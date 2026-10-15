La fiscalía de Nueva York pide prisión perpetua para los hermanos Alexander por trata y abuso sexual: identificaron más de 70 víctimas

La fiscalía de Nueva York solicitó cadena perpetua para los hermanos Oren, Alon y Tal Alexander tras ser hallados culpables de múltiples delitos sexuales. (Captura)

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La fiscalía federal de Nueva York presentó esta semana un memorando de sentencia en el que solicita cadena perpetua para los hermanos Oren, Alon y Tal Alexander, declarados culpables de múltiples cargos de trata de personas con fines sexuales, abuso sexual y explotación sexual. Los gemelos de 39 años y su hermano mayor Tal Alexander, de 40, enfrentan la lectura de su condena el próximo 27 de octubre de 2026 ante la jueza Valerie E. Caproni, según informó NBC News.

Los abogados defensores, en un escrito presentado un día antes que el de la fiscalía, pidieron una pena de 15 años de prisión para cada uno de los acusados, el mínimo obligatorio que establecen algunos de los cargos por los que fueron condenados.

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La defensa afirmó que los tres hermanos “mantienen firmemente su completa inocencia de estos terribles cargos” y que en ningún momento violaron ni agredieron sexualmente a otra persona.

Por qué la fiscalía pide prisión perpetua para los hermanos Alexander

Los fiscales del Distrito Sur de Manhattan describieron a los hermanos Alexander como “violadores en serie que abusaron de una mujer tras otra, de una niña tras otra, durante años”. En el memorando, la fiscalía detalló que al menos 70 mujeres se presentaron con “relatos desgarradores de agresiones que las despojaron de su dignidad y autonomía”.

Los abogados defensores pidieron una pena de 15 años de prisión para cada uno de los procesados y sostuvieron la inocencia de los tres hermanos. (Reuters)

Según el documento judicial, los acusados diseñaron durante dos décadas un patrón para captar víctimas: las atraían con promesas de lujo, las drogaban para impedir su resistencia y luego las violaban. La fiscalía señaló que ese esquema comenzó entre 2001 y 2002, cuando los hermanos aún asistían a la escuela secundaria, y se perfeccionó con el paso de los años.

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“Los acusados se sentían con la potestad de tomar lo que quisieran de cualquier mujer o niña que aceptara subirse a un avión, ir a una fiesta o sentarse en su mesa en una discoteca”, afirmaron los fiscales en el memorando recogido por medios locales.

Qué delitos se probaron durante el juicio en Nueva York

Oren y Tal Alexander eran conocidos en el sector inmobiliario de lujo como el “equipo A”, por sus ventas de alto valor y su clientela de celebridades. Alon Alexander, en tanto, dirigía la empresa de seguridad privada de la familia. Los tres fueron hallados culpables de 10 cargos, entre ellos conspiración prolongada para cometer violación, trata de personas con fines sexuales, abuso sexual y explotación sexual.

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Al menos 70 mujeres relataron ante las autoridades haber sido atraídas con promesas de lujo y drogadas durante un esquema de abuso que comenzó en 2001. (REUTERS/Jane Rosenberg)

Durante el juicio, 11 mujeres testificaron y muchas de ellas describieron haber perdido el control de sus cuerpos tras consumir una bebida proporcionada por alguno de los hermanos. Una de las denunciantes relató ante el tribunal que Alon Alexander la drogó y la violó tras una salida nocturna en un club de Nueva York. Según su testimonio, al despertar desnuda en una cama vio a Alon de pie, también sin ropa.

“Intenté levantarme varias veces, pero Alon me empujaba de vuelta”, declaró la mujer, y agregó que cuando logró ponerse de pie y le dijo que no quería tener relaciones con él, Alon respondió: “Ya lo hiciste”, según reportó NBC News.

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La defensa de Oren, Alon y Tal Alexander y su pedido de 15 años de prisión

Los abogados de los hermanos Alexander reconocieron que sus representados tuvieron una conducta “insensible a los sentimientos de ciertas mujeres en ciertos momentos” y presentaron disculpas en su nombre. Sin embargo, rechazaron la totalidad de los cargos y describieron a los tres como “esposos y padres ejemplares” que, en los años previos a su arresto en 2024, llevaban una vida “muy diferente a la que se presentó en el juicio”.

La Oficina de Libertad Condicional recomendó penas acumuladas de más de 180 años de prisión en función de la cantidad de víctimas identificadas.

La defensa expresó además confianza en obtener un resultado favorable en la instancia de apelación. En su escrito, los abogados sostuvieron que las pruebas fueron “notablemente débiles” en puntos cruciales y que las decisiones de la jueza Caproni sobre las pruebas admitidas generaron un “prejuicio abrumador” contra los acusados.

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“Luchamos contra la injusticia”, escribieron, e instaron a la magistrada a ver a los hermanos “como seres humanos, no como los monstruos falsamente retratados en el tribunal y en los medios de comunicación”, según el documento citado.

Cuándo se conocerá la sentencia contra los hermanos Alexander

La sentencia está prevista para el 27 de octubre de 2026. El cargo de trata de personas con fines sexuales conlleva una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión, la cifra que solicita la defensa para cada uno de los condenados.

La fiscalía, por su parte, reveló que la Oficina de Libertad Condicional recomendó que cada acusado cumpla 15 años por cada víctima que violó, lo que arrojaría sentencias de 180 años para Alon y Tal Alexander y 195 años para Oren Alexander. La decisión final quedará en manos de la jueza Caproni, quien deberá resolver entre la solicitud de prisión perpetua formulada por los fiscales y el pedido de pena mínima presentado por la defensa.

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