Estados Unidos

Una empresa ofrece pagarle USD 1.000 anuales por hogar a todo un pueblo de Kansas para que acepte un centro de datos

La desarrolladora tecnológica apuesta por créditos fiscales y de servicios durante una década como parte de una inversión comunitaria de USD 20 millones destinada a desactivar la resistencia vecinal

Ilustración de una casa pequeña frente a grandes servidores de datos con un icono de procesador y billetes de dólar que caen desde arriba
La expansión de la infraestructura digital abre un nuevo debate sobre la convivencia entre tecnología, territorio y vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La expansión de los centros de datos en Estados Unidos enfrenta una resistencia ciudadana cada vez mayor, y una de las desarrolladoras más grandes del mundo decidió probar una estrategia poco habitual para sortearla: pagarle a todo un pueblo.

Digital Realty anunció el miércoles un paquete de USD 20 millones en inversión comunitaria para De Soto, una pequeña ciudad de Kansas donde planea construir una megainstalación tecnológica que en su fase final ocupará 1.400 acres (566 hectáreas).

PUBLICIDAD

Una torre de agua blanca con el texto De Soto en letras verdes, rodeada de árboles y bajo un cielo azul con nubes
De Soto atraviesa una etapa de transformación ligada a la llegada de inversiones tecnológicas a la región (DeSotoKansas)

El proyecto, que arrancará con un terreno inicial de 280 acres (113 hectáreas), llega en un momento en el que una encuesta reciente de CBS News reveló que más estadounidenses se oponen a la construcción de estas instalaciones en sus comunidades de los que la apoyan.

Entre las principales preocupaciones citadas por los encuestados aparecen el impacto ambiental, el agotamiento de los recursos locales y el encarecimiento de los servicios públicos.

Vista aérea digital de un complejo de edificios blancos rodeado de árboles, zonas de estacionamiento y una carretera con un camión
La iniciativa forma parte de la carrera por ampliar la capacidad informática que demanda el sector tecnológico (Digital Realty)

Qué ofrece la empresa a los residentes

Ante ese escenario, la compañía optó por una vía directa: ofrecer dinero a los residentes. Cada hogar de De Soto recibiría USD 1.000 anuales en créditos de servicios públicos e impuestos a la propiedad durante 10 años, tal como detalló la firma en su comunicado, según informó CBS News.

PUBLICIDAD

Vista satelital de De Soto en Kansas con un marcador rojo sobre el río Kansas campos de cultivo y carreteras delimitadas con líneas rojas
La firma presentó un programa de beneficios para establecer un vínculo directo con la comunidad anfitriona (NASA)

Andy Power, presidente y director ejecutivo de la empresa, afirmó que Digital Realty “construye infraestructura crítica que permite el funcionamiento de la economía moderna” y aseguró que también tiene “la responsabilidad de fortalecer a las comunidades que hacen posible este crecimiento”.

La desarrolladora cotiza en bolsa, tiene su sede en Austin, Texas, y acumula una capitalización de mercado superior a los USD 67.000 millones.

Entre sus clientes figuran gigantes tecnológicos como Amazon Web Services, Microsoft y Nvidia, lo que refleja su peso en la industria de infraestructura digital.

Un hombre con gafas y polo verde claro con el logotipo de Digital Realty gesticula con las manos
Andy Power encabeza Digital Realty, una compañía dedicada a infraestructura para empresas tecnológicas (PTC)

El impacto económico del proyecto

Más allá de los créditos económicos directos, la compañía aseguró que el centro de datos generará ingresos fiscales recurrentes para el municipio.

Digital Realty estimó la creación de 250 puestos de trabajo permanentes destinados a proveedores y contratistas de la región una vez que la instalación esté en pleno funcionamiento.

La fase inicial de desarrollo también impulsará la actividad laboral en el sector de la construcción. La empresa indicó en su comunicado de prensa que el proyecto sostendrá “miles de empleos en construcción a lo largo del tiempo”.

La firma señaló, además, que trabaja en conjunto con las autoridades de De Soto para definir el mecanismo de distribución de los créditos a cada hogar. Los detalles específicos sobre los plazos y requisitos de elegibilidad aún están en proceso de definición.

La etapa inicial movilizará contratistas, proveedores y trabajadores de rubros vinculados a la obra (REUTERS/Audrey Richardson/File Photo/File Photo)
La etapa inicial movilizará contratistas, proveedores y trabajadores de rubros vinculados a la obra (REUTERS/Audrey Richardson/File Photo/File Photo)

Un problema que va más allá de Kansas

El caso de esta ciudad de Kansas no es un hecho aislado. Tal como documentó el medio estadounidense, la construcción de centros de datos en distintas regiones del país enfrenta una oposición cada vez más organizada por parte de comunidades que cuestionan el impacto real de estas instalaciones en su calidad de vida.

Las objeciones abarcan desde el consumo masivo de agua y energía eléctrica que requieren estos complejos hasta el ruido constante de los sistemas de refrigeración.

A eso se suma el temor de que las promesas laborales no se materialicen en puestos accesibles para los vecinos, dado que muchos de estos centros operan con plantillas reducidas una vez concluida la obra.

El crecimiento de los centros de datos plantea discusiones similares en ciudades de diferentes estados (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)
El crecimiento de los centros de datos plantea discusiones similares en ciudades de diferentes estados (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

La apuesta de Digital Realty marca un precedente en la forma en que las grandes corporaciones tecnológicas intentan neutralizar el rechazo local.

Resta saber si el incentivo económico bastará para que los habitantes de De Soto acepten convivir con una de las mayores infraestructuras de datos del país.

Temas Relacionados

KansasImpacto AmbientalCentros De DatosEstados UnidosTecnologíaDineroPuebloConstrucciónServicios PúblicosTrabajoAguaEnergíaInversiónEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La fiscalía de Nueva York pide prisión perpetua para los hermanos Alexander por trata y abuso sexual: identificaron más de 70 víctimas

Los gemelos Oren y Alon, junto a Tal, drogaron y agredieron a decenas de mujeres durante dos décadas, según el jurado que los declaró culpables; sus abogados solicitan penas mínimas de 15 años y sostienen la inocencia de los tres

La fiscalía de Nueva York pide prisión perpetua para los hermanos Alexander por trata y abuso sexual: identificaron más de 70 víctimas

Casi 300 reportes de accidentes en parques Six Flags antes de la muerte de un hombre: fallas mecánicas, barras de seguridad defectuosas y denuncias

Documentos oficiales revisados evidenciaron cientos de incidentes, lesiones y problemas técnicos en atracciones de la empresa durante los últimos cinco años

Casi 300 reportes de accidentes en parques Six Flags antes de la muerte de un hombre: fallas mecánicas, barras de seguridad defectuosas y denuncias

Ordenan a Marco Rubio reactivar la Lotería de Visas para 2027: los plazos que fijó la Justicia

La jueza federal de California, Jinsook Ohta dictó una medida cautelar que obliga al Departamento de Estado a abrir el registro del sorteo de Green Cards e impone fechas concretas de cumplimiento

Ordenan a Marco Rubio reactivar la Lotería de Visas para 2027: los plazos que fijó la Justicia

El arresto de un ingeniero de OpenAI reavivó temores sobre la contratación de espías en empresas tecnológicas

La detención de Abdulrahman Alfozan, realizado por el FBI, tras colocar un dispositivo de grabación en las instalaciones de la compañía generó debates y motivó el despido inmediato del especialista de origen saudí

El arresto de un ingeniero de OpenAI reavivó temores sobre la contratación de espías en empresas tecnológicas

“¿Cuándo me toca a mí?”, los gritos que una testigo escuchó antes de intervenir en un caso investigado por abuso sexual en una fraternidad de Chicago

Una joven forzó la cerradura de un baño donde encontró a su amiga desplomada y con la ropa bajada, mientras un grupo de hombres vitoreaba del otro lado de la puerta

“¿Cuándo me toca a mí?”, los gritos que una testigo escuchó antes de intervenir en un caso investigado por abuso sexual en una fraternidad de Chicago

TECNO

Por qué no puedo jugar a Fortnite hoy: La razón tras el mensaje “los servidores no responden

Por qué no puedo jugar a Fortnite hoy: La razón tras el mensaje “los servidores no responden

Llegan los temas de chat a WhatsApp Web: así podrá personalizar sus conversaciones en PC

Cómo resumir cualquier documento largo con solo usar mi voz y una frase secreta

Mensajes falsos, cursos fraudulentos y malware: los riesgos de estudiar en línea en América Latina

Juegos gratis de PS Plus Extra para octubre de 2026: Mafia: The Old Country encabeza la lista

ENTRETENIMIENTO

Hilary Swank habló de las ventajas de ser madre después de los 45 años: "Soy mucho más paciente"

Hilary Swank habló de las ventajas de ser madre después de los 45 años: "Soy mucho más paciente"

El día que Kirk Douglas amenazó a Stanley Kubrick para rodar una escena icónica de 'Espartaco': "Escucha, pequeño imbécil"

Jeremy Wade regresa casi una década después de River Monsters con un podcast que promete revelar historias nunca contadas

Walker Scobell revela que recibe borradores de los libros de Rick Riordan como un privilegio de interpretar a Percy Jackson

El hijo de Halle Berry testificará tras las acusaciones de presunto abuso físico que enfrenta la actriz

MUNDO

Un hombre de 76 años dejó el taller de herrería para recorrer Asia, Europa y Estados Unidos caminando

Un hombre de 76 años dejó el taller de herrería para recorrer Asia, Europa y Estados Unidos caminando

Israel hizo pública una carta del hijo del terrorista Yahya Sinwar en la que expresa su deseo: “Quiero disparar contra judíos”

“Nunca es tarde para empezar”: el hombre que corre desde los 50 años, acumula más de 200 carreras y entrena como un atleta de élite

Detuvieron en Rusia al editor jefe del medio independiente Nóvaya Gazeta

Benjamin Netanyahu reveló una llamada secreta con el presidente sirio Al Sharaa en medio de una crisis fronteriza