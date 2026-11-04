La carrera por las gobernaciones de EEUU comienza con cuatro victorias demócratas en Illinois, Massachusetts, Maryland y Pensilvania (REUTERS)

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Los candidatos demócratas lograron imponerse en las primeras proyecciones de las elecciones para gobernador, mientras el escrutinio continúa en otros estados y se esperan nuevos resultados sobre las distintas contiendas.

En Illinois, JB Pritzker derrotó al republicano Darren Bailey y obtuvo un tercer mandato al frente del estado. El empresario multimillonario, heredero de la fortuna de la cadena hotelera Hyatt, ya había vencido a Bailey en las elecciones de 2022. Su nombre también aparece entre los posibles aspirantes demócratas a la presidencia en 2028.

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Pritzker derrotó al republicano Darren Bailey (REUTERS)

En Massachusetts, la demócrata Maura Healey consiguió un segundo mandato tras imponerse al republicano Michael Minogue, exdirector ejecutivo de una compañía de dispositivos médicos que destinó millones de dólares de su propio patrimonio a la campaña. Healey, quien antes de llegar a la gobernación cumplió dos mandatos como fiscal general del estado, es la primera mujer y la primera persona abiertamente lesbiana que ocupa ese cargo en Massachusetts.

La demócrata Maura Healey consiguió un segundo mandato en Massachusetts (REUTERS)

En Maryland, Wes Moore también obtuvo la reelección y derrotó al republicano Dan Cox, quien ya había perdido frente al gobernador demócrata en 2022. Moore buscaba un segundo mandato y llegó al cargo en 2022 como el primer gobernador negro en la historia del estado. Veterano de combate, becario Rhodes, autor y exdirector ejecutivo de una organización sin fines de lucro dedicada a combatir la pobreza, Moore también figura entre los posibles candidatos demócratas para las elecciones presidenciales de 2028.

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En Maryland, Wes Moore también obtuvo la reelección (Reuters)

Por su parte, en Pensilvania, Josh Shapiro consiguió un segundo mandato tras derrotar a la republicana Stacy Garrity, tesorera estatal electa que recibió el respaldo del presidente Donald Trump. Shapiro, quien antes de asumir como gobernador cumplió dos mandatos como fiscal general de Pensilvania, también es considerado un posible aspirante demócrata a la Casa Blanca en 2028.

Josh Shapiro consiguió un segundo mandato tras derrotar a la republicana Stacy Garrity (REUTERS)

En Rhode Island, la demócrata Helena Foulkes fue elegida gobernadora tras derrotar al republicano Aaron Guckian. Foulkes, exdirectiva de las cadenas CVS y Hudson’s Bay, había derrotado en septiembre al gobernador saliente Dan McKee en las primarias demócratas. Guckian es directivo de una asociación comercial del estado. La agencia Associated Press proyectó la victoria de Foulkes a las 20:32, hora del este de Estados Unidos.

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La demócrata Helena Foulkes fue elegida gobernadora tras derrotar al republicano Aaron Guckian

Los cuatro resultados corresponden a las primeras proyecciones de la jornada electoral. La carrera por las gobernaciones continúa abierta en otros estados, a la espera de que avance el recuento de votos y se conozcan nuevas proyecciones sobre las contiendas estatales.

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