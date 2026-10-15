Una empresa ofrece pagarle USD 1.000 anuales por hogar a todo un pueblo de Kansas para que acepte un centro de datos

La expansión de la infraestructura digital abre un nuevo debate sobre la convivencia entre tecnología, territorio y vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La expansión de los centros de datos en Estados Unidos enfrenta una resistencia ciudadana cada vez mayor, y una de las desarrolladoras más grandes del mundo decidió probar una estrategia poco habitual para sortearla: pagarle a todo un pueblo.

Digital Realty anunció el miércoles un paquete de USD 20 millones en inversión comunitaria para De Soto, una pequeña ciudad de Kansas donde planea construir una megainstalación tecnológica que en su fase final ocupará 1.400 acres (566 hectáreas).

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De Soto atraviesa una etapa de transformación ligada a la llegada de inversiones tecnológicas a la región (DeSotoKansas)

El proyecto, que arrancará con un terreno inicial de 280 acres (113 hectáreas), llega en un momento en el que una encuesta reciente de CBS News reveló que más estadounidenses se oponen a la construcción de estas instalaciones en sus comunidades de los que la apoyan.

Entre las principales preocupaciones citadas por los encuestados aparecen el impacto ambiental, el agotamiento de los recursos locales y el encarecimiento de los servicios públicos.

La iniciativa forma parte de la carrera por ampliar la capacidad informática que demanda el sector tecnológico (Digital Realty)

Qué ofrece la empresa a los residentes

Ante ese escenario, la compañía optó por una vía directa: ofrecer dinero a los residentes. Cada hogar de De Soto recibiría USD 1.000 anuales en créditos de servicios públicos e impuestos a la propiedad durante 10 años, tal como detalló la firma en su comunicado, según informó CBS News.

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La firma presentó un programa de beneficios para establecer un vínculo directo con la comunidad anfitriona (NASA)

Andy Power, presidente y director ejecutivo de la empresa, afirmó que Digital Realty “construye infraestructura crítica que permite el funcionamiento de la economía moderna” y aseguró que también tiene “la responsabilidad de fortalecer a las comunidades que hacen posible este crecimiento”.

La desarrolladora cotiza en bolsa, tiene su sede en Austin, Texas, y acumula una capitalización de mercado superior a los USD 67.000 millones.

Entre sus clientes figuran gigantes tecnológicos como Amazon Web Services, Microsoft y Nvidia, lo que refleja su peso en la industria de infraestructura digital.

Andy Power encabeza Digital Realty, una compañía dedicada a infraestructura para empresas tecnológicas (PTC)

El impacto económico del proyecto

Más allá de los créditos económicos directos, la compañía aseguró que el centro de datos generará ingresos fiscales recurrentes para el municipio.

Digital Realty estimó la creación de 250 puestos de trabajo permanentes destinados a proveedores y contratistas de la región una vez que la instalación esté en pleno funcionamiento.

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La fase inicial de desarrollo también impulsará la actividad laboral en el sector de la construcción. La empresa indicó en su comunicado de prensa que el proyecto sostendrá “miles de empleos en construcción a lo largo del tiempo”.

La firma señaló, además, que trabaja en conjunto con las autoridades de De Soto para definir el mecanismo de distribución de los créditos a cada hogar. Los detalles específicos sobre los plazos y requisitos de elegibilidad aún están en proceso de definición.

La etapa inicial movilizará contratistas, proveedores y trabajadores de rubros vinculados a la obra (REUTERS/Audrey Richardson/File Photo/File Photo)

Un problema que va más allá de Kansas

El caso de esta ciudad de Kansas no es un hecho aislado. Tal como documentó el medio estadounidense, la construcción de centros de datos en distintas regiones del país enfrenta una oposición cada vez más organizada por parte de comunidades que cuestionan el impacto real de estas instalaciones en su calidad de vida.

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Las objeciones abarcan desde el consumo masivo de agua y energía eléctrica que requieren estos complejos hasta el ruido constante de los sistemas de refrigeración.

A eso se suma el temor de que las promesas laborales no se materialicen en puestos accesibles para los vecinos, dado que muchos de estos centros operan con plantillas reducidas una vez concluida la obra.

El crecimiento de los centros de datos plantea discusiones similares en ciudades de diferentes estados (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

La apuesta de Digital Realty marca un precedente en la forma en que las grandes corporaciones tecnológicas intentan neutralizar el rechazo local.

Resta saber si el incentivo económico bastará para que los habitantes de De Soto acepten convivir con una de las mayores infraestructuras de datos del país.

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