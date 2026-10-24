Hace 2 años, abrió un gimnasio para adultos mayores y hoy ya tiene 7 locales y 1200 alumnos

Entrevista y evaluación de adultos mayores que quieren empezar a hacer gimnasia

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“En general acá vienen por presión de los hijos o del médico. Pero después se enganchan y lo disfrutan”, dice Valentín Anaya que, hace algo más de dos años veía a su padre regresar cansado de las clases a domicilio que daba a gente mayor.

Se le ocurrió entonces sugerirle habilitar un espacio físico para sus clases. “Mi padre es profesor de Educación Física. Iba a domicilio, a las casas de los adultos mayores. Yo por mi lado tenía un negocio. Lo veía volver cansado y se me ocurrió ofrecerle un lugar para que atendiera allí a sus clientes. Para no exigirle tanto a su cuerpo. Empezamos en el living de mi casa, en City Bell en La Plata”.

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La repercusión de la propuesta fue tan grande que se expandieron rápidamente. Hoy tienen 7 sedes en La Plata y alrededores, y ya pusieron un pie en Capital, en el barrio de Recoleta, donde piensan abrir más locales pronto. “La demanda que tenemos es increíble. Hay una tendencia, hoy todo el mundo va al gimnasio”.

“Mi padre se fue ocupando de lo técnico y yo de la gestión de negocios y de la difusión en redes”, cuenta. De hecho, el gimnasio se llama “RA”, que son las iniciales de su padre, Rodrigo Anaya.

Gimnasia especial para adultos mayores: una idea que dio frutos

“La clientela es toda mayor de 50, 60, 70… —aclara— tenemos varios alumnos de más de 90 años. Se trata de gente grande, sana, que sólo necesita moverse, por consejo médico y por presión de la familia. Creo que actualmente el más veterano es un señor de 96 años, que viene desde hace un año y medio. Ha experimentado una mejora muy grande, le dolía todo y estaba casi postrado”.

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En la charla con Infobae, Valentín integra el factor socio emocional, las circunstancias que enmarcan las vidas de estas personas: “Lo peor que les pasa es la jubilación. Los liquida. Lo que hacían antes ya no lo tienen que hacer. Se quedan en la casa viendo tele, muchas veces tienen a alguien que les hace las compras, y así van avanzando en el sedentarismo”.

No suelen venir espontáneamente, admite. Por lo general es por insistencia de los hijos o del médico. Pero todo cambia una vez que empiezan a hacer gimnasia y a experimentar los beneficios del movimiento.

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“A mi gimnasio vienen porque les dice la familia. Es gente a la que de pronto le cuesta levantarse del sillón o del inodoro, o subir escaleras, y traer la compra del supermercado. Y el médico les dijo que tienen que hacer actividad física”, sigue diciendo.

Los asistentes son personas mayores sanas que sólo necesitan combatir el sedentarismo y preservar funcionalidad

El contacto inicial consiste en una evaluación que se hace en dos etapas, explica. La primera es una entrevista para recabar los datos necesarios sobre la persona y sus hábitos. La segunda evaluación es práctica. “Evaluamos fuerza, resistencia, equilibrio y coordinación. Estos cuatro puntos específicamente, porque son las capacidades funcionales que se van perdiendo a partir de cierta edad. Se oxidan las articulaciones, En broma les decimos ‘estás oxidado’...”

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De todo el relato que hace Anaya, se desprende por un lado que la conciencia de la necesidad de movimiento en la edad avanzada está bastante encarnada en la sociedad y en los mismos involucrados. Además, como lo confirman los videos que abren esta nota, los adultos mayores tienen un sentido del humor particular, que en buena medida surge de haber perdido los pruritos para decir las cosas de modo franco y directo, sin hablar de la capacidad de reírse de sí mismos que suele venir con los años.

Clasificación por niveles y rutinas personalizadas

Las entrevistas sirven para clasificarlos por niveles. El nivel uno es la persona que casi no tiene equilibrio y requiere una supervisión constante. “Tenemos camillas especiales, diseñadas por nosotros mismos, a partir de prueba y error, y sillas, porque muchos de ellos sólo pueden hacer gimnasia acostados o sentados”.

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Las camillas son necesarias además en general, aclara, porque muchos de estos adultos mayores no pueden acostarse en el suelo, sobre todo porque luego tienen dificultades para levantarse.

La fachada de uno de los gimnasios. RA son las iniciales de Rodrigo Anaya

“El nivel 2 es el intermedio —sigue explicando—. Tienen algo de equilibrio. Tal vez se están recuperando de alguna patología. A veces tienen acompañante en la casa. En general hacen gimnasia en silla. Y siguen necesitando una gran atención”.

Finalmente, en el nivel 3 están los que pueden realizar cualquier tipo de actividades pero siempre con supervisión.

Gracias a esa clasificación, el profesor tiene una ficha detallada de cada alumno para saber cuál es su problema y qué puede hacer y qué no. La clasificación no es permanente porque las evaluaciones se reiteran luego de un cierto tiempo, a meida que el alumno avanza en las clases.

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Estas salas difieren mucho de los gimnasios multitudinarios en los que la persona pasa inadvertida o va rotando por distintos profesores. “Acá no hay pase libre —aclara Valentín—, cada uno tiene asignado un profesor y los días que debe venir, según si toma clase una vez por semana o dos o tres. Si cada uno va a la clase que quiere, el día que quiere, no se puede hacer un trabajo personalizado. El ejercicio que hace cada uno es individual. La gente tiene que venir al turno asignado porque la gimnasia está adaptada al nivel y necesidades de cada uno. Para eso los evaluamos. Lo que sí les damos es la chance de recuperar una clase por mes”.

Usan camillas para la gimnasia ya que a muchos adultos mayores les resulta difícil acostarse en el piso

Por el mismo motivo, otro criterio inamovible de estos gimnasios es que las clases es que cada profesor tenga un máximo de 5 alumnos a la vez. “Si son más, se pierde la personalización y aumenta el margen de error. No hacemos trabajo grupal, clases colectivas o numerosas. Pero sí promovemos lo social. Si dos alumnas piden estar juntas porque son amigas o se hicieron amigas allí, se arregla”.

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Asegura que hay un buen clima: “Se ríen mucho, se ríen de sí mismos, nosotros los piropeamos y les hacemos bromas, es un público muy piola”, describe.

“Todo lo que hacemos está orientado a la funcionalidad del cuerpo —insiste—. Que puedan subir escaleras, alzar a los nietos, hacer las compras. Que vuelvan a hacer lo que antes hacían. Hay una parte emocional importante: se trata de convencerlos de que pueden hacerlo. Vienen golpeados, por los inconvenientes sufridos, por lo que les dijo el médico… “

Para esta gimnasia funcional usan pesas rusas, bandas elásticas y mancuernas, pero no aparatos.

Los gimnasios funcionan durante el día, de 8 a 18 (con horario corrido los que tienen más gente), y de lunes a viernes. A diferencia de los gimnasios tradicionales cierran temprano y de noche no hay actividad. “Es gente que no ve bien, entonces no maneja cuando oscurece, por ejemplo, o tienen temor por la inseguridad. Los sábados hacemos clases grupales de baile. Siempre todo adaptado a adultos mayores”, comenta.

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Complementos y modalidades de la gimnasia para adultos mayores

Muchos les insisten en que quieren atención a domicilio. “Entonces vamos, los evaluamos y luego nuestro trabajo consiste en convencerlos de que lo mejor para ellos es salir, venir al gimnasio”.

Entre hombres y mujeres, la proporción es bastante pareja aunque con ligera ventaja para ellas: 60 contra 40 por ciento. “Las que más honda le ponen y las que más socializan son las mujeres”.

Para abrir más locales, Valentín se fue asociando con otros profesores de educación física: “Yo soy emprendedor, pero todos mis socios son profesionales”.

“Aunque el cartel dice ‘Adultos Mayores’, hay gente de entre 30 y 40 años que a veces viene por problemas específicos, por ejemplo porque estaban en rehabilitación por un ACV o un accidente, o en tratamientos de descenso de peso, y necesitan transicionar hacia la total normalidad. Nosotros no hacemos rehabilitación, sino que nos ocupamos de la etapa que sigue. No les cerramos la puerta a esas personas más jóvenes”, dice,

Entre kinesiólogos y profesores, el plantel total es de casi 50 personas. “Para asociarme, busco gente que sepa del tema y sobre todo que tenga empatía. Los responsables de cada sucursal son profesores formados, especializados, y ellos a su vez capacitan al resto del personal”.

El equipo y los alumnos de uno de los gimnasios

También hacen capacitación permanente. Una vez cada mes o mes y medio, organizan una jornada de capacitación para el personal. “Son dos o tres horas de teórico y práctico. Tratamos lo emocional, por ejemplo, cómo convencer a los adultos mayores de la necesidad del ejercicio; o, en lo físico, cómo trabajar con una persona que tiene dificultades en la columna o en la rodilla”.

Insiste en que en este trabajo es indispensable la empatía. “Mi padre fue siempre un apasionado de la educación física. Ha dado cursos de posgrado en la Facultad de Medicina. Fue preparador físico de fútbol, pero sobre todo es muy empático con el adulto mayor. Y en esto, lo empático es esencial. Cuando tomamos profesores, hacen una pasantía y así observamos especialmente cómo se vinculan con las personas mayores. Y esto vale incluso para la gente de administración. Tienen que ser capaces de conectar con la gente”.