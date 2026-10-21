Estados Unidos

La gobernadora de Alabama conmutó la pena de muerte de un condenado por asesinato ante dudas sobre las pruebas

Tras casi tres décadas en el corredor de la muerte, Toforest Johnson permanecerá preso de por vida sin posibilidad de libertad condicional, mientras su defensa busca que la Justicia ordene un nuevo juicio

Fotografía dividida con el rostro de Kay Ivey ante dos micrófonos a la izquierda y el retrato de frente de Toforest Johnson a la derecha
La conmutación de la pena de muerte de Toforest Johnson no anula su condena por asesinato ni determina su inocencia (AP).
Guardar

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, conmutó la condena a muerte de Toforest Johnson por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, tras examinar el caso y determinar que no existían pruebas suficientes para aplicar la pena capital.

Johnson, de 53 años, fue condenado por el asesinato de William G. Hardy, ayudante del sheriff del condado de Jefferson, y desde entonces sostiene su inocencia, informó The New York Times.

PUBLICIDAD

Según explicó la gobernadora en un comunicado, la decisión no anula la condena ni supone una declaración de inocencia: “Mi decisión no implica declararlo inocente, sino reconocer que las circunstancias de este caso justifican conmutar su pena de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional”.

Ivey ha autorizado 27 ejecuciones desde que asumió la gobernación en 2017 y esta es la tercera vez que conmuta una condena a muerte.

TOFOREST JOHNSON - ALABAMA
Toforest Johnson, a la derecha, posa junto a su hijo Robby Foster (Johnson Family vía AP).

La acusación se apoyó en el testimonio de una mujer que recibió un pago de USD 5.000

En 1995, Hardy recibió dos disparos en la cabeza mientras trabajaba como guardia de seguridad fuera de servicio en un hotel de Birmingham. Tres años después, en 1998, Johnson fue declarado culpable de asesinato.

PUBLICIDAD

La acusación se sustentó principalmente en el testimonio de Violet Ellison. La mujer afirmó que, durante una llamada telefónica que escuchó a escondidas, Johnson confesó el homicidio.

Por su colaboración, Ellison recibió un pago estatal de USD 5.000. Según los abogados del condenado, este dato no fue revelado inicialmente a la defensa y salió a la luz recién dos décadas después.

De acuerdo con The New York Times, la mujer también fue testigo clave en otros casos penales mientras se desarrollaba el proceso contra Johnson. Uno de ellos terminó en absolución y el otro fue desestimado antes del juicio.

La defensa sostuvo además que no se presentó ninguna prueba física que vinculara a Johnson con el asesinato y cuestionó que el jurado no escuchara a testigos que podían respaldar la coartada del acusado, quien aseguró que esa noche estaba en Tee’s Place, un club nocturno ubicado al otro lado de la ciudad.

Seis personas posan juntas en dos filas mirando al frente en una sala con una pared clara al fondo
Toforest Johnson junto a integrantes de su familia durante una visita en la prisión de Holman (Innocence Project/Familia Johnson).

Fiscales y exfuncionarios cuestionaron la solidez de la condena contra Johnson

El caso de Johnson recibió atención nacional tras la publicación de un pódcast en 2023 y luego de que exjueces, exfiscales y otros funcionarios respaldaran la solicitud de un nuevo juicio.

El fiscal de distrito del condado de Jefferson, Danny Carr, apoyó la solicitud de un nuevo juicio en 2020, pero esta fue rechazada por Steve Marshall, el fiscal general de Alabama.

Posteriormente, en una presentación judicial de 2024, Carr afirmó que testigos fiables situaban a Johnson en otro lugar al momento del crimen y que existían varios motivos para cuestionar a Ellison. “Las pruebas en este caso se han ido desmoronando a lo largo de 20 años”, escribió en el documento recogido por Associated Press.

Asimismo, Jeff Wallace, el fiscal principal durante el proceso original, reconoció en una audiencia de 2014 que el caso contra Johnson no era sólido, dado que dependía del relato de Ellison. Seis años después, Wallace también respaldó la celebración de un nuevo juicio, indicó The New York Times.

Un hombre con boina y una mujer con chaqueta negra sostienen fotografías enmarcadas junto a una columna de concreto
Familiares de Toforest Johnson, entre ellos su hija Shanaye Poole y su primo Tony Green, buscan anular su condena y lograr su liberación (Innocence Project/Bernard Troncale).

La familia considera la conmutación un avance, pero reclama que se revise la condena

La conmutación elimina la posibilidad de ejecución, pero Johnson seguirá preso de por vida sin derecho a libertad condicional.

Ty Alper, uno de sus abogados, afirmó en una declaración citada por Associated Press que el equipo jurídico insistirá en que se revoque la condena: “Toforest Johnson es inocente. Ahora le corresponde a los tribunales anular su condena y concederle un nuevo juicio. Seguiremos luchando hasta que vuelva a casa con su familia”.

La hija de Johnson, Akeriya Terry, contó a la cadena local WVTM 13 que lloró al enterarse de la decisión mientras daba clases a estudiantes de secundaria. La mujer expresó que su familia considera la medida una victoria, aunque insiste en que es “injusto” que su padre permanezca encarcelado por “un crimen que no cometió”.

Se está desperdiciando la vida de alguien, el tiempo de otra persona y el tiempo que pasa lejos de su familia, porque mis hijos no han podido verlo en persona. Mi hermana, los hijos de mi hermano, tampoco podemos verlo en persona. Siento que no es justo para nuestra familia, ni tampoco para él, estar sentado allí sin motivo alguno”, manifestó Terry.

Temas Relacionados

AlabamaPena de muerteIndultosKay IveyToforest JohnsonPena capitalCorredor de la muerteEjecuciónEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Texas pide poner fin a 15 años de supervisión federal de su sistema de acogida infantil pese a admitir que no cumple todas las metas

Un tribunal en Houston evalúa si las reformas implementadas por el estado, que costaron más de USD 320 millones, son suficientes para garantizar la seguridad de 6.800 menores bajo custodia sin monitoreo judicial

Texas pide poner fin a 15 años de supervisión federal de su sistema de acogida infantil pese a admitir que no cumple todas las metas

Una tormenta llega al sur de California: cuándo lloverá y qué zonas enfrentan riesgo de inundaciones y corrientes de resaca

Malibú, Pacific Palisades, Topanga y las montañas de Santa Mónica concentran la preocupación por posibles flujos de barro, rocas y vegetación quemada sobre caminos y viviendas

Una tormenta llega al sur de California: cuándo lloverá y qué zonas enfrentan riesgo de inundaciones y corrientes de resaca

Qué se sabe del arresto de la alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, por presunto fraude con fondos públicos en Florida

Autoridades estatales sostienen que la funcionaria defraudó un programa de subvenciones destinado a pequeñas empresas y que los recursos alcanzaron a compañías de su familia e inquilinos de sus propiedades

Qué se sabe del arresto de la alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, por presunto fraude con fondos públicos en Florida

Comprar una casa en Estados Unidos: dónde los compradores tienen más poder para negociar pese a las tasas hipotecarias

Greenville y Nashville ofrecen condiciones favorables gracias al incremento del inventario, que permite solicitar rebajas, contribuciones del vendedor y mejoras contractuales

Comprar una casa en Estados Unidos: dónde los compradores tienen más poder para negociar pese a las tasas hipotecarias

El aeropuerto de Las Vegas ya tiene Waymo, los carros sin conductor de Google: cómo funciona

Este sistema utiliza cámaras, radares y tecnología lidar para detectar y analizar en tiempo real todo lo que ocurre alrededor del vehículo

El aeropuerto de Las Vegas ya tiene Waymo, los carros sin conductor de Google: cómo funciona

TECNO

Cómo borrar el historial de Google en distintos dispositivos y para qué sirve hacerlo

Cómo borrar el historial de Google en distintos dispositivos y para qué sirve hacerlo

Automattic, la empresa de WordPress, empezó a despedir empleados tras una crisis de directorio

Demandan a robots repartidores de comida por escanear rostros y cuerpos sin permiso

Microsoft pondrá precio por hora al streaming de los juegos de Xbox que los usuarios ya compraron

De la playlist de Spotify al escenario: cómo se construyó en cinco años un modelo de crecimiento para nuevos talentos

ENTRETENIMIENTO

Kylie Jenner estaría presionando a Timothée Chalamet para casarse ante el posible compromiso de Kendall con Jacob Elordi

Kylie Jenner estaría presionando a Timothée Chalamet para casarse ante el posible compromiso de Kendall con Jacob Elordi

Cole Sprouse responde a los titulares sobre la afirmación de su hermano Dylan de que son “hijos del incesto”

Selma Blair revela que recurrió al alcohol para aliviar los síntomas de la esclerosis múltiple

Adele: las pistas que apuntan a su regreso musical con un nuevo álbum

“El mejor amante”: la íntima confesión que Lisa Marie Presley habría hecho sobre Michael Jackson

MUNDO

Netanyahu dijo que derrocar al régimen de Irán es la única forma de acabar con la amenaza

Netanyahu dijo que derrocar al régimen de Irán es la única forma de acabar con la amenaza

Avanzan los preparativos para la reunión trilateral entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping

La inflación en Reino Unido sube a su nivel más alto en casi un año por la guerra en Irán

Estados Unidos sancionó a un bufete de Panamá y Grecia por ocultar a los dueños de la flota fantasma de Irán

Zelensky señaló que Estados Unidos propuso una cita trilateral con Rusia “lo antes posible”