“Salieron a trabajar y no volvieron”: Dolor de familiares tras deslizamiento que dejó saldo fatal en Guatemala

Una tragedia laboral conmociona a Guatemala tras un alud que dejó tres obreros muertos y uno todavía atrapado en las profundidades de una excavación mientras los familiares relatan la angustia de esperar a quienes nunca volvieron

El deslizamiento en la obra
El deslizamiento en la obra de la Zona 14 dejó a un quinto trabajador soterrado, con equipos de rescate a la espera de maquinaria especializada para continuar la búsqueda. (Cortesía: Bomberos Municipales)

Tres trabajadores han muerto y uno resultó gravemente herido tras un deslizamiento de tierra ocurrido el miércoles en una obra de construcción ubicada en la Zona 14 de la ciudad de Guatemala. Según informaron los Bomberos Municipales, un quinto obrero permanece soterrado, mientras los equipos de rescate han pausado las labores manuales en espera de maquinaria especializada para continuar la búsqueda.

Tras el deslizamiento de tierra, el panorama es desolador. No solo por la magnitud del desprendimiento en el área de excavación, sino por las historias de vida que quedaron sepultadas bajo toneladas de tierra.

Voces del dolor

El medio de comunicación Telediario conversó con los familiares de las víctimas, quienes, sumergidos en la tristeza, rompieron el silencio para compartir el calvario que viven desde que ocurrió la tragedia.

“Él salió de su casa a las cuatro de la mañana y ya no llegó”, relató entre sollozos, una persona al citado medio. “Él acostumbraba a llegar a las nueve de la noche a la casa; ayer me quedé esperando hasta esa hora, pero lo que recibí fue la mala noticia por medio de una llamada. Espero que nos ayuden”, agregó. Su relato refleja la realidad de miles de guatemaltecos que se enfrentan a diario a trabajos de alto riesgo por salarios que apenas cubren lo básico.

Otra de las familiares hizo un llamado de auxilio a través del medio guatemalteco: “Somos personas de escasos recursos y todos vivimos al día. Pedimos que nos apoyen, porque cada uno tiene a su familiar aquí y la situación es muy difícil. Nosotros vivimos al día”, expresó mientras observaba el despliegue de las patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC ) y el Ministerio Público (MP).

Familias de afectadas por el derrumbe en la obra de la Zona 14 reclamaron apoyo y justicia. (Cortesía: Telediario)

El contraste en la escena es amargo: el lujo de los edificios circundantes se levanta sobre la tragedia de hombres que hoy son recordados por su entrega.

“Mi hijo venía a trabajar y uno no sabía que ya no regresaría. Solo le pido a Dios fortaleza, porque nadie más que el que ha pasado por esto siente el dolor que uno está sintiendo como padre”, añadió una madre entre llantos. Para ellos, el consuelo parece lejano mientras los cuerpos son trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Por su parte, otra persona mencionó que ha recibido noticia de su familiar desaparecido, destacando que: “No nos han dado información, llegamos anoche y aquí estamos todavía”.

De acuerdo con Telediario, las personas fallecidas son: Gregorio García, Miguel Ángel Tobar y Fernando Neftalí. Por su parte, la persona sobreviviente es Víctor Hugo. Mientras que Selvin Cua Chavac, de 27 años, continúa bajo tierra.

Labores de rescate en pausa

A pesar del esfuerzo incansable de los cuerpos de socorro, la inestabilidad del terreno en la excavación ha obligado a cambiar la estrategia para localizar al trabajador que aún permanece bajo los sedimentos.

Julio Rodríguez, portavoz de los Bomberos Municipales, informó a Telediario que las labores de rescate manual han tenido que ser frenadas momentáneamente. Según explicó el oficial, la decisión se tomó para preservar la seguridad de los rescatistas, ya que se espera que maquinaria especial continúe con la labor de búsqueda de la persona desaparecida.

Las autoridades han reafirmado que no descansarán hasta localizar al último obrero desaparecido, mientras las familias mantienen una vigilia de fe, esperando que la maquinaria logre lo que las manos ya no pudieron: traer a su ser querido de vuelta a casa,

