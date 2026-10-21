Estados Unidos

Nueva York instala cámaras en 600 cruces: cuánto bajaron las infracciones y los choques

La fiscalización automatizada redujo más de 80 % el paso indebido con luz roja y disminuyó los impactos laterales y por alcance

La ciudad de Nueva York completó la instalación de cámaras de semáforo en rojo en 600 cruces de los cinco distritos (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)
La ciudad de Nueva York completó la instalación de cámaras de semáforo en rojo en 600 cruces de los cinco distritos (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)
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La ciudad de Nueva York completó la instalación de cámaras de semáforo en rojo en 600 intersecciones, el máximo autorizado por la ley estatal.

Según datos del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT), las infracciones por atravesar un semáforo en rojo bajaron más de 80 % en los cruces donde opera el sistema.

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El programa busca reducir una conducta que estuvo presente en el 22 % de los choques mortales ocurridos en intersecciones entre 2023 y 2025.

La expansión, anunciada el 21 de octubre por el alcalde Zohran Mamdani, abarca los cinco distritos de la ciudad y deja al municipio en el límite que permite la legislación vigente.

Las infracciones por cruzar con luz roja cayeron más de 80 % en las intersecciones donde opera el sistema de vigilancia (Reuters)
Las infracciones por cruzar con luz roja cayeron más de 80 % en las intersecciones donde opera el sistema de vigilancia (Reuters)

Los choques laterales cayeron 65 % y los alcances, 49 %

La reducción de infracciones fue acompañada por descensos en los siniestros en los cruces controlados. De acuerdo con el NYC DOT, los choques laterales, conocidos como T-bone, cayeron 65 %, mientras que las colisiones por alcance se redujeron 49 % desde la colocación de las cámaras.

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Los datos de la agencia también muestran una caída de las lesiones: las provocadas en choques laterales disminuyeron 70 %, y las vinculadas a colisiones por alcance se redujeron casi 60 %.

Las cifras corresponden a las intersecciones que cuentan con fiscalización automatizada y no describen la totalidad de los cruces de la ciudad.

En ese marco, las cámaras registran la patente de los vehículos que avanzan con la señal en rojo y generan una notificación de infracción.

La medida apunta a disuadir la maniobra antes de que derive en una colisión, especialmente en cruces con antecedentes de impactos laterales o personas heridas.

La seguridad vial no es cuestión de suerte: conocemos las herramientas que han demostrado ser eficaces para la seguridad de los neoyorquinos”, afirmó Mamdani durante el anuncio, según informó el gobierno municipal.

Los choques laterales disminuyeron 65 % y las lesiones derivadas cayeron 70 % en las intersecciones controladas por la agencia vial (REUTERS/Marko Djurica/File Photo)
Los choques laterales disminuyeron 65 % y las lesiones derivadas cayeron 70 % en las intersecciones controladas por la agencia vial (REUTERS/Marko Djurica/File Photo)

La ciudad llegó al máximo permitido por la ley estatal

La red pasó de 150 a 600 intersecciones vigiladas, tras la ampliación aprobada por la Legislatura del estado de Nueva York en 2024.

El comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, Mike Flynn, señaló que la ciudad ya utilizó el cupo máximo habilitado por la norma.

La selección de los próximos puntos de control, si la autorización se amplía, priorizaría cruces con historial de choques laterales y lesiones relacionadas con conductores que desobedecen la luz roja.

Flynn indicó además que las infracciones aumentaron desde la pandemia y que el 39 % de las multas corresponde a vehículos registrados fuera de la ciudad de Nueva York.

El comportamiento de la mayoría de los automovilistas sancionados sugiere que la multa funciona como disuasión, según el NYC DOT.

En 2025, el 95 % de los vehículos detectados recibió una o dos infracciones como máximo; menos de 0,7 % acumuló cinco o más.

El 39 % de las multas por omitir la luz roja correspondió a vehículos registrados fuera de la ciudad de Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon)
El 39 % de las multas por omitir la luz roja correspondió a vehículos registrados fuera de la ciudad de Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon)

Más de 10.000 cruces con semáforos aún no tienen cámaras

Pese a la expansión, más de 10.000 intersecciones semaforizadas de Nueva York permanecen sin cámaras, advirtió Ben Furnas, director ejecutivo de Transportation Alternatives.

La organización pidió que la Legislatura estatal renueve y amplíe el programa durante la sesión de 2027 para extenderlo a miles de cruces adicionales.

“Todavía existen más de 10.000 intersecciones con semáforos en nuestra ciudad donde los conductores pueden pasarse las luces rojas de forma temeraria sin ningún tipo de disuasión”, sostuvo Furnas.

El anuncio se realizó en Astoria, Queens, en la misma intersección donde murió Karina Larino hace cuatro años. Su madre, Carmen Larino, integrante de Familias por Calles Seguras, pidió ampliar el sistema para evitar nuevas muertes de peatones, ciclistas, pasajeros de autobús y conductores.

La posibilidad de instalar cámaras en más cruces dependerá de una nueva autorización estatal, ya que las 600 intersecciones actualmente equipadas representan el límite legal del programa.

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