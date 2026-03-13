Guatemala

Decomisan drogas y armas blancas durante intervención en centro carcelario de Puerto Barrios, Izabal en Guatemala

Un informe oficial detalló que la intervención se desarrolló en respuesta a disposiciones vigentes, permitiendo la incautación de materiales prohibidos mientras se mantiene la vigilancia sobre la seguridad y la disciplina en el presidio

Guardar
Fuerzas combinas del Ejército y
Fuerzas combinas del Ejército y PNC de Guatemala realizan requisa en la cárcel de Puerto Barrios, Izabal

El Ejército de Guatemala, en coordinación con la Policía Nacional Civil y la Dirección General del Sistema Penitenciario, realiza este martes una requisa en el Centro de Rehabilitación Penal de Puerto Barrios, Izabal, según información compartida por medios oficiales del sistema penitenciario.

En el marco del estado de Prevención decretado por el Gobierno guatemalteco y en aplicación de los Acuerdos Gubernativos 40-2000 y 285-2012, el operativo tiene como objetivo reforzarla seguridad, evitar actividades ilícitas y fortalecer el control interno en el penal, de acuerdo con el informe del Ejército de Guatemala.

De manera preliminar, las autoridades reportan el decomiso de colmillos con presunta cocaína, paquetes de presunta marihuana, objetos punzocortantes y cajetillas de cigarrillos durante la intervención. El Centro de Rehabilitación Penal de Puerto Barrios se convierte así en el más reciente establecimiento penitenciario sujeto a la medida interinstitucional para el restablecimiento del orden interno.

El Ejército sostiene que estas acciones se ejecutan para garantizar el respeto al marco legal, la transparencia institucional y la protección de la población.

En el marco del estado de Prevención decretado por el Gobierno de Guatemala y en cumplimiento de los Acuerdos Gubernativos 40-2000 y 285-2012, el Ejército de Guatemala realizó una requisa en un penal.

El control carcelario representa eje clave en estrategia de seguridad nacional

El fortalecimiento del control al interior de los centros penitenciarios se ha convertido en la estrategia central del ministro de gobernación Marco Villeda para reducir los delitos en el país, particularmente los homicidios y las extorsiones. Según declaraciones recientes de Villeda a un medio local, la periodicidad y el enfoque de las requisas han permitido la incautación de objetos prohibidos que no solo otorgan privilegios indebidos a los reclusos, sino que además representan una amenaza para la seguridad interna. Los operativos, aplicados de manera constante entre el 18 de enero y el 22 de febrero, buscan frenar el ingreso y uso de instrumentos ilícitos dentro de las cárceles, en el marco de un estado de sitio inicialmente y luego un estado de prevención.

El ministro Villeda comunicó a la prensa, citado por medios nacionales, que este enfoque permitió reducir los casos de extorsión hasta en un 33% y los homicidios en casi un 50% durante el periodo mencionado. Aclaró: “No he dicho en ningún momento que los homicidios han desaparecido o que las extorsiones han desaparecido por completo, pero sí, según nuestros controles, ha habido una reducción significativa de las extorsiones hasta en un treinta y tres por ciento, y ha habido una reducción de los homicidios en casi un cincuenta por ciento, a partir del primero de enero al día de hoy”.

Las requisas focalizadas y el control en el ingreso de encomiendas

Villeda expuso que la estrategia de seguridad parte de garantizar primero el control en los centros penitenciarios. Considera que no se puede aplicar un plan efectivo en las calles mientras las cárceles sigan siendo centros de poder delictivo. Por tal motivo, se llevan a cabo varias requisas semanales en los diferentes centros penales del país.

Las autoridades incautan durante estos procedimientos objetos prohibidos que generan privilegios hacia los privados de libertad, situación que el Ministerio rechaza tajantemente. Además, se decomisan artículos que representan un riesgo para los mismos presos. La frecuencia de los operativos obedece a la magnitud y capacidad de los complejos carcelarios, donde cada revisión suele revelar nuevos objetos ilícitos.

A fin de cortar el ingreso de artículos no permitidos, el Ministerio ha implementado un protocolo específico para el ingreso de encomiendas. Dicho sistema permite un seguimiento estricto de todos los paquetes que llegan a las cárceles, para impedir el paso de objetos utilizados en actividades delictivas o para fortalecer estructuras de poder dentro de los penales.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo Arévaloministerio de Gobernaciónministerio de la Defensa NacionalPNCdeGuatemalaEjércitoGTSistema Penitenciario

Últimas Noticias

El gobierno de Guatemala logra cifras históricas en decomisos de drogas y captura de extraditables

La reciente ofensiva coordinada entre agencias estatales permitió alcanzar máximos en incautaciones y erradicaciones, con la colaboración de fuerzas de seguridad y el apoyo de estrategias interinstitucionales que refuerzan la reputación internacional del país

El gobierno de Guatemala logra

Por cada tres hombres hay siete mujeres con insomnio: Las causas biológicas detrás de la crisis del sueño femenina

En el marco del Día Mundial del Sueño, la neuróloga Elena Majano Muñoz explicó cómo el perfeccionismo, los cambios hormonales a partir de los 40 años y la falta de rutinas digitales están afectando la calidad de vida de las mujeres y su entorno familiar

Por cada tres hombres hay

Costa Rica deportó a 33 extranjeros que cumplieron condenas por delitos como narcotráfico, secuestro y abuso sexual

La Policía Profesional de Migración ejecutó la primera deportación masiva por vía aérea hacia Panamá, Colombia y Ecuador

Costa Rica deportó a 33

El gobierno de Singapur incorpora a El Salvador en su principal programa de cooperación técnica para 2026-2027

La participación en la iniciativa singapurense facilitará el acceso a recursos formativos y nuevas alianzas estratégicas, aumentando las posibilidades de actualización tecnológica y mejora de los servicios para la ciudadanía salvadoreña.

El gobierno de Singapur incorpora

Por primera vez estudiantes de territorio indígena en Costa Rica acceden a internet y podrán estudiar sin salir de su comunidad

Un proyecto piloto de la UNED llevó conectividad satelital a Punta Burica, una de las zonas más remotas del país, beneficiando a decenas de jóvenes indígenas Ngäbe

Por primera vez estudiantes de

TECNO

Cuándo se estrena Las guerreras

Cuándo se estrena Las guerreras K-pop 2 y más preguntas en Google sobre este éxito de Netflix

Todo sobre la API de ChatGPT: funciones, precios y cómo obtener acceso

Google anuncia un nuevo sistema de inteligencia artificial que anticipa desastres naturales

Free Fire: estos los códigos de hoy viernes 13 de marzo para conseguir diamantes, skins y mas recompensas

Laptop vs PC de escritorio: qué conviene más según el uso, presupuesto y espacio

ENTRETENIMIENTO

Oscar 2026: así es como

Oscar 2026: así es como la Academia elige al ganador del premio a Mejor película

La hija de Billy Joel habla sobre la salud actual del músico tras su diagnóstico de hidrocefalia: “Él es un luchador”

La artista Doja Cat se retractó tras cuestionar a Timothée Chalamet por sus dichos sobre ópera y el ballet

Todos los nominados a los Premios Oscar 2026: la lista completa de candidatos al mayor premio del cine

La envidiable rutina matutina de Cindy Crawford: terapia de luz roja, ejercicio y jacuzzi desde las 6 de la mañana

MUNDO

La Guardia Revolucionaria lanzó una

La Guardia Revolucionaria lanzó una ofensiva conjunta con Hezbollah: un misil impactó en un edificio en Tel Aviv

El ejército de Israel mantiene los ataques contra posiciones militares iraníes y refuerza frontera con Líbano

Las bolsas europeas prolongan las caídas semanales ante las tensiones en Medio Oriente

La crisis del petróleo se agrava a medida que los operadores se inquietan por un bloqueo más prolongado del estrecho de Ormuz

El presidente de Ucrania critica la exención de sanciones al petróleo ruso por Estados Unidos