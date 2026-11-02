Último día para solicitar hasta USD 1.500 de alivio para la vivienda en Nueva Jersey: quiénes califican

Los propietarios e inquilinos de Nueva Jersey tienen como plazo límite este 2 de noviembre para solicitar el alivio impositivo del programa ANCHOR (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los residentes de Nueva Jersey tienen hasta este lunes 2 de noviembre para presentar la solicitud del programa ANCHOR, que otorga alivio por impuestos a la propiedad.

Los propietarios que cumplan los requisitos pueden recibir hasta USD 1.500, mientras que los inquilinos elegibles acceden a pagos de hasta USD 700.

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La convocatoria corresponde al año de beneficios 2025 y toma en cuenta la residencia principal, los ingresos declarados ese año y, en el caso de los inquilinos, la edad.

La División de Impuestos de Nueva Jersey informó que los pagos comenzaron el 15 de septiembre y que, en la mayoría de los casos, se emiten dentro de los 90 días posteriores a la presentación, salvo que sea necesaria información adicional.

Los propietarios con ingresos de hasta USD 150.000 pueden recibir USD 1.500

Para calificar como propietario, la persona debe haber sido dueña y ocupante de la vivienda como su residencia principal en Nueva Jersey el 1 de octubre de 2025.

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El monto del beneficio ANCHOR se calcula según los ingresos declarados y contempla sumas de hasta USD 1.500 para dueños y hasta USD 700 para inquilinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las segundas residencias, las casas de vacaciones y los inmuebles alquilados a terceros quedan excluidos.

El monto se define con el ingreso bruto estatal de 2025 que figura en la línea 29 de la declaración NJ-1040.

Quienes informaron USD 150.000 o menos pueden obtener USD 1.500; para ingresos entre USD 150.001 y USD 250.000, el beneficio es de USD 1.000. No califican los propietarios cuyos ingresos superaron USD 250.000.

Las personas de 65 años o más que no debían presentar una declaración estatal o que no reclamaron el crédito de USD 50 por impuesto a la propiedad pueden recibir ese importe adicional junto con el pago de ANCHOR, de acuerdo con las reglas del programa.

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Los inquilinos deben tener ingresos de hasta USD 150.000 y vivir en la vivienda declarada

Los inquilinos también pueden solicitar alivio de vivienda ANCHOR si su domicilio alquilado fue su residencia principal el 1 de octubre de 2025 y su ingreso bruto estatal no excedió USD 150.000.

Los contribuyentes habilitados pueden gestionar su solicitud digitalmente o concurrir a las oficinas estatales con horario extendido (Imagen Ilustrativa Infobae)

La unidad debe estar sujeta al impuesto local a la propiedad, aunque existen excepciones para determinados inmuebles con acuerdos de pago en lugar de impuestos.

El beneficio para quienes tenían 64 años o menos al cierre de 2025 es de USD 450. Para los solicitantes de 65 años o más, el monto asciende a USD 700.

Los propietarios o inquilinos de casas móviles ubicadas en parques de viviendas móviles son considerados inquilinos a efectos de esta ayuda.

Tampoco se descarta de forma automática a quienes rentan un condominio o una unidad en una cooperativa residencial.

La División de Impuestos los considera inquilinos para ANCHOR; en cambio, los accionistas residentes de cooperativas y los propietarios de condominios que pagan los impuestos de su unidad se encuadran como propietarios.

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Quiénes deben presentar una solicitud antes de que venza el plazo

Las sedes de la División de Impuestos de Nueva Jersey extendieron su horario de atención presencial hasta las 20:00 para orientar a los contribuyentes en el cierre del trámite (Imagen Ilustrativa Infobae)

La División procesó automáticamente las solicitudes de la mayoría de los propietarios menores de 65 años que no reciben beneficios por discapacidad del Seguro Social o de jubilación ferroviaria, así como de numerosos inquilinos de todas las edades. Las personas alcanzadas recibieron una carta de confirmación de beneficio ANCHOR el 10 de agosto.

El plazo para modificar datos bancarios, pedir un cheque o corregir la propiedad que figuraba en esa carta venció el 15 de septiembre.

Sin embargo, quienes no recibieron la comunicación y cumplen las condiciones aún pueden presentar una solicitud propia hasta este lunes.

Los propietarios de 65 años o más y los beneficiarios de discapacidad del Seguro Social o de jubilación ferroviaria deben completar el formulario combinado PAS-1, incluso si solo buscan ANCHOR.

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Los nuevos solicitantes que no pertenecen a esos grupos pueden utilizar el formulario ANC-1. La gestión digital se realiza con verificación de identidad mediante ID.me; el estado ya no exige los antiguos números de identificación o PIN.

Trenton y cuatro oficinas extienden la atención presencial hasta las 20:00

La División de Impuestos de Nueva Jersey brindará asistencia presencial este 2 de noviembre, de 16:30 a 20:00, en su sede de 3 John Fitch Way, primer piso, en Trenton. El personal ayudará a completar los formularios PAS-1 y ANC-1.

Además, las oficinas de Galloway, Freehold, Fair Lawn y Cranford atenderán hasta las 20:00. El pago se entrega por depósito directo o cheque, según la vía elegida y la información disponible en el expediente; no representa una reducción automática en la factura municipal del impuesto a la propiedad.

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