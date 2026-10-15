Tras participar en ‘The People’s Court’, una mujer desapareció horas más tarde y casi 15 años después arrestaron a su exprometido

Dale Smith Jr. es acusado de asesinato en segundo grado por la desaparición y presunta muerte de su exprometida, Michelle Parker, en 2011. Los restos de Parker nunca fueron encontrados (Orlando Police Department).

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Casi 15 años después de la desaparición de Michelle Parker, la Policía de Orlando detuvo a su exprometido, Dale Smith Jr., y lo acusó de asesinato en segundo grado. Parker tenía 33 años cuando fue vista por última vez el 17 de noviembre de 2011.

Pese a que su cuerpo aún no ha sido localizado, las autoridades sostienen que las pruebas reunidas durante la investigación apuntan a Smith Jr. como responsable de la muerte de Parker, madre de tres hijos.

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El acusado, de 55 años, fue arrestado el miércoles 14 de octubre en su negocio y trasladado después a la cárcel del condado de Orange, reportó NBC News.

La Policía de Orlando detuvo a Dale Smith Jr. como acusado del asesinato de su exprometida Michelle Parker casi quince años después de su desaparición (Orlando Police Department vía AP).

La última vez que se vio a Parker fue al dejar a sus hijos con Smith Jr.

Michelle Parker desapareció luego de dejar en casa de Smith Jr. a los dos hijos que tenían en común. El jefe de policía de Orlando, Eric D. Smith, indicó en una declaración recogida por Associated Press que el acusado fue la última persona conocida que la vio o tuvo contacto con ella.

Su vehículo fue encontrado abandonado al día siguiente en un estacionamiento del oeste de Orlando. El adhesivo de su negocio de bronceado había sido retirado de una de las ventanillas. Posteriormente, buzos recuperaron su teléfono celular en un lago al sur de la ciudad, precisó CBS News.

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Desde entonces, Smith Jr. ha sido considerado uno de los principales sospechosos, aunque ha negado cualquier participación en la desaparición.

Michelle Parker fue vista por última vez el 17 de noviembre de 2011 tras dejar a sus dos hijos en la residencia de Smith Jr. (Orlando Police Department vía AP).

La revisión de declaraciones y peritajes digitales impulsó la causa

La policía informó que, durante el último año, amplió el equipo encargado del expediente y volvió a revisar las declaraciones y las versiones contradictorias que el sospechoso ofreció a lo largo de la investigación, detalló NBC News.

En una rueda de prensa, el detective Phillip McMican explicó que Smith Jr. fue interrogado en varias ocasiones, pero dio diferentes respuestas sobre lo sucedido: “Se le formularon preguntas muy específicas en numerosas ocasiones, a las que dio respuestas diferentes”.

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A su vez, los avances en informática forense permitieron interpretar con mayor precisión datos antiguos de vehículos, dispositivos electrónicos, teléfonos y computadoras.

McMican añadió que pudieron acceder a información más detallada sobre las ubicaciones y las comunicaciones entre los dispositivos incautados en ese entonces, y que durante el último tiempo se obtuvieron nuevas pruebas.

Las autoridades no informaron cuál habría sido el móvil ni detallaron la prueba concreta que motivó el cargo para “proteger la integridad de este caso”, según el jefe de policía Smith.

Por su parte, la fiscal estatal Monique H. Worrell señaló que la imputación podría modificarse a asesinato en primer grado si las pruebas lo respaldan.

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El avance de la informática forense y la revisión de datos antiguos permitieron a los investigadores obtener nuevas pruebas en la causa (Orlando Police Department vía AP).

La emisión de “The People’s Court” coincidió con el día de la desaparición

La tarde de la desaparición de Parker se emitió un episodio grabado previamente de The People’s Court, un programa televisivo en el que una jueza resuelve disputas civiles. Allí, ella y Smith Jr. discutieron por un anillo de compromiso valuado en USD 5.000, consignó Associated Press.

El exprometido reclamó que el anillo se había perdido después de que la mujer se lo arrojara durante una discusión. Parker describió al padre de sus hijos como alguien que “se vuelve bastante malicioso y vengativo” y relató que, ante el reclamo de la joya, se quitó y se la lanzó.

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La jueza Marilyn Milian concluyó que ambos tenían responsabilidad en la pérdida del anillo y ordenó a Parker pagarle a Smith Jr. USD 2.500, la mitad de su valor.

El día de la desaparición coincidió con la emisión de un programa de televisión en el que la pareja disputaba la propiedad de un anillo de compromiso (Captura de video: People's Court).

La familia de Michelle Parker espera una condena tras el arresto de Smith

La madre de Parker, Yvonne Stewart, declaró a CBS News que su hija “no merecía que terminaran con su vida” y lamentó que la persona a la que considera responsable permaneciera en libertad durante años.

Gayle Shabronsky Parker, madrastra de la víctima, declaró a NBC News que la familia espera una condena: “Hemos estado orando desde el primer día para obtener respuestas y cerrar este capítulo. Nos alegra que el karma finalmente haya alcanzado a Dale”.

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Su hermano, Dustin Erickson, afirmó que el arresto alivió parte de la carga que ha llevado desde la desaparición: “He estado cargando con muchos pensamientos negativos durante 15 años, pensamientos que no eran felices. Hoy se me han aliviado un poco”.