Estados Unidos

“¿Cuándo me toca a mí?”, los gritos que una testigo escuchó antes de intervenir en un caso investigado por abuso sexual en una fraternidad de Chicago

Una joven forzó la cerradura de un baño donde encontró a su amiga desplomada y con la ropa bajada, mientras un grupo de hombres vitoreaba del otro lado de la puerta

El video difundido en redes sociales muestra la confrontación en la calle tras la denuncia de agresión sexual durante la fiesta (@nett4pres)
Guardar

La Universidad de Chicago, una de las instituciones académicas más prestigiosas de Estados Unidos, se convirtió en el epicentro de una denuncia por agresión sexual ocurrida durante una fiesta en la casa de la fraternidad Alpha Epsilon Pi (AEPi).

Ni la víctima, una mujer de 21 años estudiante de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC), ni el sospechoso eran alumnos de la casa de estudios, según precisaron las autoridades.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el informe policial obtenido por ABC7 Chicago, la joven consumió tres bebidas alcohólicas antes de comenzar a experimentar lapsos de inconsciencia mientras bailaba con el hombre que más tarde sería identificado como su agresor.

Edificio de ladrillo de dos pisos con escaleras de concreto en la entrada, un pórtico y un jardín frontal
Las fraternidades universitarias en Estados Unidos enfrentan un creciente cuestionamiento por episodios de violencia sexual en sus fiestas (WGN News)

La policía de Chicago, que investiga el caso, no ofreció detalles adicionales y tampoco confirmó si hubo una detención. El martes, la institución informó que identificó a una “persona de interés” y que le prohibió el ingreso al campus.

Según el Daily Mail, el sospechoso fue descrito en el informe policial como un hombre asiático de 1,70 metros de altura, vestido de negro. La universidad indicó que su identidad fue corroborada mediante cámaras de seguridad del campus y lectores de patentes, información que fue compartida con la policía de la ciudad.

PUBLICIDAD

Un patrullero de la policía está estacionado de noche junto a un paso peatonal cerca de un edificio iluminado en una calle arbolada
Las autoridades no confirmaron si el sospechoso fue detenido ni revelaron su identidad de forma pública (WGN News)

La noche de la fiesta

El hecho ocurrió durante una fiesta en la sede de AEPi, en la madrugada del domingo 11 de octubre. Según describió The New York Times, la música se escuchaba a varias cuadras de distancia. Klara Grant, una estudiante de química de 18 años, relató al diario que había un DJ, pistas de baile en dos niveles del lugar y un bar.

Mia Lara, una joven de 21 años que estudia en una universidad cercana, afirmó que vio el evento promocionado en la cuenta de Instagram de la fraternidad. Ella, la mujer que presentó la denuncia y una tercera amiga decidieron asistir.

Era la primera vez que cualquiera de las tres iba a una fiesta de fraternidad, precisó Lara al diario neoyorquino. En la puerta les pidieron identificación, pero nadie verificó si pertenecían al alumnado.

Las tres bailaron en el sótano. La amiga de Lara comenzó a besarse con un hombre y, poco después, Lara la perdió de vista. Tras recorrer la casa en su búsqueda, dio con un pequeño grupo de hombres que vitoreaban frente a la puerta cerrada de un baño.

“Decían cosas como ‘¿Cuándo me toca?’ y ‘Yo quiero entrar ahí’”, relató.

Vasos plásticos rojos y latas metálicas caídos sobre la hierba junto a una pared de hormigón y una cerca naranja
Cualquier persona con identificación podía ingresar a la fiesta, sin necesidad de ser alumno de la universidad (WGN News)

Lo que encontró detrás de la puerta

Según el informe policial citado por ABC7 Chicago, uno de los hombres agarró del pelo a Lara para impedirle entrar. Aun así, tras forzar la cerradura, logró abrir la puerta. Encontró a su amiga sentada en el piso, desplomada contra la pared, con la ropa y la ropa interior bajadas.

El hombre que había estado con ella le sujetaba las muñecas, de acuerdo con su testimonio recogido por The New York Times.

Su amiga comenzó a decir “Que pare” y “Sácame de aquí”, según el testimonio de la joven. Lara comenzó a gritar y el hombre abandonó el baño. Junto con la tercera amiga, sacaron a la víctima del lugar.

Ya en la calle, Lara persiguió al hombre, una escena que quedó registrada en un video publicado en redes sociales. En el clip, la joven lo acusa de haber agredido a su amiga. “Ella quiso”, responde el hombre en la grabación, reconstruida por The New York Times. Lara lo golpea con las manos y él huye.

La joven aseguró que el sospechoso escapó y que un oficial de la policía del campus la interceptó. El oficial llevó a las tres amigas al hospital del campus, donde se labró la denuncia formal y la víctima se sometió a un examen médico.

Vista aérea de un edificio con el letrero de la Universidad de Chicago Medicina, un emblema rojo y un helicóptero estacionado en la azotea
Las tres jóvenes fueron trasladadas al hospital universitario en Hyde Park, donde se realizaron los procedimientos médicos y policiales correspondientes (University of Chicago Medical Center)

La respuesta institucional y el debate nacional

En un comunicado publicado en Instagram, la sede local de la fraternidad condenó lo que calificó como una agresión sexual y pidió respeto y privacidad para la víctima.

La organización nacional de la fraternidad emitió un pronunciamiento por separado: “Nadie debería asistir a un evento en ningún campus —sea de una fraternidad o no— y tener que temer por su seguridad y bienestar”.

Ventana de marco negro sobre una fachada de ladrillo que contiene letras griegas de color azul pegadas en los cristales
Alpha Epsilon Pi opera cerca del campus pero no tiene afiliación formal con la Universidad de Chicago (WGN News)

Jonathan Pierce, vocero de la organización nacional, afirmó que el sospechoso no era miembro del capítulo de AEPi en la universidad. “No creemos que ningún miembro de AEPi haya estado involucrado en este horrible acto ni que haya sido cómplice”, aseguró Pierce en un correo electrónico a The New York Times.

La fraternidad recibió la orden de no celebrar eventos ni programas mientras dure la investigación, según el vocero.

Gerald McSwiggan, portavoz de la universidad, declinó dar una entrevista.

Un cartel rojo con el escudo y el nombre de la Universidad de Chicago en inglés, ubicado sobre un mapa de directorio
Fundada en 1890, la Universidad de Chicago es una de las casas de estudio más reconocidas del mundo y alberga a más de 18.000 estudiantes (WGN News)

Las fraternidades en la Universidad de Chicago no están formalmente afiliadas a la institución, pero están “sujetas a las políticas y procedimientos disciplinarios de la universidad”, tal y como aclaró la casa de estudios.

El escrutinio sobre la vida griega universitaria se intensificó después de que una mujer, identificada en la demanda como Jane Doe, denunciara una presunta violación grupal ocurrida en Cornell en 2024, un caso que salió a la luz recientemente.

Este martes, Cornell anunció la prohibición de fiestas de fraternidad por el resto del año académico.

La figura legal de Jane Doe permite a las víctimas de agresión sexual presentar demandas civiles sin exponer su identidad ante la opinión pública (REUTERS/David Ryder)
La figura legal de Jane Doe permite a las víctimas de agresión sexual presentar demandas civiles sin exponer su identidad ante la opinión pública (REUTERS/David Ryder)

En distintos puntos del país, la necesidad de las fraternidades fue puesta en debate, a la luz de un historial de novatadas, violencia e incluso muertes que empañó durante décadas a instituciones que prometen lazos de amistad y redes profesionales.

Grant, la estudiante de química en Chicago, abandonó la fiesta con sus amigas antes del incidente.

Al enterarse al día siguiente, quedaron atónitas. “Sin duda va a haber un clima diferente por un buen rato”, dijo al medio.

Temas Relacionados

ChicagoAgresión SexualEstados UnidosFraternidadFiestaUniversidadesPolicíaRedes SocialesCornellJane DoeInvestigaciónEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El arresto de un ingeniero de OpenAI reavivó temores sobre la contratación de espías en empresas tecnológicas

La detención de Abdulrahman Alfozan, realizado por el FBI, tras colocar un dispositivo de grabación en las instalaciones de la compañía generó debates y motivó el despido inmediato del especialista de origen saudí

El arresto de un ingeniero de OpenAI reavivó temores sobre la contratación de espías en empresas tecnológicas

Ocho estados de EEUU demandan a OpenAI por presuntos daños de ChatGPT a menores

Los fiscales generales acusan a la compañía de inteligencia artificial de conducta "intencional, peligrosa e ilegal" y exigen cambios en el funcionamiento del chatbot, sanciones económicas y límites al desarrollo de modelos autónomos

Ocho estados de EEUU demandan a OpenAI por presuntos daños de ChatGPT a menores

Cierra el Hotel Plaza de Nueva York por cuatro años para restaurar su fachada

El establecimiento de la Quinta Avenida dejará de recibir huéspedes en enero de 2027. Fairmont, la operadora del edificio, aún no precisó el alcance ni el presupuesto de los trabajos

Cierra el Hotel Plaza de Nueva York por cuatro años para restaurar su fachada

Retiran 68 variedades de ensaladas y queso crema por posible contaminación con una bacteria peligrosa

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos informó que algunas áreas de las instalaciones dieron positivo para Listeria monocytogenes, un microorganismo que puede provocar complicaciones graves en grupos vulnerables

Retiran 68 variedades de ensaladas y queso crema por posible contaminación con una bacteria peligrosa

Trump descartó que el Pentágono retransmita en directo el fusilamiento de Nidal Hasan, el autor de la masacre de Fort Hood

La medida, anunciada para el 3 de diciembre, permitirá asistir únicamente a los familiares directos de las víctimas del ataque

Trump descartó que el Pentágono retransmita en directo el fusilamiento de Nidal Hasan, el autor de la masacre de Fort Hood

TECNO

Llegan los temas de chat a WhatsApp Web: así podrá personalizar sus conversaciones en PC

Llegan los temas de chat a WhatsApp Web: así podrá personalizar sus conversaciones en PC

Cómo resumir cualquier documento largo con solo usar mi voz y una frase secreta

Mensajes falsos, cursos fraudulentos y malware: los riesgos de estudiar en línea en América Latina

Juegos gratis de PS Plus Extra para octubre de 2026: Mafia: The Old Country encabeza la lista

John Ternus, CEO de Apple, es portada de la revista Time con el iPhone Duo como uno de los mejores inventos de 2026

ENTRETENIMIENTO

Walker Scobell revela que recibe borradores de los libros de Rick Riordan como un privilegio de interpretar a Percy Jackson

Walker Scobell revela que recibe borradores de los libros de Rick Riordan como un privilegio de interpretar a Percy Jackson

El hijo de Halle Berry testificará tras las acusaciones de presunto abuso físico que enfrenta la actriz

Madonna celebra los 30 años de su hija Lourdes Leon con fotografías nunca antes vistas

Una pelea de Kanye West contra Kris Jenner y la familia Kardashian fue eliminada de la temporada final del reality

Hilary Swank, embarazada a los 52 años: así anunció que espera a su tercer hijo

MUNDO

“Nunca es tarde para empezar”: el hombre que corre desde los 50 años, acumula más de 200 carreras y entrena como un atleta de élite

“Nunca es tarde para empezar”: el hombre que corre desde los 50 años, acumula más de 200 carreras y entrena como un atleta de élite

Detuvieron en Rusia al editor jefe del medio independiente Nóvaya Gazeta

Benjamin Netanyahu reveló una llamada secreta con el presidente sirio Al Sharaa en medio de una crisis fronteriza

El momento en el que un drone ruso se estrelló contra un supermercado en la región ucraniana de Odesa

Condenan a salvadoreño por homicidio de su esposa en Canadá, un caso que tardó casi 20 años en resolverse