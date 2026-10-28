Estados Unidos

Vandalismo en el Memorial del 11-S en Nueva York: un hombre roció pintura roja sobre los nombres de las víctimas

Las autoridades detuvieron a Jonathan Tijerina, de 31 años, quien escribió con aerosol la dirección de su campaña por el control de armas sobre los paneles del North Pool en el Bajo Manhattan

Jonathan Tijerina, de 31 años, roció con pintura roja los nombres grabados de las víctimas en la piscina norte para exigir mayores regulaciones a la tenencia de armas. La policía lo detuvo en el lugar y los paneles fueron restaurados de inmediato sin sufrir daños permanentes. (Fuente: Instagram/juststopkillingkids)
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Jonathan Tijerina, de 31 años, roció pintura roja en aerosol sobre los paneles del North Pool del Memorial del 11-S en el Bajo Manhattan el lunes por la tarde. Sobre los nombres de decenas de víctimas de los atentados de 2001, el acusado escribió la dirección de su sitio web, vinculada a su campaña por el control de armas en Estados Unidos, de acuerdo con CBS News.

Personal del Museo y Memorial del 11-S identificó al sospechoso alrededor de las 5 de la tarde y alertó a la Policía Portuaria (Port Authority Police), que procedió a detenerlo. Tijerina enfrenta cargos por daños criminales y por realizar grafitis, según informó News 12 Long Island. De acuerdo con la información policial recogida por el mismo medio, las autoridades lo trasladaron a Manhattan Central Booking para su procesamiento.

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Un testigo británico relata el vandalismo en el Memorial del 11-S en Nueva York

Ed Duffy, un joven de 16 años de visita desde el Reino Unido, presenció el ataque y describió lo que observó a CBS News: “Vi a alguien con pintura roja en aerosol y roció ‘just stop killing kids’ (solo dejen de matar niños) sobre algunos de los nombres. En menos de un minuto, la policía llegó y lo arrestó”.

Panel metálico con nombres grabados y marcas de pintura roja en aerosol, junto a varias personas de pie sobre una acera de losas de piedra
Jonathan Tijerina vandalizó con pintura roja los paneles del Memorial del 11-S en el Bajo Manhattan. (X / Thomas P. Sullivan)

El propio Tijerina grabó toda la secuencia —su caminata hacia el memorial, el momento en que sacó la lata de su mochila y la inscripción sobre los paneles— y publicó los videos en Instagram. En una de las grabaciones declaró: “Mi nombre es Jon Tijerina y acabo de rociar con pintura ‘just stop killing kids’ en el Memorial del 11-S”.

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Los daños al Memorial del 11-S superaron los USD 2.500

Las autoridades estimaron el costo de los daños en más de USD 2.500, cifra que agrava los cargos contra el acusado, según New York Post. El equipo de seguridad y mantenimiento del memorial eliminó la pintura con rapidez y no registró daños permanentes en las inscripciones de bronce.

Un portavoz del Memorial y Museo del 11-S calificó el lugar como sagrado en un comunicado oficial recogido por CBS News: “El Memorial del 11-S es un lugar sagrado de reflexión en el corazón de un World Trade Center reconstruido, que honra a las 2.983 víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y del 26 de febrero de 1993”. El vocero añadió que el personal de seguridad y las fuerzas del orden abordaron el incidente de inmediato y restauraron el área a su estado conmemorativo.

Qué exige Jonathan Tijerina con su campaña “Just Stop Killing Kids”

Lejos de mostrar arrepentimiento, Tijerina presentó su arresto como una victoria para su causa. A través de su organización de “resistencia civil no violenta”, exigió respuestas del presidente Donald Trump y del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, según publicó New York Post.

Primer plano en ángulo contrapicado de un hombre con barba, gorra oscura y sudadera con capucha azul sobre un fondo claro
El acusado grabó la secuencia del acto vandálico y publicó los videos en sus redes sociales. (Instagram/juststopkillingkids)

Su sitio web plantea dos demandas concretas: la implementación de verificaciones universales de antecedentes para la compra de armas y la creación de un registro nacional de armas de fuego. En la página, la organización argumenta: “Tenemos dos demandas específicas y alcanzables. Ambas cuentan con apoyo mayoritario del público. Ambas ya existen en otros países de altos ingresos. Ninguna requiere derogar la Segunda Enmienda”.

El tiroteo masivo de Florida A&amp;M, el detonante que citó Tijerina

Como justificación de su acción, Tijerina citó el tiroteo masivo ocurrido tras el partido de fútbol americano del homecoming de Florida A&M el 24 de octubre, donde al menos 11 personas resultaron heridas —seis de ellas menores de edad—, de acuerdo con el relato de New York Post.

El vandalismo al memorial no fue su primer intento por captar atención mediática. Días antes, el propio Tijerina completó un ayuno de siete días para exigir la construcción de 2 millones de unidades de vivienda asequible en la ciudad en un plazo de cinco años. La falta de repercusión de esa protesta, según reconoció el acusado al mismo medio, lo llevó a optar por un acto de mayor impacto en uno de los sitios más emblemáticos de Nueva York.

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