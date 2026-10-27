Los residentes de California se preparan para posibles mareas altas que podrían batir récords

El ayuntamiento de Newport Beach declaró la emergencia local tras el impacto de mareas excepcionales asociadas a una onda Kelvin (REUTERS/Raquel Cunha)

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Las mareas récord que golpearon la península de California en Balboa, Newport Beach, anegaron calles, viviendas y comercios el lunes por segunda vez en dos semanas. Las autoridades locales advirtieron, en declaraciones recogidas por CBS LA, que el nivel del agua previsto para el martes podría superar incluso el máximo registrado durante la jornada anterior.

El ayuntamiento de Newport Beach había declarado la emergencia local la semana pasada ante la llegada de las denominadas king tides, o mareas excepcionalmente altas, que podrían prolongarse hasta comienzos de 2027. El fenómeno coincidió con una onda Kelvin, una alteración oceánica que, de acuerdo con el medio estadounidense, contribuyó a elevar el agua en la costa.

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El agua ingresó en casas y negocios de Balboa Boulevard

El agua del océano anegó la planta baja de diversas viviendas situadas sobre Balboa Boulevard (Dave Sanders/The New York Times)

Una familia residente en Balboa Boulevard debió utilizar escobas para retirar el agua de mar que había entrado en su sala de estar. Carson Hill relató a CBS LA que una vivienda vecina de tres plantas sufrió daños en toda su planta baja a causa de la crecida.

“Hay una casa de tres pisos junto a nosotros y, solo por la subida de la marea, se inundó todo el primer piso”, afirmó Hill, quien también administra el negocio náutico de su familia.

Las inundaciones afectaron además el entorno de la zona comercial conocida como Fun Zone. Allí se acumularon sacos de arena frente a varios establecimientos, incluidos los de Pizza Pete’s, que todavía terminaban de limpiar los efectos de un episodio similar ocurrido a principios de octubre.

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Jan Naval, propietario de la pizzería desde hace 16 años, contó que regresó al local media hora después de haberlo revisado y encontró una situación distinta. “Estaba aquí a las 8:30 y todo estaba bien, apenas había agua. Volví a las 9 y parecía un lago”, aseguró al canal local.

El comerciante recordó que las inundaciones anteriores también tomaron por sorpresa a los negocios del sector. “Hace dos semanas no hubo aviso; nos despertamos con agua por todas partes, y es agua sucia”, añadió Naval.

Las autoridades prevén una marea aún más alta

El nivel del mar superó en 3,8 centímetros los registros previos y los funcionarios prevén una subida adicional de cinco centímetros (REUTERS/Mike Blake)

Funcionarios municipales informaron a CBS LA que la marea del lunes fue aproximadamente 3,8 centímetros más alta que cualquier registro previo en el área. Para el martes, estimaban una subida adicional de al menos 5 centímetros, una previsión que impulsó nuevos trabajos de protección en la costa.

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La emergencia local permite a las autoridades coordinar recursos y reforzar las zonas identificadas como más expuestas. El ayuntamiento explicó que las mareas extraordinarias podrían persistir durante los próximos meses, por lo que anticipó que el monitoreo continuará en los sectores bajos de la península.

Hill señaló que las defensas instaladas cerca del muelle del ferry no resistieron la fuerza del agua. “Tuvimos una marea extremadamente alta que comprometió el malecón. El agua superó los sacos de arena y, cuando empezó a fluir, se llevó los demás”, sostuvo.

El empresario consideró que los recursos temporales tienen un alcance limitado frente a la intensidad del fenómeno. “Estamos preparados para la marea alta y la onda Kelvin, pero no hay forma de detenerla sin elevar todos los muros de contención”, manifestó.

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Refuerzan muelles y levantan barreras de arena

Las cuadrillas de la ciudad trabajaron el lunes en los puntos débiles próximos a los muelles, donde colocaron lonas y más sacos de arena. En el otro extremo de la península, operarios utilizaron maquinaria pesada para levantar una gran barrera de arena frente al océano.

Reece Waldron, de la empresa T.E. Waldron Inc., explicó que el dispositivo fue construido en el área de The Wedge. “Es un muro grande. Estamos trabajando con una topadora y llevamos 108 cargamentos de arena”, detalló.

Las medidas buscan reducir el ingreso del agua a viviendas, comercios y vías de circulación durante los picos de marea previstos. La cobertura de CBS LA indicó que el nuevo máximo se esperaba durante las horas de la mañana del martes, mientras residentes y propietarios continuaban con tareas de limpieza y prevención.

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