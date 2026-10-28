Retirarán del mercado más de 228.000 autos por una falla que puede aumentar el riesgo de lesiones durante un choque

La NHTSA registró el retiro del mercado de 228.367 unidades de la Toyota Sienna Hybrid. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los sistemas de seguridad de los vehículos están diseñados para reducir las consecuencias de una colisión y proteger a quienes viajan en su interior. Su funcionamiento depende de la coordinación entre distintos componentes, desde los mecanismos de los asientos hasta los dispositivos electrónicos que intervienen cuando se produce un impacto.

Cuando se detecta una condición que puede comprometer esa protección, los fabricantes pueden implementar medidas correctivas bajo la supervisión de las autoridades de transporte. Estas intervenciones permiten identificar las unidades involucradas y establecer procedimientos para solucionar el problema.

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En Estados Unidos, las campañas de seguridad vehicular incluyen reparaciones que los fabricantes deben ofrecer sin costo a los propietarios de los automóviles comprendidos. El procedimiento específico depende de la naturaleza del defecto y de las características técnicas de cada unidad.

Qué vehículos están incluidos en el retiro del mercado

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés) registró la campaña 26V690000, que comprende 228.367 Toyota Sienna Hybrid de siete pasajeros correspondientes a los años modelo 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026.

La cifra representa el total potencial de unidades alcanzadas por la medida. No significa que todos esos vehículos hayan presentado el problema ni que la falla se manifieste necesariamente durante su utilización.

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La cobertura se limita a determinadas configuraciones de la miniván destinadas al mercado estadounidense. Por lo tanto, el año modelo no es suficiente para establecer si una unidad debe recibir la intervención. La identificación individual del vehículo permite determinar si está incluido en los registros del fabricante.

Esta distinción es relevante para quienes compraron una Sienna Hybrid usada o desconocen si el propietario anterior realizó alguna reparación relacionada con la campaña. La comprobación debe basarse en los datos oficiales y no únicamente en el año de fabricación o en la apariencia del automóvil.

Los concesionarios oficiales actualizarán sin costo el software del módulo de control del sistema suplementario de sujeción. (REUTERS/Anushree Fadnavis/File Photo)

Qué defecto puede comprometer la seguridad de los pasajeros

El problema identificado está relacionado con el bloqueo de los respaldos de los asientos de la segunda fila. Según la descripción de la campaña, durante determinadas colisiones frontales, uno de esos respaldos podría perder el bloqueo.

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Los respaldos contribuyen a mantener la posición de los ocupantes dentro del habitáculo. Si uno pierde el bloqueo durante un impacto, puede alterar las condiciones de protección previstas para el pasajero y aumentar el riesgo de lesiones.

El riesgo descrito corresponde a circunstancias específicas de colisión. La notificación no implica que los respaldos vayan a desplazarse necesariamente durante el uso cotidiano ni que todas las unidades incluidas presenten una falla observable antes de un accidente.

La campaña busca corregir esa condición mediante una intervención preventiva. Así, el fabricante puede atender el problema identificado sin esperar a que se produzca un incidente en cada vehículo potencialmente afectado.

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Cómo se repararán las minivanes incluidas en la campaña

Toyota prevé que los concesionarios autorizados actualicen gratuitamente el software de la unidad de control electrónico del sistema suplementario de sujeción (SRS ECU) en la mayoría de los vehículos comprendidos.

Este sistema electrónico participa en el funcionamiento de los dispositivos de protección de los ocupantes durante una colisión, incluidos los airbags. La actualización forma parte de la solución establecida por el fabricante para atender la condición identificada en el aviso de seguridad.

La intervención deberá realizarse en un concesionario autorizado, donde se podrá comprobar la configuración de la unidad y determinar el procedimiento correspondiente. Los propietarios no tendrán que pagar por la reparación contemplada en la campaña.

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La solución no es idéntica para todos los vehículos. Las diferencias dependen de una configuración particular de la miniván, por lo que la identificación de cada unidad resulta necesaria antes de realizar el trabajo.

La automotriz utiliza los códigos 26TB24 y 26TA24 para determinar el procedimiento técnico que corresponde a cada vehículo. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Qué vehículos recibirán el reemplazo de los respaldos

Las unidades equipadas con el paquete especial Mobility as a Service (MaaS) tendrán un procedimiento distinto al previsto para la mayoría de los vehículos. En estos casos, los concesionarios reemplazarán sin costo los dos respaldos de los asientos de la segunda fila.

La sustitución de estos componentes forma parte de las medidas correctivas establecidas para esa configuración. Por eso, no corresponde asumir que todas las minivanes incluidas recibirán piezas nuevas ni que todos los propietarios necesitarán el mismo trabajo.

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La campaña también utiliza los códigos internos 26TB24 y 26TA24, que pueden servir como referencia durante las consultas con Toyota o sus concesionarios. Estos identificadores ayudan a precisar qué medida corresponde a cada vehículo.

La reparación gratuita se aplica a las unidades cubiertas por el retiro. Antes de programar el servicio, el propietario debe confirmar que su automóvil figura en la campaña y consultar qué intervención debe realizarse.

Cuándo se notificará a los propietarios

El fabricante tiene previsto enviar las cartas de notificación el 7 de diciembre de 2026, según el calendario registrado ante la NHTSA. La comunicación permitirá informar a los propietarios identificados sobre la campaña y los pasos para acceder a la reparación.

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Sin embargo, la recepción de una carta depende de que los datos de contacto estén actualizados. Los cambios de domicilio, las operaciones de compraventa de vehículos usados y los registros que todavía figuran a nombre de un propietario anterior pueden dificultar la entrega de estas comunicaciones.

Por esa razón, la ausencia de una notificación no debe interpretarse como una confirmación de que el vehículo está fuera de la campaña. La consulta directa permite comprobar su situación sin depender exclusivamente del correo.

Toyota programó el envío postal de las cartas de notificación a los propietarios para el 7 de diciembre de 2026. (REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo)

Cómo comprobar si una Toyota Sienna Hybrid necesita la reparación

Los propietarios pueden verificar la cobertura mediante el buscador oficial de retiros de la NHTSA o a través de los canales de atención de Toyota. Para realizar la consulta, necesitan el número de identificación vehicular (VIN), compuesto por 17 caracteres.

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Este código aparece en la documentación del automóvil y en puntos de la carrocería, como el área visible desde el parabrisas. Al introducirlo en el sistema de consulta, el propietario puede comprobar si la unidad figura en la campaña 26V690000.

Si el vehículo está incluido, deberá coordinar una cita con un concesionario autorizado para que se realice la reparación correspondiente. Durante el contacto, puede mencionar los códigos 26TB24 o 26TA24 para facilitar la identificación de la medida aplicable.

Toyota también ofrece atención telefónica en el 1-800-331-4331 para consultas relacionadas con sus vehículos. El propietario puede proporcionar el VIN y solicitar información sobre la cobertura y el procedimiento previsto.

La notificación de esta campaña no establece una instrucción general de inmovilizar todos los vehículos comprendidos. Por ello, los propietarios deben comprobar el estado de su unidad y seguir las indicaciones específicas del fabricante respecto de la reparación.