Uno de los exclusivos de PlayStation más esperados es sin ningún tipo de dudas The Last of Us Part II: la secuela directa del hitazo que supo romperlo todo en tiempos de PlayStation 3. En esta ocasión nos encontramos con una historia que promete todavía más crudeza que la anterior, donde la mayor amenaza del entorno post apocalíptico la suponen las pequeñas bandas de sobrevivientes y no tanto los afectados por el hongo letal “cordyceps”. Ellie toma el rol protagónico, aunque como hemos visto en distintos tráilers, es de esperar que Joel aparezca en algún momento de la aventura. Decir que se ve increíble es poco: sólo los hechiceros de Naughty Dog saben exprimir el hardware de las consolas de Sony a este nivel. Nuevamente habrá música de Gustavo Santaolalla y probablemente estemos ante esos juegos que tendrán su edición en la futura PlayStation 5.