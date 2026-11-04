La carrera por el Senado: los Demócratas buscan acercarse a la mayoría

El senador demócrata Jon Ossoff logró la reelección en Georgia tras derrotar al republicano Mike Collins. (REUTERS/Carlos Barria)

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El senador demócrata Jon Ossoff logró este martes la reelección en Georgia, en una victoria que frustró las aspiraciones republicanas de sumar un escaño que consideraban una de sus principales oportunidades de conquista rumbo al control del Senado de Estados Unidos.

El resultado se conoció mientras continuaba el conteo en otros estados del país, en una jornada electoral marcada por el descontento de los votantes con la inflación, la guerra en Irán y denuncias de corrupción gubernamental. Los comicios de medio término funcionan como un referéndum sobre el segundo mandato del presidente Donald Trump.

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Ossoff venció al representante republicano Mike Collins, un congresista con dos mandatos que había recibido el respaldo de Trump tras una primaria competitiva dentro de su partido. El resultado le negó a los republicanos un escaño que, al inicio del ciclo electoral, parecía estar entre los más vulnerables para los demócratas.

El senador superó en recaudación de fondos a Collins y desplegó una campaña agresiva que generó especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial propia. Mantener ese escaño en el estado bisagra de Georgia resultaba determinante para las aspiraciones demócratas de recuperar la mayoría en la Cámara alta.

Los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro bancas en el Senado para alcanzar la mayoría, un objetivo complicado porque la mayoría de las contiendas competitivas se disputan en estados históricamente republicanos. En la Cámara de Representantes, el número necesario es de tres escaños.

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Otros triunfos demócratas en estados tradicionalmente azules

Mark Warner

En Virginia, el senador demócrata Mark Warner fue reelegido con facilidad frente al republicano Bert Mizusawa, un general retirado del Ejército y veterano de la guerra de Afganistán. Warner obtuvo así su cuarto mandato y continuará como vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado. Su victoria se produjo en un estado con una alta proporción de empleados federales, el sector que soportó el impacto de los recortes de personal impulsados por Trump al inicio de su segundo mandato. La agencia AP declaró ganador a Warner a las 19.00, hora del Este.

Chris Coons

En Delaware, el senador demócrata Chris Coons venció al republicano Mike Katz, un exdemócrata y exlegislador estatal, y obtuvo un tercer mandato completo. Coons cuestionó los aranceles impuestos por Trump y calificó de ilegal la guerra con Irán. Delaware no elige un senador republicano desde hace más de tres décadas. AP declaró el triunfo de Coons a las 20.00, hora del Este.

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Juliana Stratton

En Illinois, la demócrata Juliana Stratton, actual vicegobernadora, derrotó al republicano Don Tracy, expresidente del Partido Republicano estatal. Stratton sucederá al senador Dick Durbin, quien se retira tras cinco mandatos, y se convertirá en la segunda mujer negra en representar a Illinois en el Senado. Fue electa en dos ocasiones como vicegobernadora junto al gobernador JB Pritzker, quien la respaldó en una primaria demócrata disputada. Stratton apoya la propuesta de Medicare para Todos y criticó abiertamente el despliegue de la Guardia Nacional y de agentes federales de inmigración en Chicago ordenado por Trump. AP la declaró ganadora a las 20.00, hora del Este.

Cory Booker

En Nueva Jersey, el senador demócrata Cory Booker, exalcalde de Newark y excandidato presidencial, obtuvo un tercer mandato completo al vencer al republicano Justin Murphy, un abogado poco conocido que emergió de una primaria concurrida en junio. Nueva Jersey no elige un senador republicano desde 1972. AP confirmó la victoria de Booker a las 20.00, hora del Este.

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Jack Reed

En Rhode Island, el senador demócrata Jack Reed, veterano del Ejército y miembro de mayor rango demócrata en el Comité de Servicios Armados del Senado, logró un sexto mandato frente al republicano Raymond McKay, también veterano del Ejército y exgerente de redes y telecomunicaciones de la ciudad de Warwick durante casi tres décadas. AP declaró a Reed ganador a las 20.01, hora del Este.

Ed Markey

En Massachusetts, el demócrata Ed Markey, senador desde 2013, revalidó su banca frente al republicano John Deaton, abogado y exmarine, después de haber superado en la primaria un desafío del representante Seth Moulton. AP confirmó su triunfo a las 20.01, hora del Este.

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Chris Pappa

El demócrata Chris Pappas resultó electo el martes para el Senado de los Estados Unidos en representación de Nuevo Hampshire, tras derrotar al republicano John Sununu. La contienda fue una de las pocas que ayudarán a determinar qué partido controla el Senado, y la victoria de Pappas permitió a los demócratas retener este escaño clave. Pappas, quien actualmente es miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, sustituirá a la senadora demócrata Jeanne Shaheen, quien decidió no buscar la reelección. Sununu formó parte anteriormente tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. La agencia Associated Press declaró a Pappas ganador a las 8:20 p. m. (hora del este).

Roy Cooper

El demócrata Roy Cooper ganó el martes la elección para el Senado de los Estados Unidos en representación de Carolina del Norte, tras derrotar al republicano Michael Whatley. La victoria de Cooper supone una conquista clave para los demócratas en su objetivo de arrebatar a los republicanos el control del Senado. El escaño quedó vacante debido a que el senador republicano Thom Tillis decidió no buscar un nuevo mandato. Cooper es exgobernador y exprocurador general del estado. Whatley, por su parte, es expresidente del Partido Republicano tanto a nivel estatal como nacional, y contó con el respaldo del presidente Donald Trump. La agencia Associated Press declaró a Cooper ganador a las 8:23 p. m. (hora del este).

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Ashley Moody

La republicana Ashley Moody resultó elegida el martes para representar a Florida en el Senado de los Estados Unidos, tras derrotar a la demócrata Angie Nixon. Moody ocupó el escaño inicialmente cuando el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la designó para suceder a Marco Rubio, quien asumió el cargo de secretario de Estado de los Estados Unidos en 2025. Moody, quien anteriormente se desempeñó como fiscal general del estado, completará los dos últimos años del mandato que Rubio ganó en 2022. Nixon, legisladora estatal y socialista democrática, puso a prueba la fuerza del ala izquierdista del Partido Demócrata en un estado donde la formación no ha logrado obtener un escaño en el Senado federal desde 2012. En las elecciones primarias, Nixon logró imponerse al candidato favorito del sector más moderado del partido. Es poco probable que su derrota en las elecciones generales ayude a sanar la fractura interna que atraviesa el partido a nivel estatal. The Associated Press declaró a Moody ganadora a las 8:34 p. m. (hora del este).

Entre los resultados tempranos también se destacó la victoria de la representante demócrata Debbie Wasserman Schultz, quien ganó una nueva banca en Florida tras cambiar de distrito como respuesta a la redistribución electoral impulsada por los republicanos.

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