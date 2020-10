El reconocido streamer Sebastián Fernández es el nuevo Team Manager de FIFA en el equipo del Kun Agüero

Poco a poco KRÜ Esports comienza a revelar a sus primeras figuras. La organización de Sergio “Kun” Agüero promete pisar fuerte en la escena regional, y tras el anuncio del jugador Yago Fawaz, este viernes presentó a Sebastián Fernández como Team Manager de FIFA.

El reconocido youtuber y streamer es embajador argentino de EA Sports y Game Changer de EA desde 2017, y será el encargado de dirigir el proyecto, algo que supo hacer en Independiente Esports entre diciembre del 2018 y mediados del 2020. Es una de las figuras más reconocidas de FIFA en la región: su canal de YouTube cuenta con más de 800.000 seguidores, y en Twitch se ubica dentro del top 10 mundial en FIFA 21.

En diálogo con Infobae Gaming detalló cómo será su rol dentro del equipo: “ Voy a tener que estar en el día a día con los jugadores, pendiente de qué necesitan, relacionarme con sus entrenadores, estar en trato con ellos, viendo cómo están trabajando. También estar siempre alerta para saber quienes resaltan en la escena de FIFA. Este año seguro haya grandes apariciones y tenemos que estar alerta para saber si ese jugador puede o no sumarse a KRÜ. No estamos cerrados a buscar promesas para brindarles apoyo y garantizarles una mayor ayuda”.

En Independiente lideró toda el área de esports, y el club fue protagonista de varios certámenes locales e internacionales, tanto en FIFA como en eFootball PES. Su principal figura fue Yago Fawaz, con quien vuelve a reencontrarse.

- Volvés a trabajar con Yago luego de su paso por Independiente. ¿Cuáles son tus expectativas?

- Son las mismas que con todos los jugadores. Queremos ayudarlos sacar su máximo potencial. El objetivo es brindarle todo lo que necesiten para que solo se enfoquen en su juego y en crecer profesionalmente. No hay exigencias de “sos campeón o te vas”. Solo que hay que trabajar, tener autocritica y profesionalizarse en cuanto a descansos, comidas y horarios. Yo soy de los que creen que cuando uno tiene condiciones hay que achicar el margen de error para obtener resultados. A excepción de Yago todos los chicos de KRÜ han tenido resultados muy buenos y sin ayuda. Ahora con ayuda, con mayores herramientas y comodidades solo necesitamos su compromiso actitud y trabajo para obtener beneficios. Los más beneficiados van a ser ellos. A eso apuntamos: a inculcar los valores de nuestros papás, y abuelos: sacrificio, trabajo, constancia y dedicación.

Yago Fawaz

- ¿Cómo fueron tus primeros contactos con el Kun y el acercamiento para este nuevo proyecto?

- Yo con el Kun no tenía relación, hasta que este año se jugó una edición amistosa del eNation entre Argentina y Brasi. El Kun jugó con Yago y yo fui caster y lo emití por mi canal de Twitch. Cuando terminó entrevistamos a Sergio y vio que tenía una publicidad en mi canal. Terminamos la charla y le pidió mi numero a la gente de AFA Esports para consultarme lo del anuncio. Se lo expliqué, le di algunos consejos de cómo limpiar el chat y quedó una pequeña relación. Cuando tenía dudas me preguntaba, y después le sugerí que se arme todo el set up y hablábamos casi todos los días de esos temas. No era un trato muy fluido, pero un día se me acercó para charlar sobre jugadores para su equipo de esports. El Kun tiene una particularidad muy buena, y no lo digo porque sea el jefe, je: cuando no conoce algo pregunta. Y con esa pregunta se queda investigando. El fue en búsqueda de eso y armó su propio club.

- ¿Qué es lo que más te llamó la atención de KRÜ y de cómo vienen trabajando?

- Se vive como un grupo de amigos que quiere hacer las cosas de forma natural y profesional para ayudar a KRÜ a crecer. Se vive muy sanamente, se habla todo, se charla. Confío en los que están y me gusta como se manejan en muchas situaciones. Se vive con mucho dialogo.

- ¿Cómo se compone el plan de trabajo de la organización? ¿Hay más que solo jugadores?

- Cada uno de sus jugadores tiene su propio o coach. Yo sugerí trabajar de esta forma. Va a haber nutricionistas y psicológicos deportivos para achicar los márgenes de error. Sergio es muy protagonista de muchas de las charlas. Hay gente encargada de los videos, de producirlos, hay departamento de diseño, audiovisual, de marketing, de prensa. Es un mundo internamente. Yo en mi vida me imaginé que por estar en un equipo me iban armar emojis de Twitch, y acá pasó. Es un nivel de detalle que es raro de ver, que se valora mucho y que no deja de encenderte tu propia alarma. Es lo que el digo a los chicos. Estamos en un lugar soñado y nos damos cuenta que es real. Eso tendremos que resolverlo con trabajo y constancia. Es un lugar en el que mucha gente querría estar y nosotros somos los elegidos en esta primera etapa.

Una de las principales novedades de KRÜ es que en los próximos días Yago Fawaz viajará a Manchester para competir desde Inglaterra. Esto promete darle un salto de calidad a la carrera del jugador de 20 años, que actualmente ocupa el noveno puesto del ranking de Global Series en Playstation 4. Sobre esta posibilidad, Sebas comentó: “ Uno de los objetivos es trabajar de una forma que permita achicar la brecha que existe entre un jugador de Europa y uno de Latam. Hoy es Yago quien se va a Inglaterra, pero el día de mañana puede ser cualquiera de los chicos. Hasta me animaría a decir que es la idea global, no solo de FIFA. Queremos brindarle un beneficio tanto con organización como con un sueldo que les permita desacatar desde donde jueguen. Esto no es aplicable solo a Argentina. La idea de KRÜ es poder cubrir todas las regiones, y tener representantes en el Viejo Continente, en Latam y en Norteamérica”.

“Queremos que entiendan que los valores de KRÜ son los mismos que le inculcaron al Kun cuando iba al club de barrio a patear la pelota. Que tenía contención y un lugar para divertirse, recrearse y de cierto amateurismo mezclado con profesionalización . Le va a permitir a los chicos poder formarse y poder construirse profesionalmente, como jugador de FIFA, streamer, creador de contenidos u otras areas que pronto saldrán a la luz”, cerró Sebastián.

El FIFA 21 ya está disponible, y esta temporada competitiva contará con seis circuitos abiertos en diferentes regiones: Europa, Norteamérica, Sudamérica, Oceanía, Asia Oriental y Asia Occidental. EA Sports anunció las principales fechas para cada uno.

Europa

28-29 de noviembre de 2020

9-10 de enero de 2021

6-7 de febrero de 2021

6-7 de marzo de 2021

10-11 de abril de 2021

Sudamérica

21-22 de noviembre de 2020

12-13 de diciembre de 2020

23-24 de enero de 2021

20-21 de febrero de 2021

27-29 de marzo de 2021