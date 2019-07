–No lo sé, no creo en el nunca más. Entre nosotros todo puede pasar porque nos queremos un montón, y el cariño con Lucas está intacto, no hubo peleas, no hay terceros, no hay nada malo. Lo que hay muchos años de estar todo el tiempo juntos. Entonces, llegamos al acuerdo de que necesitamos un tiempo para ver qué pasa. Él se alquilo un complejo por zona norte, y muy cerca de casa. Pero separarnos con Lucas fue una decisión tomada desde el amor. No hubo nada malo, y vamos a seguir trabajando juntos en Xyrus, nuestra empresa de trajes de baños, porque es un proyecto alucinante acá y en el exterior.