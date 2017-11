–Y vos, Benito, ¿qué aprendés de tu hija?

B: Marina es respetuosa, educada y perfeccionista. La verdad, no me interesaba que trabajara conmigo desde tan chica… Mi empresa es muy grande. No quería que se sintiera atrapada en algo que no fuera propio. Por eso empezó con una suplencia, por algo fortuito. Con el tiempo me di cuenta de que ella no pretendía ser yo. Y me relajé. Tiene sus propios intereses y deseos. Somos bien distintos. No le importa ser famosa. ¡Y a mí sí me gustan la exposición y llegar a mucha gente… (se produce una interrupción. "Hola, Benito. Vos le hiciste el vestido de novia a mi hija y a mí el de madrina", le comenta una señora que pasa al lado de la mesa. "¿Hace cuánto?", pregunta Benito. "Bastante… ¡Ya se separó!", contesta la mujer y las risas se multiplican)… ¿Ves? Esto a mí me encanta. En cambio Marina es más vergonzosa. Yo la incentivé, pero me pareció genial que la propuesta de hacer ropa para chicos saliera de ella.

M: No estaba en mis planes, pero hicimos los cuadernos Arte para Estrada y resultaron un éxito infantil. "A alguien le gusta lo que dibujo", pensé. Por eso le planteé a papá lo de hacer prendas para chicos. Al principio no sabíamos ni cuántos modelos íbamos a lanzar. Yo, por ejemplo, no sabía cómo visten las mamás de hoy a sus hijos. En nuestra familia no hay chicos, ni mis amigas los tienen. Tampoco hubo testeo, y hay mucha ropa de niños, y bien plantada. Por eso nos lanzamos con miedo.

B: ¡Y las repercusiones son tan positivas…! Yo sabía que a las madres les iba a gustar, porque tengo treinta años de carrera y porque Marina hace las cosas bien. Pero me sorprendió el éxito entre los chicos. Hoy son ellos los que eligen. Ni mis hijos, ni mucho menos yo, decidíamos qué comprar. Ahora ellos miran y se prueban. Compran desde un lugar distinto. Se conectan de manera particular con la prenda. No quieren chapear con la marca… ¡Ni saben quién soy! No les importa que "sea de Benito" porque socialmente está bueno. Me compran desde el disfrute. No les importa la mirada del otro ni tienen prejuicios. Y eso tan sano y tan puro yo no lo había sentido nunca en mi trabajo