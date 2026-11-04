Estados Unidos

Nueva York subastará autos decomisados y abandonados: qué necesitas para participar y cuánto puede costar

La Ciudad ofrecerá vehículos incautados o sin dueño en ocho remates de noviembre, con pagos inmediatos, retiro mediante grúa y cargos adicionales por depósito

La Ciudad de Nueva York programó ocho subastas de vehículos decomisados entre el 4 y el 16 de noviembre de 2026 (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)
La Ciudad de Nueva York programó ocho subastas de vehículos decomisados entre el 4 y el 16 de noviembre de 2026 (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)
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La Ciudad de Nueva York subastará vehículos decomisados o abandonados en ocho remates programados entre el 4 y el 16 de noviembre de 2026.

Para participar, los interesados deben tener al menos 18 años, identificar el lote que quieren ofertar y estar listos para pagar el total en efectivo si ganan.

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El valor final no está fijado de antemano: depende de la puja, aunque al importe adjudicado pueden sumarse el remolque, la salida del depósito y el almacenamiento.

Las ventas se realizarán en patios de El Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island. Entre las unidades mencionadas en la convocatoria aparece un Alfa Romeo de 1964, pero todos los vehículos se venden en el estado en que se encuentran, sin garantías sobre su funcionamiento ni la disponibilidad de llaves.

Las subastas se concentran en seis fechas y suman ocho remates

El calendario oficial incluye dos ventas el 4 de noviembre —en El Bronx y Queens— y otras dos el 5 de noviembre en esos mismos distritos.

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Los automóviles subastados proceden de deudas por infracciones de tránsito no saldadas por sus anteriores dueños (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
Los automóviles subastados proceden de deudas por infracciones de tránsito no saldadas por sus anteriores dueños (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Brooklyn tendrá remates el 6 y el 10 de noviembre; El Bronx, el 13; y Staten Island, el 16. Por lo tanto, son ocho subastas distribuidas en seis fechas, no seis remates en total.

Los automóviles proceden de decomisos o abandonos vinculados, entre otras causas, a deudas por infracciones de estacionamiento o cámaras que ya pasaron a instancia de cobro. La ciudad los ofrece al público después de que sus dueños no los recuperaran dentro del plazo correspondiente.

La lista de vehículos y el número de cada lote deben consultarse antes de asistir, ya que una unidad solo puede retirarse del depósito donde está guardada.

La información actualizada, las condiciones y las fechas están disponibles en la página de Auctions - DOF del Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York.

Para ofertar hay que ser mayor de 18 años y pagar el total en efectivo

La condición básica para comprar es tener 18 años o más. No se admite el pago con tarjeta de crédito, cuotas ni anticipos: quien obtenga la oferta más alta debe abonar el importe completo en efectivo apenas se cierre la venta.

Las unidades salen a remate en el estado físico en que se encuentran y sin garantías sobre el funcionamiento mecánico (REUTERS/Mike Blake)
Las unidades salen a remate en el estado físico en que se encuentran y sin garantías sobre el funcionamiento mecánico (REUTERS/Mike Blake)

El precio de compra depende de la competencia por cada lote. La convocatoria no establece un valor único ni garantiza una condición mecánica determinada, por lo que el monto ganador puede variar de un vehículo a otro.

La Oficina del Sheriff puede rechazar una oferta o cancelar una venta, y si existe una disputa sobre la puja más alta, el proceso vuelve a comenzar.

Quienes presenten un certificado de reventa pueden solicitar la exención del impuesto sobre las ventas. Fuera de ese caso, los compradores deben prever que el precio de martillo no necesariamente será el costo total de la operación.

El costo final puede incluir grúa, cargos del depósito y almacenamiento

Muchos vehículos tendrán que salir del patio mediante grúa, ya que pueden no estar en condiciones de circular y las llaves no están disponibles.

Además, el depósito puede cobrar un cargo propio por retirar el automóvil, separado del precio pagado en la subasta.

El costo final de la compra puede sumar cargos por servicio de grúa, salida del patio y almacenamiento diario (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)
El costo final de la compra puede sumar cargos por servicio de grúa, salida del patio y almacenamiento diario (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)

La unidad debe retirarse antes de las 17:00 del mismo día del remate. Si permanece en el depósito después de esa hora, se aplica una tarifa de almacenamiento de USD 20 por día.

El límite definitivo es de 96 horas contadas desde las 17:00 de la fecha de la venta; superado ese período, el vehículo vuelve a considerarse abandonado y será retirado.

En consecuencia, el gasto a calcular antes de ofertar incluye el precio de adjudicación, los impuestos que correspondan, el posible servicio de grúa, la tarifa de salida del patio y cualquier almacenamiento acumulado.

Las reglas fueron confirmadas por el Departamento de Finanzas de Nueva York y detalladas también por PIX11.

El Certificate of Sale permite iniciar el trámite del título

Tras retirar el vehículo, el comprador no podrá conducirlo ni estacionarlo en la vía pública hasta contar con registro y placas vigentes. La restricción se mantiene incluso si el automóvil salió del depósito remolcado.

Para solicitar el título, deberá presentar ante el Departamento de Vehículos Motorizados el Certificate of Sale, el comprobante emitido tras la subasta.

La ciudad entrega un solo certificado por propietario y no expide duplicados. Además, el organismo estatal puede clasificar el vehículo como salvamento, una condición que puede exigir una inspección previa antes de emitir un nuevo título o registro.

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