al alcance de otras personas.

También puedes activar la verificación en dos pasos, una función que añade un PIN de seis dígitos al proceso de registro del número telefónico en WhatsApp. Para configurarla, ingresa en Ajustes o Configuración, selecciona Cuenta y después Verificación en dos pasos. Sigue las indicaciones para crear el código y, si la aplicación lo permite, añade una dirección de correo electrónico para facilitar la recuperación.

Este mecanismo ofrece una capa adicional de protección, aunque no sustituye el bloqueo del celular ni impide que alguien con acceso autorizado al teléfono pueda leer los mensajes directamente.

La comunicación a través de WhatsApp es cada vez más común.
WhatsApp te da opciones para evitar que terceras personas tengan acceso a tu cuenta.

Otra recomendación es mantener WhatsApp actualizado y evitar aplicaciones no oficiales que prometan funciones adicionales. Descargar programas de fuentes desconocidas puede exponer los datos personales o facilitar el acceso no autorizado al dispositivo.

Señales que pueden despertar sospechas en WhatsApp

Existen comportamientos que pueden llamar la atención, como mensajes que aparecen como leídos sin que el usuario los haya abierto, conversaciones enviadas que no recuerda haber escrito o cambios en la cuenta que no realizó.

No obstante, estas señales no prueban necesariamente que alguien esté espiando los chats. Un mensaje puede marcarse como leído por una notificación abierta en otro dispositivo, mientras que los problemas de rendimiento, el sobrecalentamiento o el consumo elevado de batería pueden deberse a distintas causas.

Por eso, antes de concluir que existe una intrusión, conviene revisar los dispositivos vinculados, comprobar la actividad de la cuenta y analizar si hay otros indicios de acceso no autorizado.

Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, con siluetas de personas desenfocadas al fondo.
Hay varias señales que te pueden indicar cuando alguien accedió a tu WhatsApp sin permiso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo proteger las conversaciones y la cuenta

Además de cerrar sesiones desconocidas y activar la verificación en dos pasos, es importante utilizar un bloqueo de pantalla seguro y no compartir el PIN de registro ni los códigos de verificación recibidos por SMS.

WhatsApp también ofrece opciones de privacidad, como el bloqueo de chats, que permite proteger determinadas conversaciones mediante autenticación adicional. Estas herramientas ayudan a reducir el riesgo de que otra persona acceda a información privada si consigue utilizar el teléfono.

Revisar periódicamente los dispositivos vinculados es una medida sencilla para detectar sesiones que no se reconocen. Aunque no garantiza que nadie haya accedido a una cuenta, permite identificar conexiones sospechosas y actuar antes de que continúen activas.

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