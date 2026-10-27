La región de Four Corners se enfrenta a mayores amenazas de inundaciones tras varios días de lluvias intensas

Las inundaciones en la región de Four Corners provocaron cientos de evacuaciones y el despliegue de la Guardia Nacional para asistir a familias aisladas (Facebook/Trevor Thompson News)

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La Guardia Nacional rescató a familias atrapadas en los techos de sus viviendas mientras ríos desbordados arrastraban vehículos, objetos peligrosos y todo lo que encontraban a su paso en el suroeste de Estados Unidos.

Las graves inundaciones que desde el miércoles castigan la región de Four Corners —donde confluyen Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah— dejaron cientos de evacuados, cortaron rutas y colapsaron infraestructuras críticas, sin que hasta el momento se hayan confirmado víctimas fatales.

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El fenómeno de El Niño y los remanentes de tormentas tropicales del Pacífico descargaron más de 12 centímetros de lluvia sobre la región (Navajo Police Department)

Las precipitaciones superaron los 12 centímetros en algunas zonas

La crisis comenzó tras cuatro días consecutivos de lluvias torrenciales que descargaron más de 12,7 centímetros (5 pulgadas) de agua sobre suelos ya saturados por dos meses de tormentas intermitentes.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la humedad proviene de los remanentes de sistemas tropicales del Pacífico, y el fenómeno de El Niño —el calentamiento temporal de parte de ese océano— intensificó las precipitaciones hasta niveles inusuales, indicó CBS News.

Anthony Brown, meteorólogo principal de la oficina del SMN en Santa Teresa, Nuevo México, describió la situación como excepcional. “Fueron más o menos tres o cuatro días. Es bastante inusual”, declaró a medios locales.

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Mientras que el domingo, el organismo emitió una nueva alerta de inundación para gran parte de Four Corners ante la posibilidad de más tormentas. “Los suelos están muy saturados en este momento, así que no se necesita mucha lluvia para que al menos los arroyos pequeños y los riachuelos se desborden”, advirtió Kris Sanders, meteorólogo de la oficina de Grand Junction, Colorado, en declaraciones recogidas por Los Angeles Times.

El río San Juan superó en un metro su nivel del año anterior y anegó sectores de la localidad de Pagosa Springs en Colorado (South Fork Rescue Service)

El río San Juan superó en un metro la crecida histórica del año pasado

En el sur de Colorado, las aguas del río San Juan alcanzaron niveles un metro superiores a la histórica crecida registrada apenas un año atrás. El puente sobre ese río permaneció cerrado el fin de semana, según informó el Departamento de Transporte de Colorado, mientras la localidad de Pagosa Springs quedó parcialmente sumergida.

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Un video compartido con CBS News mostró una vivienda de la que solo asomaban un fragmento del techo y la chimenea. Chris Mott, residente de Pagosa Springs, grabó otro registro desde un barrio anegado: “Lo intenté. Realmente lo intenté. Pero esta fue más grande que la anterior. Movió los sacos de arena y todo”.

El gobernador Jared Polis declaró emergencia por desastre en 11 condados del estado. Entre las carreteras cortadas figuraba la U.S. 550 entre Silverton y Ouray, la ruta escénica de alta montaña conocida como “Million Dollar Highway”.

El desbordamiento de las aguas cubre terrenos, árboles y tramos viales junto a un puente vehicular en la región de Four Corners en Estados Unidos (Navajo Police Department)

Más de 600 viviendas recibieron orden de evacuación en Nuevo México

En Nuevo México, la ciudad de Farmington —la más grande de la zona— ordenó la evacuación de unas 600 viviendas a lo largo del río San Juan. La Guardia Nacional del estado realizó al menos 11 operaciones de rescate con helicópteros, mientras equipos de emergencia utilizaron balsas y vehículos anfibios para llegar a los residentes varados.

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Devin Neeley, portavoz del condado de San Juan, indicó que las autoridades no disponían aún de cifras oficiales sobre daños en viviendas ni sobre la cantidad total de evacuados, aunque no tenía conocimiento de víctimas mortales. “Es una zona de desastre bastante activa. No estamos en la fase de descenso de ninguna manera”, afirmó a Associated Press.

El sheriff del condado, Shane Ferrari, vio su propia casa inundada con más de un metro de agua. Según Neeley, el jefe de policía también estuvo a punto de perder su vivienda durante la emergencia.

La ciudad de Farmington ordenó la evacuación de 600 viviendas situadas a lo largo de la ribera del río San Juan (USA Today)

Aguas residuales sin tratar fluyeron hacia el río San Juan

La Autoridad de Servicios Públicos Tribales Navajo informó que las inundaciones afectaron la planta de tratamiento de aguas residuales de Shiprock, lo que obligó a descargar aguas sin tratar directamente al río San Juan para evitar que el alcantarillado retrocediera hacia hogares y comercios.

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La entidad pidió a los residentes reducir el consumo de agua y mantenerse alejados del río y de las zonas inundadas por el riesgo de contaminación con patógenos.

En la vecina Nación Navajo, la policía tribal llevó a cabo 20 operaciones de rescate nocturnas en las inmediaciones de Farmington y hacia el oeste, en dirección a Shiprock. En el sureste de Utah, las comunidades de Bluff, Montezuma Creek y Aneth fueron evacuadas tras el cierre de puentes sobre los ríos de la zona.

La planta de tratamiento de Shiprock vertió aguas residuales al cauce del río San Juan para evitar el colapso del sistema de alcantarillado (Navajo Police Department)

Un tornado tocó tierra en Santa Fe por primera vez en décadas

La emergencia no se limitó a las inundaciones. Un tornado tocó tierra en Santa Fe, Nuevo México, el sábado por la noche, un fenómeno prácticamente desconocido en la capital estatal. Michelle Vialpando, residente del barrio Aldea de Santa Fe, describió el embudo desde su patio. “Viví en Santa Fe toda mi vida y nunca había visto algo así”, compartió en Facebook.

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Los meteorólogos intentaban confirmar si otros tornados habían impactado en distintos puntos del estado, según indicó Scott Overpeck, del SMN en Albuquerque.

De cara a los próximos días, los pronósticos anticipan que la lluvia se desplazará hacia las llanuras centrales y el norte del país, aunque la región de Four Corners podría recibir nuevas precipitaciones de hasta 1,25 centímetros antes de que el sistema se aleje por completo.