Desde hace dos meses está de novia con Facundo Moyano (32), diputado Nacional por el Frente Renovador. Y quiere ir paso a paso. Le costó mucho la decisión de separarse de Fabián Cubero, después de 3 hijas –Indiana (9), Allegra (6) y Siena (3)- y once años de relación: "Intentamos remarla durante un año y medio: hicimos terapia de pareja, nos fuimos de vacaciones los cinco juntos, pero ya no nos pasaba lo mismo. Crecí con padres separados y no quería que mis hijas vivan lo mismo. Lloré y sufrí mucho", confiesa.