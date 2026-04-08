Guatemala

El 90% de los productores agrícolas en Guatemala reporta un alza en los costos de producción, según la Cámara del Agro

Los insumos como combustibles y fertilizantes representan hasta el 40% de los costos del sector, afectando gravemente la rentabilidad y la competitividad agrícola, según datos de la Cámara del Agro de Guatemala

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Nueve de cada diez productores agrícolas en Guatemala reportan aumento de costos debido al alza en combustibles y fertilizantes, según la Cámara del Agro. (Freepik)
Nueve de cada diez productores agrícolas en Guatemala reportan aumento de costos debido al alza en combustibles y fertilizantes, según la Cámara del Agro. (Freepik)

Nueve de cada diez productores del sector agrícola han reportado un aumento en sus costos de producción en Guatemala, según un comunicado oficial emitido este martes por la Cámara del Agro.

La organización alertó sobre una situación crítica, impulsada principalmente por el alza en los precios de combustibles y fertilizantes, lo cual afecta la rentabilidad y la competitividad de la producción agrícola del país centroamericano.

La propia Cámara del Agro reveló que los insumos como combustibles y fertilizantes representan entre el 10% y el 40% de la estructura de costos de los productores.

El organismo, que agrupa a los principales actores del sector agropecuario y agroindustrial guatemalteco, advirtió que la carga fiscal sobre estos insumos ha deteriorado la capacidad de inversión del sector y amenaza la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de las comunidades rurales de Guatemala.

Cámara del Agro advierte que los insumos críticos como combustibles y fertilizantes alcanzan hasta el 40% de la estructura de costos agropecuarios. (Cortesía: Cámara del Agro)
Cámara del Agro advierte que los insumos críticos como combustibles y fertilizantes alcanzan hasta el 40% de la estructura de costos agropecuarios. (Cortesía: Cámara del Agro)

La organización destacó, en la nota de prensa, que el incremento de costos tiene consecuencias directas: menos margen de ganancia, menor inversión y reducción de la competitividad nacional e internacional. De persistir esta tendencia, la Cámara prevé afectaciones graves sobre la producción y el empleo rural.

El 90% de los productores enfrenta mayores costos por la subida de insumos

La Cámara del Agro explicó que casi el 90% de sus productores miembros notificó aumentos en sus costos, especialmente ligados a los precios internacionales de combustibles y fertilizantes.

Esta situación regional se agudizó en Guatemala por el impacto de los impuestos a la importación y distribución de insumos, factor que impulsó el llamado urgente a las autoridades para adoptar medidas temporales que puedan aliviar la presión financiera sobre el sector.

El comunicado planteó la suspensión temporal de impuestos sobre combustibles y fertilizantes, y pidió priorizar la mejora de la red vial agrícola. La Cámara sostuvo que con carreteras en buen estado se reducirían los costes logísticos y se facilitaría la distribución de insumos y productos, lo que fortalecería la competitividad.

La entidad reiteró su compromiso con la búsqueda de soluciones ante el alza de los costos, afirmando: “Más costos significan menos margen, menos inversión y menor competitividad”.

De igual forma, el ente insistió en que la falta de medidas de apoyo podría desembocar en una crisis con consecuencias graves en el empleo rural y la capacidad de Guatemala para garantizar la producción de alimentos.

El incremento de precios internacionales de combustibles y fertilizers impacta fuertemente la rentabilidad y la competitividad agrícola de Guatemala. (Cortesía: Ministerio de Economía de Guatemala)
El incremento de precios internacionales de combustibles y fertilizers impacta fuertemente la rentabilidad y la competitividad agrícola de Guatemala. (Cortesía: Ministerio de Economía de Guatemala)

Un esfuerzo conjunto para evitar una crisis en el sector agropecuario

Frente a la volatilidad de los precios globales y la carga fiscal interna, la Cámara del Agro solicitó la intervención conjunta de autoridades, sector privado y sociedad para proteger la producción a nivel nacional.

La Cámara subraya que la protección del sector agropecuario es fundamental para el desarrollo económico y social de Guatemala.

El organismo alerta sobre potenciales afectaciones graves al empleo rural y la seguridad alimentaria si persisten los altos costos de producción. (Cortesía: Freepik)
El organismo alerta sobre potenciales afectaciones graves al empleo rural y la seguridad alimentaria si persisten los altos costos de producción. (Cortesía: Freepik)

La organización actúa como interlocutor ante el gobierno y es promotora de políticas orientadas a la productividad y la seguridad alimentaria, sumando asesoría técnica para fortalecer toda la cadena de valor agrícola.

De igual forma, este ente brinda asesoría técnica y apoyo a sus miembros, contribuyendo a fortalecer la cadena de valor agropecuaria y a generar oportunidades para el empleo rural.

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