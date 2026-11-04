Estados Unidos

Quién es Ashley Moody, la republicana que se impuso ante Angie Nixon y logró reelección al Senado por Florida

La senadora republicana Ashley Moody celebró su victoria en Tampa con un discurso en el que agradeció a Dios, a su familia y al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y presentó la elección como una definición entre “libertad y socialismo”

La republicana Ashley Moody (EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
La republicana Ashley Moody (EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
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La republicana Ashley Moody ganó las elecciones al Senado de Estados Unidos por Florida este martes, tras imponerse a la legisladora estatal demócrata Angie Nixon, en una contienda por los dos años restantes del mandato que Marco Rubio obtuvo en 2022.

Moody llegó por primera vez al escaño después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la designó para reemplazar a Marco Rubio cuando asumió como secretario de Estado en 2025. Antes de su llegada al Senado, ejerció como fiscal general del estado. Con su triunfo, Moody completará el período que Rubio ganó en las elecciones de 2022.

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Nixon, integrante de la Legislatura de Florida y referente del socialismo democrático, buscó medir el peso del sector más izquierdista del Partido Demócrata en un estado donde esa fuerza no logra un escaño en el Senado desde 2012. La demócrata había superado en las primarias a un candidato identificado con el sector más moderado de la estructura partidaria. Su derrota en la elección general mantiene abierta la disputa interna dentro del Partido Demócrata de Florida.

La senadora republicana Ashley Moody celebró su victoria en Tampa con un discurso en el que agradeció a Dios, a su familia y DeSantis, y presentó la elección como una definición entre “libertad y socialismo”. “Ya sea que hayan votado por mí o que no lo hayan hecho, soy su senadora y estoy aquí para servirles”, afirmó Moody ante los asistentes.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a la senadora estadounidense Ashley Moody (REUTERS/Umit Bektas)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a la senadora estadounidense Ashley Moody (REUTERS/Umit Bektas)

La senadora subió al escenario con “Paradise City”, de Guns N’ Roses, después de imponerse a la representante estatal Angie Nixon. La candidatura de Nixon enfrentó el desafío de una elección en un estado que se inclina cada vez más hacia posiciones conservadoras. Su perfil político pudo resultar demasiado liberal para parte del electorado de Florida.

Por su parte, Nixon aceptó su derrota frente a la senadora republicana Ashley Moody en las elecciones de Florida, pero aseguró que seguirá involucrada en la actividad política. “La guerra no terminó”, afirmó ante sus seguidores durante un acto en el que insistió en que el resultado electoral no pondrá fin a su movimiento.

“Hemos construido algo que ningún resultado electoral puede arrebatarnos”, sostuvo ante una multitud de simpatizantes.

La candidata demócrata al Senado de EE. UU., Angie Nixon, posa para una fotografía el día del lanzamiento de su campaña en Orlando, Florida, EE. UU., el 5 de septiembre de 2026 (REUTERS/Phelan M. Ebenhack)
La candidata demócrata al Senado de EE. UU., Angie Nixon, posa para una fotografía el día del lanzamiento de su campaña en Orlando, Florida, EE. UU., el 5 de septiembre de 2026 (REUTERS/Phelan M. Ebenhack)

La legisladora estatal centró su mensaje en el trabajo de su campaña con votantes progresistas y comunidades negras. “Les recordamos a esas personas que sus voces importaban, que sus vidas importaban y que merecen un gobierno que trabaje para ellas”, afirmó.

Soy organizadora, no política, y los organizadores no abandonan la misión porque se cierre una vía”, agregó Nixon, mientras sus seguidores coreaban consignas. La candidata compitió bajo la definición de “demócrata socialista” en un estado que se inclina hacia posiciones conservadoras. Durante la campaña, defendió el acceso a la atención médica, la protección de la Seguridad Social y medidas para reducir el costo de vida de las familias trabajadoras.

“Necesito que todos ustedes sigan en esta lucha. La guerra no ha terminado. 2028 está a la vuelta de la esquina. Así que, Ashley Moody, más te vale hacerlo bien porque vamos por ti. ¡Vamos a ganar!”, cerró Nixon.

El fiscal general electo de Florida, James Uthmeier, celebró las victorias republicanas en el estado tras las elecciones de mitad de mandato del martes y afirmó que los votantes volvieron a rechazar la agenda demócrata. Uthmeier llegó al cargo por designación del gobernador Ron DeSantis, quien lo eligió para reemplazar a Ashley Moody después de su incorporación al Senado de Estados Unidos.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, habla en una reunión en el capitolio de Florida en Tallahassee, Florida, el 5 de marzo de 2025 (AP/Rebecca Blackwell, Archivo)
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, habla en una reunión en el capitolio de Florida en Tallahassee, Florida, el 5 de marzo de 2025 (AP/Rebecca Blackwell, Archivo)

En declaraciones a Fox News Digital, sostuvo que el electorado de Florida respaldó otra vez al liderazgo conservador.

“Esta noche, Florida votó para mantener nuestro estado seguro, fuerte y libre. Agradecemos su confianza. Seguiremos encarcelando a los depredadores de menores, apoyando a las fuerzas del orden y defendiendo sus derechos inalienables”, declaró Uthmeier.

“El Estado Libre de Florida seguirá siendo libre. Gracias. ¡El trabajo continúa!”, agregó el fiscal general electo.

(Con información de Associated Press)

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