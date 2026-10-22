Estados Unidos

El Pentágono y Lockheed Martin acordaron la mayor compra de F-35 en la historia

El marco plurianual, aún sujeto al aval y los fondos del Congreso, prevé fabricar 156 aeronaves anuales e incorpora repuestos, modificaciones y mantenimiento de la flota mundial durante una década

El Departamento de Defensa de Estados Unidos y Lockheed Martin acordaron la producción de 850 cazas F-35 durante los próximos diez años. (REUTERS/Kuba Stezycki)
El Departamento de Defensa de Estados Unidos y Lockheed Martin acordaron la producción de 850 cazas F-35 durante los próximos diez años. (REUTERS/Kuba Stezycki)
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El Departamento de Defensa de Estados Unidos y Lockheed Martin anunciaron este jueves un acuerdo marco por 850 cazas F-35 a producirse durante los próximos diez años, la contratación más grande en los 25 años de historia del programa. El pacto, que todavía no tiene valor monetario definido, confirma que el avión de combate furtivo seguirá siendo el eje central del arsenal aéreo estadounidense durante la próxima década.

El acuerdo se enmarca en la estrategia del Pentágono de cerrar contratos plurianuales para ampliar la producción de armamento y fortalecer la base industrial de defensa del país. A diferencia de los bloques de compra habituales, que suelen pactarse cada tres años, este marco de diez años busca garantizar un flujo estable de pedidos para Lockheed y los cientos de subcontratistas que integran la cadena de suministro del programa.

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Según el comunicado del Pentágono, el convenio permitirá “modernizar y ampliar” el programa F-35, aunque todavía requiere la aprobación y el financiamiento del Congreso de Estados Unidos. El propio fabricante aclaró que la contratación “no constituye una orden de compra” sino un contrato de largo plazo prearreglado, cuyos términos, precios y cronogramas deberán terminarse de definir en los próximos meses.

El marco contempla una producción de unos 156 aviones por año durante diez años, hasta completar las 850 unidades. El convenio incluye, además de los aparatos, el suministro de repuestos iniciales, kits de modificación y el sostenimiento de toda la flota global de F-35 durante una década, así como pedidos de clientes internacionales.

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El F-35 existe en tres variantes y cada unidad cuesta alrededor de 100 millones de dólares. Ni el Pentágono ni Lockheed precisaron el valor total del contrato, que según la agencia Bloomberg sería el mayor en el cuarto de siglo de historia del programa.

El convenio anunciado entre el Pentágono y el fabricante requiere la ratificación presupuestaria del Congreso estadounidense. (Agencja Wyborcza.pl/Marcin Stepien/via REUTERS)
El convenio anunciado entre el Pentágono y el fabricante requiere la ratificación presupuestaria del Congreso estadounidense. (Agencja Wyborcza.pl/Marcin Stepien/via REUTERS)

Como contraparte del compromiso de diez años asumido por el Pentágono, Lockheed Martin autofinanciará al menos 7.000 millones de dólares en iniciativas de apoyo al programa F-35. La compañía, con sede en Arlington, sostuvo que el esquema busca estabilizar precios, asegurar un suministro adecuado de piezas de repuesto y mejorar la confiabilidad del avión frente a amenazas emergentes como la inteligencia artificial y los drones.

El F-35 “es la base de la estructura de combate de la Fuerza Aérea”, señaló esa rama militar en un informe presentado al Congreso la semana pasada sobre sus planes de cazas de largo alcance. Sin embargo, el mismo documento, citado por Bloomberg News, advirtió que Lockheed Martin “continúa produciendo y modernizando F-35 para la Fuerza Aérea, pero actualmente entrega aviones con brechas importantes en los sistemas de combate”.

Lockheed Martin aportará 7.000 millones de dólares de fondos propios para asegurar repuestos y mejorar la confiabilidad del caza. (U.S. Air Force/Senior Airman Trevor Gordnier/Handout via REUTERS)
Lockheed Martin aportará 7.000 millones de dólares de fondos propios para asegurar repuestos y mejorar la confiabilidad del caza. (U.S. Air Force/Senior Airman Trevor Gordnier/Handout via REUTERS)

El F-35, construido con tecnología furtiva que le permite evadir la detección enemiga, es considerado el caza más avanzado del mundo. Actualmente hay más de 1.375 unidades en servicio en fuerzas armadas de distintos países, principalmente en Estados Unidos, y la flota global ya superó el millón de horas de vuelo.

El acuerdo se da en un contexto de fuerte demanda internacional por el avión. Estados Unidos aprobó el mes pasado la venta de 48 unidades a Arabia Saudita por 24.300 millones de dólares. A su vez, Turquía, expulsada del programa en 2019 por la compra de un sistema de defensa aérea ruso, expresó recientemente confianza en recuperar el acceso a los aviones, una posibilidad que Israel rechaza de forma enfática.

El nuevo contrato marco busca dar estabilidad a la cadena de suministro militar frente al esquema tradicional de compras trienales. (REUTERS/Axel Schmidt/File Photo)
El nuevo contrato marco busca dar estabilidad a la cadena de suministro militar frente al esquema tradicional de compras trienales. (REUTERS/Axel Schmidt/File Photo)

El renovado respaldo al programa llega después de que el F-35 fuera blanco de críticas durante la gestión del presidente Donald Trump. A fines de 2024, el empresario Elon Musk había señalado que “algunos idiotas todavía construyen cazas tripulados como el F-35” en momentos en que la guerra se orienta hacia el vuelo autónomo.

Mientras el F-47 y el F/A-XX, los próximos cazas de nueva generación a cargo de Boeing, y el bombardero B-21 Raider de Northrop Grumman todavía no entran en producción, el F-35 deberá cubrir el retiro gradual de aviones de cuarta generación como los F-15 y F-16, que llevan décadas en servicio.

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