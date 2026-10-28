Estados Unidos

Un tiroteo dejó un muerto y cuatro heridos durante una vigilia en Nueva Jersey

Los vecinos se reunían como cada año con familiares y allegados de un hombre asesinado en el mismo barrio de Elizabeth, cuando una ráfaga de decenas de disparos interrumpió el acto conmemorativo

Un vehículo policial con luces de emergencia permanece detrás de una cinta de seguridad en una calle residencial durante la noche
Un tiroteo durante una vigilia en Elizabeth dejó un saldo de una persona muerta y cuatro heridas (CBS New York)
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Un tiroteo masivo durante una vigilia con velas dejó una persona muerta y cuatro heridas en la noche del lunes en Elizabeth, Nueva Jersey, mientras un grupo de vecinos recordaba a un hombre asesinado en el mismo barrio hace aproximadamente siete años. La Fiscalía del condado de Union investiga el caso y, hasta el momento, no se registraron arrestos.

El ataque ocurrió poco después de las 21:30 en la intersección de Irvington Avenue y Elmwood Place, un área residencial ubicada a unos 24 kilómetros (15 millas) al suroeste de la ciudad de Nueva York.

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Al llegar al lugar, los agentes de la Policía de Elizabeth hallaron a cinco personas con heridas de bala: una de ellas fue declarada muerta en el sitio y las otras cuatro fueron trasladadas a un hospital local. Las autoridades no revelaron la identidad de la víctima fatal ni detallaron la gravedad de las lesiones de los sobrevivientes.

Según vecinos consultados por CBS New York, la vigilia se realizaba en memoria de un hombre que fue baleado fatalmente en esa misma zona alrededor de 2019 y que, de acuerdo con residentes, se repetía cada año con la presencia de familiares y allegados. Un padre entrevistado por el mismo medio indicó que su hijo de 18 años resultó herido y lucha por su vida en el hospital.

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Un policía de espaldas con la inscripción Elizabeth Police en su abrigo frente a patrullas, conos y cinta policial en la noche
El ataque armado ocurrió en la intersección de Irvington Avenue y Elmwood Place en una zona residencial de Nueva Jersey (FOX 5 NY)

Testigos describieron ráfagas que confundieron con fuegos artificiales

Los residentes de las inmediaciones relataron una secuencia de disparos rápidos que inicialmente confundieron con pirotecnia. Carlos Núñez, uno de los vecinos, declaró a CBS News que escuchó lo que pensó eran fuegos artificiales y se arrojó al piso de inmediato. “Mi mamá también estaba arriba. Lo único que vi fue lo que parecían dos personas llorando sobre las víctimas”, relató.

Otra vecina afirmó haber contado al menos 20 disparos consecutivos. Un residente más precisó que la reunión no era multitudinaria: describió la presencia de unos pocos hombres, una mujer y varios niños.

Las balas perdidas alcanzaron casas cercanas y al menos un vehículo estacionado; un hombre reportó dos impactos en su camioneta, y los investigadores detectaron un orificio de bala en la ventana de una vivienda contigua.

Un agente de policía en cuclillas examina un marcador de evidencia en el suelo junto a otros oficiales y vehículos durante la noche
Los testigos afirmaron que escucharon decenas de detonaciones consecutivas que confundieron con pirotecnia (CBS New York)

Indicios apuntan a un posible tiroteo desde un vehículo

Según informes iniciales recogidos por Fox 5 NY, la Policía buscaba a un posible sospechoso que habría huido de la escena en un sedán rojo de cuatro puertas. Un testigo reforzó la hipótesis de un ataque desde un automóvil al asegurar que escuchó un vehículo que se alejó a gran velocidad inmediatamente después de los disparos.

Horas más tarde, las cámaras del helicóptero de la misma cadena captaron a agentes investigando un auto rojo calcinado en Newark, a pocos kilómetros de Elizabeth.

Las autoridades no confirmaron si ese vehículo guardaba relación con el tiroteo, pero la coincidencia activó el interés de los investigadores.

Vista aérea de un automóvil rojo con las puertas y el maletero abiertos, ropa y objetos en la calle, y un policía uniformado de espaldas
Las fuerzas de seguridad buscan un sedán rojo e investigan el hallazgo de un auto con las mismas características calcinado en Newark (FOX 5 NY)

La escena del crimen se extendió por varias cuadras

Las imágenes aéreas tomadas desde helicópteros de medios locales mostraron un perímetro policial que abarcaba varios bloques a lo largo de Irvington Avenue. Al menos dos docenas de conos naranjas señalaban puntos de interés forense en el pavimento. El martes por la mañana, los investigadores aún procesaban la escena: se los observó recogiendo casquillos de bala e introduciéndolos en bolsas de evidencia.

El alcalde de Elizabeth, Chris Bollwage, confirmó los hechos a USA Today y precisó que la Policía de la ciudad fue la primera en responder al llamado antes de que la Fiscalía del condado de Union asumiera la dirección de la investigación.

Dos agentes de policía uniformados de espaldas en una calle nocturna frente a vehículos con luces de emergencia encendidas
Los peritos forenses recolectaron casquillos balísticos en un perímetro que abarcó varias cuadras de la vía pública (CBS New York)

Las autoridades piden colaboración ciudadana para identificar al tirador

La vocera de la Fiscalía, Lauren Farinas, confirmó a USA Today que hasta el martes no se habían practicado detenciones. El móvil del ataque permanece desconocido y el caso sigue activo.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona con información que se comunique con el detective William Hannon (al 908-578-8482), el sargento Nicholas Veltre (al 908-347-7330) o el detective Daniel Mooney de la Policía de Elizabeth (al 908-558-2036).

También se pueden enviar datos de forma anónima al 908-654-TIPS (8477) o a través del sitio web de UCTIP ORG. Las pistas que conduzcan a una acusación formal y condena pueden ser elegibles para una recompensa de hasta USD 10.000 a través de Union County Crime Stoppers.

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