Videojuegos: estos son los lanzamientos del 17 al 20 de noviembre

A pesar de que la PlayStation 5 y la Xbox Series X/S se lanzaron en diferentes partes del mundo la semana pasada, en estos días estarán llegando a más territorios para continuar esta transición a lo que se espera sea una nueva era en el gaming. Mientras tanto, se siguen lanzando títulos para diferentes plataformas y varios títulos se ponen al día con sistemas a los que no habían llegado.

El 17 de noviembre se lanzará finalmente Mars Horizon. Se trata de un videojuego de estrategia y simulación donde los usuarios deberán administrar una agencia espacial similar a la NASA. El objetivo principal será llegar e instalarse en Marte, pero el título propone una gran variedad de misiones a realizar tanto en la Tierra como en el sistema solar. Estará disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Ese mismo día también se lanzará Mortal Kombat 11 Ultimate. Aquellos jugadores que se hayan perdido la última entrega de la popular franquicia de pelea podrán hacerse con esta edición que incluye todo el contenido lanzado hasta la fecha, aparte de tres nuevos personajes. Aquellos que ya tengan el juego podrán actualizarlo para incorporar a Rain, Rambo y Mileena a la grilla de personajes. Mortal Kombat 11 Ultimate se lanzará en PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia y PC.

Sniper Elite 4 desembarcará esta semana en Nintendo Switch, varios años después de debutar en PC y el resto de las plataformas. La cuarta entrega de la saga propone mapas mucho más amplios y con más libertad de acción. Además, contiene misiones cooperativas que se habían dejado de lado en la entrega anterior.

Dos meses después del lanzamiento de Serious Sam 4, se anunció la Serious Sam Collection, que incluye los tres primeros títulos y todo su contenido adicional post-lanzamiento. La colección también se lanzará este martes 17 de noviembre en PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, pero se desconoce si llegará a las nuevas consolas.

Monster Truck Championship también se pone al día con los usuarios de Nintendo Switch. Este 19 de noviembre desembarcará en la consola híbrida para proponer acción y emoción de la mano de enormes camiones.

Star Renegades se lanzó hace poco en PlayStation 4 y PC, cosechando críticas muy favorables en todo el mundo. Se trata de un título de acción y estrategia con elementos de rogue-lite y una estética muy atractiva. Usuarios de Xbox One y Nintendo Switch podrán disfrutar del título a partir del 19 de noviembre para no perderse de una de las sorpresas de este 2020 en materia de videojuegos.

La franquicia Bridge Constructor lanzará una nueva entrega esta semana en una gran variedad de plataformas. En esta ocasión, se trata de un crossover con The Walking Dead y llegará a Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Mac y dispositivos con Android o iOS.

Nintendo cerrará la semana con una exclusividad muy esperada. Hyrule Warriors: Age of Calamity es un juego de acción que servirá como precuela del excelente The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Siguiendo la fórmula de la saga Dynasty Warriors, propone escenarios repletos de enemigos, pero también anticipa algunas pistas sobre la historia de la franquicia, que espera una nueva secuela. Hyrule Warriors: Age of Calamity estará disponible el 20 de novimebre.

El último lanzamiento de la semana es otro título que se pone al día con plataformas que dejó de lado. Katamari Damacy REROLL se lanzó originalmente en Nintendo Switch y PC hace dos años, pero este 20 de noviembre desembarcará en PlayStation 4 y Xbox One para despedir la generación de consolas con mucha diversión, colores y música.

