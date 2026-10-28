Las mareas altas mantienen el riesgo de inundaciones en el sur de Florida

Las mareas altas anegaron sectores de Fort Lauderdale y Hollywood durante la noche del lunes. Las autoridades monitorean el nivel del mar ante la posibilidad de nuevas inundaciones costeras. Crédito: @latinonewspma

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La reducción del viento no implica el fin de los problemas en la costa atlántica de sur de Florida. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) mantuvo alertas ante la posibilidad de que las mareas altas provoquen nuevas inundaciones costeras en áreas vulnerables de los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, informó CBS News.

El organismo federal emitió un boletín durante la madrugada que contemplaba una advertencia por inundación costera hasta las 8:00 p. m. A partir de esa hora, la alerta pasaría a un aviso de menor intensidad, con vigencia hasta la noche siguiente. Aunque se espera un descenso gradual del nivel del agua, las pleamares todavía podrían ocasionar afectaciones moderadas en zonas bajas.

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Las mareas del rey pueden cubrir calles sin lluvias intensas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por inundaciones costeras en Miami-Dade, Broward y Palm Beach debido a las mareas altas

El NWS advirtió que el principal riesgo se concentra en los períodos de marea alta, cuando el nivel del mar alcanza su punto máximo. El fenómeno está relacionado con las llamadas mareas del rey, episodios en los que el agua del océano sube por encima de lo habitual debido a la posición de la Luna y la influencia gravitatoria del Sol, explicó CBS News.

En la costa atlántica de Estados Unidos, el aumento estacional del nivel medio del mar entre el final del verano y el comienzo del otoño puede acentuar estas condiciones. Los efectos se vuelven más notorios si los vientos empujan el agua hacia tierra firme, ya que esa combinación puede inundar calles y sectores con poca elevación aun cuando no se registren lluvias fuertes.

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La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) ha señalado que la elevación sostenida del nivel del mar aumenta la frecuencia y la probabilidad de inundaciones durante estos eventos. La advertencia alcanza especialmente a comunidades costeras con drenaje limitado o con vías cercanas al litoral.

Miami Beach enfrenta una exposición mayor por su geografía

La ubicación geográfica de Miami Beach entre el océano Atlántico y la bahía de Biscayne complica el drenaje del agua durante las pleamares (REUTERS/Octavio Jones)

La ciudad de Miami Beach se mantiene entre las zonas más expuestas por su baja altitud y por estar ubicada entre el océano Atlántico y la bahía de Biscayne. La administración municipal explicó que esa condición geográfica puede dificultar la evacuación del agua y favorecer los anegamientos por lluvias o por mareas elevadas.

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Las autoridades locales recomendaron no conducir ni caminar por calles cubiertas de agua. De acuerdo con la información recogida por el medio, las inundaciones pueden ocultar escombros, cables eléctricos y otros elementos peligrosos, además de contener contaminantes.

El municipio también pidió a los residentes mantenerse atentos a las alertas oficiales y evitar que hojas, basura u otros residuos bloqueen los desagües. Estas medidas buscan reducir el impacto de las acumulaciones de agua en calles y zonas residenciales durante las horas de pleamar.

El oleaje y las corrientes de resaca prolongan el riesgo en las playas

Además de las inundaciones, el NWS mantuvo un riesgo alto de corrientes de resaca en las playas atlánticas de Miami-Dade, Broward y Palm Beach. En este último condado, la advertencia se extendería al menos hasta el día siguiente y el oleaje podría alcanzar entre 2,1 y 2,4 metros.

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La entidad también conservó un aviso para embarcaciones pequeñas en aguas del Atlántico hasta las 2:00 a. m. del jueves. La recomendación apunta a que navegantes y operadores de botes evalúen las condiciones antes de salir al mar.

Respecto de los bañistas, el organismo aconsejó ingresar al agua cerca de puestos de salvavidas. Si una persona queda atrapada en una corriente de resaca, debe evitar nadar contra ella y desplazarse en paralelo a la costa para salir de la zona de arrastre, aseguró el NWS.

No se prevé formación de ciclones tropicales durante la próxima semana

El pronóstico citado por CBS News incluyó aguaceros aislados o dispersos y una baja posibilidad de tormentas eléctricas. Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes indicó que no espera la formación de ciclones tropicales durante los próximos siete días.

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La ausencia de sistemas tropicales no elimina las amenazas locales, ya que las mareas elevadas y el oleaje pueden seguir afectando áreas costeras mientras las condiciones meteorológicas mejoran de forma gradual.