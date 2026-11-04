El senador demócrata Jon Ossoff logró la reelección en Georgia y conservó un escaño clave para los demócratas

El senador demócrata Jon Ossoff logró la reelección en Georgia (REUTERS)

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El senador demócrata Jon Ossoff logró la reelección en Georgia tras derrotar al republicano Mike Collins, respaldado por Donald Trump, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses. El resultado representa una victoria clave para el Partido Demócrata en su disputa por el control del Senado de Estados Unidos, en un estado que Trump ganó por dos puntos porcentuales en las elecciones presidenciales de 2024.

Ossoff se impuso en una de las contiendas senatoriales más competitivas del país y consiguió conservar un escaño fundamental para las aspiraciones de su partido en la Cámara alta. Su victoria también representa un revés para el oficialismo republicano, que había apostado por Collins para desplazar al senador demócrata.

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El presidente Trump había respaldado al representante republicano Mike Collins frente a Derek Dooley, ex entrenador de fútbol americano universitario que contaba con el apoyo del gobernador saliente de Georgia, el republicano Brian Kemp. Collins también recibió 18 millones de dólares en gastos de campaña de organizaciones externas.

La diferencia de recursos económicos entre los candidatos fue uno de los factores destacados de la contienda. Ossoff recaudó cerca de 126 millones de dólares más que Collins hasta el 14 de octubre. A mediados de ese mes, el senador demócrata disponía de 15,1 millones de dólares en fondos de campaña, frente a los 1,1 millones de su rival republicano.

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Ossoff, de 39 años, fue el primer senador estadounidense nacido en la década de 1980 y, desde que asumió su banca en 2021, se mantiene como el integrante más joven de la Cámara alta. También es el primer senador judío que representa al estado de Georgia.

Ossoff se impuso en una de las contiendas senatoriales más competitivas del país y consiguió conservar un escaño fundamental para las aspiraciones de su partido en la Cámara alta (REUTERS)

El legislador se convirtió en una de las voces más críticas de Trump dentro del Partido Demócrata. En agosto, durante un discurso, acusó al presidente de desatender sus responsabilidades y sostuvo que estaba más interesado en “construir su salón de baile y viajar con Natalie”, en referencia a Natalie Harp, una estrecha colaboradora del mandatario. Sus declaraciones provocaron críticas desde la Casa Blanca, pero Ossoff no se retractó.

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Su trayectoria política comenzó después de varios años de trabajo en el ámbito legislativo y periodístico. De joven, fue voluntario en la oficina del fallecido John Lewis, ex representante de Georgia y una de las figuras centrales del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos durante la década de 1960.

También trabajó durante cinco años para el congresista demócrata Hank Johnson, en distintas funciones. Posteriormente, dirigió una compañía de documentales de investigación televisiva con sede en Londres, antes de regresar a la política con una candidatura fallida a la Cámara de Representantes en 2017.

Ossoff citó su oposición a Trump como una de las principales razones que lo llevaron a abandonar el sector televisivo para dedicarse a la política. Tras su victoria en Georgia, el senador es considerado uno de los posibles aspirantes demócratas a la presidencia en las elecciones de 2028.

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(Con información de AFP, AP y Reuters)