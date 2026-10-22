Fuga química en Toledo: 57 personas fueron atendidas y la zona de evacuación se redujo por tercera vez

Bomberos y equipos de emergencia evacuaron la planta Sterling Pipe & Tube y dispusieron el desalojo preventivo de las personas que se encontraban en un radio de 1,6 kilómetros. Una gran columna de humo se elevó desde las instalaciones (Fuente: WHIO)

Guardar

Las autoridades de Toledo, Ohio, redujeron la zona de evacuación por tercera vez tras la fuga de un químico industrial que obligó a atender a 57 personas en hospitales del área, informó la vocera municipal Rachel Hart a USA Today. El perímetro quedó fijado el jueves por la mañana en un cuarto de milla (unos 400 metros) alrededor de la instalación afectada.

La Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Lucas comunicó la medida más de 36 horas después de que un tanque de metacrilato de glicidilo comenzara a liberar vapores tóxicos desde la terminal de MC Tank Transport Inc., en el norte de la ciudad.

PUBLICIDAD

El martes por la noche, la evacuación inicial abarcó un radio de 1,6 kilómetros (1 milla) que incluía a 983 personas. El miércoles a las 17:00 hora local se acortó a 800 metros (media milla) y las autoridades levantaron la orden de resguardo para quienes vivían dentro de los 4,8 kilómetros (tres millas).

Un error durante la transferencia del químico desató la emergencia

Un error durante la transferencia de metacrilato de glicidilo provocó la liberación de vapores tóxicos en la planta (Monroe County Reporters)

El incidente comenzó alrededor de las 21:30 del martes. Según Bryant Somerville, vocero de la Agencia de Protección Ambiental de Ohio, el químico se liberó por “un error ocurrido mientras transferían el material”. Las autoridades no ofrecieron más detalles sobre la causa. Un empleado de MC Tank fue quien llamó al 911 para alertar sobre la fuga, indicó el alcalde Wade Kapszukiewicz.

PUBLICIDAD

El metacrilato de glicidilo es un químico industrial utilizado en la fabricación de plásticos, pinturas y recubrimientos. MC Tank lo almacena en su terminal de Toledo y luego lo transporta a granel, según explicó el jefe de batallón de Toledo Fire and Rescue, Michael Posadny.

Los hospitales trataron sobre todo casos de dificultad respiratoria y opresión en el pecho

Los hospitales locales atendieron a 57 personas con síntomas de dificultad respiratoria y dolor torácico (Google Street View)

“De los 57 pacientes atendidos, siete continuaban en tratamiento el jueves por la mañana y ninguno presentaba complicaciones graves”, precisó Hart. La mayoría fue dada de alta tras recibir atención.

El sistema de salud ProMedica, que recibió a 50 de esos pacientes, precisó que los síntomas más frecuentes fueron dificultad para respirar y opresión en el pecho. Los casos más serios correspondieron a personas con afecciones respiratorias preexistentes, como asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), según la vocera del sistema, Tausha Moore.

PUBLICIDAD

El comisionado de la Junta Regional de Salud del Condado de Lucas, Karim Baroudi, reconoció que el químico es tóxico y potencialmente cancerígeno ante una exposición prolongada, pero quitó importancia al riesgo inmediato para los vecinos. “En este momento es principalmente un irritante”, afirmó.

La temperatura del tanque bajó y los equipos se preparan para ingresar al sitio

En las primeras horas de la emergencia, las autoridades advirtieron que el tanque podía volverse explosivo en un plazo de doce horas. Ante ese riesgo, la EPA y los equipos de materiales peligrosos decidieron dejar que la reacción siguiera su curso en lugar de intervenir. “Hay tan poca amenaza para el público que, en general, es más seguro dejar que la situación se ventile a que los socorristas entren e intenten detener la fuga activamente”, declaró Kapszukiewicz.

PUBLICIDAD

Para el jueves, la temperatura y la presión del tanque habían descendido, y los equipos comenzaron a prepararse para ingresar al sitio. La ciudad indicó que el objetivo de la jornada era transferir la responsabilidad de la limpieza a MC Tank.

Una escuela fuera de la zona de evacuación envió a los alumnos a casa por precaución

Toledo Public Schools anunció la salida anticipada de los alumnos de la escuela primaria Ottawa River (Google Street View)

Toledo Public Schools anunció la salida anticipada de la escuela primaria Ottawa River el jueves, después de que estudiantes informaran dolores de cabeza y percibieran un olor en los pasillos. El establecimiento no se encuentra dentro de la zona de evacuación activa, pero un vocero del distrito señaló que la medida fue preventiva. Los alumnos que permanecieron en la escuela no salieron al recreo al aire libre.

PUBLICIDAD

Agua corriente declarada segura y monitoreo de calidad del aire en curso

La agencia estatal realizó monitoreos de calidad del aire en el perímetro de evacuación, y la ciudad indicó que la mejora en las lecturas respaldó la decisión de reducir el perímetro.

La oficina de extensión de la Universidad Estatal de Ohio recomendó a quienes viven en un radio de 4,8 kilómetros (tres millas) desechar los cultivos y productos agrícolas que hubieran quedado a la intemperie. Las cuadrillas municipales planean limpiar los espacios de juego infantiles en esa misma área.

Las autoridades declararon segura el agua corriente. La autopista interestatal que atraviesa la zona permanece abierta, aunque se pidió a los conductores circular con las ventanillas cerradas y la ventilación en modo de recirculación. “El incidente sigue activo y la protección de los residentes y los socorristas continúa guiando las decisiones de respuesta”, indicó un vocero de Toledo Fire and Rescue.

PUBLICIDAD