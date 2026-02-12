La Municipalidad de Guatemala presenta el calendario de carreras nocturnas 10K, 21K y 42K

Alcade anuncia carreras 10K 21K y 42K

La Ciudad de Guatemala se prepara para celebrar en 2026 el 250 aniversario de su fundación con una propuesta deportiva sin precedente: la primera maratón oficial, junto a las carreras 10K y 21K, organizadas por la Municipalidad de Guatemala a través de su Unidad de Convivencia Social.

El evento no solo inaugura la llegada de la distancia de 42 kilómetros (maratón) a la capital, sino que apuesta por convertir a la ciudad en referente regional y por fortalecer la identidad urbana a través del deporte.

Entre las novedades más significativas figura la certificación internacional de las rutas 21K y 42K por parte de AIMS y World Athletics.

Conforme detallan las autoridades municipales, la medición la realizó un agrimensor Nivel A, utilizando el método de la ruta más corta posible y bicicleta calibrada, lo que permitirá que los registros logrados sean reconocidos globalmente.

De este modo, la organización apunta a que el evento aspire a la Etiqueta Básica de World Athletics y figure en el Calendario Global de la entidad.

La programación establece que la carrera 10K tendrá lugar el sábado 25 de abril de2026, mientras que la media maratón y la maratón están anunciadas para el domingo 23 de agosto del mismo año.

Esta planificación responde a la intención de que los corredores puedan escoger la distancia acorde a su nivel de experiencia y preparar con tiempo su participación, lo que promueve una convocatoria abierta e inclusiva.

A juicio del alcalde Ricardo Quiñónez, el lanzamiento representa un homenaje a quienes han consolidado el legado atlético de la ciudad, y subraya que la iniciativa sitúa a la capital al nivel de otras grandes urbes latinoamericanas, donde estos eventos se convierten en emblemas de identidad colectiva.

“El objetivo es que las calles cuenten historias de esfuerzo, superación y unidad, dejando una herencia deportiva para las futuras generaciones”, expresó Quiñónez, citado por la municipalidad de Guatemala.

El formato de las carreras nocturnas confirma la vocación de encuentro comunitario y apropiación del espacio público. Las principales avenidas y calles capitalinas se transformarán en escenario de convivencia ciudadana y familiar, con tramos planos que facilitan el ritmo rápido y una logística que incluye puntos de hidratación Gatorade y Aqua y zonas de animación a cargo delas Alcaldías Auxiliares y dependencias municipales.

Vivian Marroquín, coordinadora de la Unidad de Convivencia Social, explicó que la propuesta responde a un enfoque integral de largo plazo, invitando a sumarse a preparativos a través de programas como el Club Run MuniGuate.

Los organizadores detallan que los participantes deberán realizar una inscripción previa, con el beneficio de recibir kits oficiales y participar en exposiciones deportivas previas a cada prueba. Quienes completen la distancia recibirán una medalla conmemorativa, sin premios en efectivo, ya que el fin central es recreativo y de fomento deportivo.

La distribución de los cuatro bloques de salida busca facilitar la experiencia de todos los corredores: los más experimentados se organizarán de acuerdo a sus mejores tiempos, mientras que los debutantes tendrán un bloque diferenciado para evitar aglomeraciones al inicio. Para todas las categorías 21K y 42K se prevé premiar a los primeros lugares.

La organización ha previsto estándares internacionales en cronometraje, publicación de resultados, cobertura médica y control antidopaje. Se gestionará además el aval correspondiente ante la Federación Deportiva Nacional de Atletismo para garantizar la regularidad de la competencia.

La logística incluye el respaldo del sector privado —con Banco Industrial a la cabeza, que brindará facilidades para la inscripción— y la colaboración de entidades de tránsito, seguridad y cuerpos de socorro municipales.

La experiencia de años recientes revela una alta convocatoria: solo en las ediciones 2024 y 2025, la participación superó las 10,000 a 12,000 personas, con hasta 11,000 corredores en el área del Centro Histórico y zonas cercanas. Para quienes formalicen su inscripción, la organización contempla un seguro de gastos médicos provisto por Seguros El Roble.

Adaptada tanto a quienes se inician en el mundo del running como a corredores experimentados que buscan mejorar sus marcas, la serie de carreras nocturnas se consolida como una plataforma inclusiva para el deporte urbano y un motor de orgullo para la Ciudad de Guatemala.