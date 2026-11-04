Quién es Byron Donalds, el nuevo gobernador de Florida

Byron Donalds ganó la gobernación de Florida y se convirtió en el primer mandatario afroestadounidense en la historia del estado. (REUTERS/Giorgio Viera)

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El republicano Byron Donalds se impuso este martes en la carrera por la gobernación de Florida y se convertirá en el primer gobernador afroestadounidense en la historia del estado. Con el resultado, el Partido Republicano extiende a casi tres décadas su control sobre la gobernación.

Donalds, representante en la Cámara baja federal, derrotó al demócrata David Jolly, un exlegislador republicano que cambió de partido. El resultado confirma el dominio republicano en Florida: desde 1999 el partido controla la gobernación, y tras esta elección también retiene todos los cargos estatales y las supermayorías en ambas cámaras de la Legislatura estatal. Donalds, de 48 años, nació en Brooklyn, se mudó a Florida para estudiar en la universidad y llegó al Congreso en 2020.

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Donalds construyó su perfil político con apariciones frecuentes en Fox News y se consolidó como uno de los aliados más visibles del presidente Donald Trump, quien lo respaldó desde temprano en la contienda y lo ayudó a despejar el camino en la interna republicana. En la primaria presidencial de 2024, Donalds había apoyado a Trump por sobre el entonces gobernador Ron DeSantis.

La relación entre Donalds y DeSantis fue tensa: el gobernador saliente, que no puede competir por los límites de mandato, no respaldó a ningún candidato en la interna republicana abierta. Sin embargo, hacia el final de la campaña Donalds giró buena parte de su mensaje hacia la figura de DeSantis, con la promesa de continuar su legado.

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En un evento en septiembre en Tampa, junto a DeSantis, Donalds planteó el eje central de su campaña: “Tenemos un solo objetivo, y ese objetivo es que el estado libre de Florida siga siendo el estado libre de Florida”. La consigna remite a las políticas impulsadas por DeSantis en los últimos años contra lo que calificó de medidas “woke” en escuelas públicas, universidades, bibliotecas y gobiernos locales.

Donalds prometió dar continuidad a las políticas del gobernador saliente Ron DeSantis en las instituciones públicas. (REUTERS/Giorgio Viera)

Con la caída en las encuestas de aprobación de Trump durante la campaña, Donalds llegó a eliminar varias menciones al presidente de su sitio web, aunque sostuvo públicamente su respaldo y el del vicepresidente JD Vance, quien encabezó un acto en Lakeland a inicios de octubre. “Espero ver al vicepresidente en Lakeland y al presidente Trump en la campaña en Florida”, escribió Donalds en redes sociales. “Vamos a mantener a Florida roja”.

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Propuestas de campaña y financiamiento

Donalds centró sus promesas en bajar impuestos a la propiedad y costos de seguros, reducir agencias estatales y fomentar la innovación empresarial. Impulsó además el uso de fondos públicos para ampliar los programas de elección escolar, una agenda que comparte con su esposa, Erika Donalds, al frente de una empresa de educación privada.

El financiamiento de campaña mostró una ventaja contundente para el republicano frente a Jolly, aunque las cifras difieren según la fuente: mientras una proyección sitúa la recaudación de Donalds en más de 170 millones de dólares, otra la calcula en 130 millones, en ambos casos muy por encima de lo recaudado por su rival. Durante la contienda, críticos señalaron a Donalds como beneficiario de grupos de interés y empresas vinculadas a centros de datos, una actividad rechazada por votantes de ambos partidos.

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La plataforma de Donalds incluye reducciones a los impuestos a la propiedad y fondos públicos para la elección escolar. (REUTERS/Evan Vucci)

Jolly intentó mantener un perfil moderado y evitó compartir escenario de forma habitual con la candidata demócrata al Senado estatal, Angie Nixon. En octubre, con el huracán Isaías aproximándose al Panhandle, el demócrata llamó a seguir las directivas de DeSantis, a quien describió como “un líder muy capaz en un momento de tormentas y emergencias estatales”.

Jolly evitó el debate y Donalds lo acusó de esconderse

La decisión de Jolly de no debatir con Donalds generó críticas de ambos partidos y se convirtió en uno de los ejes de ataque del republicano, que lo calificó repetidamente como “angry Jolly” (Jolly el enojado) y lo pintó como demasiado alejado del centro para un estado hoy inclinado hacia el Partido Republicano. Jolly justificó su negativa en septiembre: “No se puede debatir con un mentiroso”.

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La recaudación de campaña de Donalds superó los 130 millones de dólares frente a los ingresos de David Jolly. (REUTERS/Giorgio Viera)

Donalds también buscó vincular a Jolly con Nixon, integrante de los Socialistas Democráticos de América, en un intento por asociar a ambos con posiciones de izquierda. “Florida rechaza el socialismo. Punto final. Solo pregúntenles a los floridanos que vinieron de Cuba y Venezuela: ellos lo dirán”, declaró Donalds a Fox News al inicio de la campaña general. “El socialismo es ahora la marca del Partido Demócrata. David Jolly y Angela Nixon están demasiado a la izquierda para Florida”.

Pese a ser considerado favorito desde el inicio, Donalds mantuvo una agenda de actos públicos activa, incluso ante audiencias hostiles. A fines de septiembre encabezó un ayuntamiento abierto en Florida A&M, una universidad históricamente afroestadounidense, que se tornó tenso y fue interrumpido en varias ocasiones por asistentes críticos de su postura contra la “teoría crítica de la raza” en la educación superior.

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Consultado durante ese encuentro, Donalds defendió su enfoque sobre el sistema universitario estatal: “Queremos que nuestros hijos no solo puedan asistir a una de nuestras universidades, sino también obtener títulos que les permitan ser económicamente viables. Mi visión y mi enfoque con nuestro sistema universitario estatal es asegurar que, cuando un adulto joven obtenga un título de una universidad estatal, ese título no sea solo un papel”.

Jolly, por su parte, recibió escaso respaldo de las estructuras nacionales del Partido Demócrata, que en los últimos ciclos electorales redujeron su presencia en Florida, un factor que, según se informó, limitó su capacidad de competir en recursos y visibilidad frente a Donalds.

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