United Airlines sumará 10 nuevos destinos internacionales a partir del próximo año

United Airlines anunció 10 nuevas rutas internacionales hacia ciudades de Europa y Asia desde 2027, en la mayor expansión internacional de su historia (REUTERS/Fabrizio Bensch)

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United Airlines anunció la mayor expansión internacional de su historia con 10 nuevas ciudades en Europa y Asia a partir de 2027, en una apuesta por destinos menos saturados, nuevas conexiones corporativas y una red más amplia desde Newark, Washington y San Francisco.

La compañía sumará esos destinos desde marzo del año próximo y ocho de ellos partirán desde Newark Liberty International Airport, en Nueva Jersey. El incremento se apoyará en la red internacional que la aerolínea ya opera, con más de 160 destinos internacionales, y en una estrategia que, de acuerdo con sus ejecutivos, busca responder a una demanda sostenida de viajes al exterior.

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Esta decisión combina turismo y negocios. Un informe de CNBC detalló que la compañía busca captar a pasajeros que prefieren ciudades menos concurridas que los grandes polos tradicionales de Europa, además de viajeros corporativos vinculados a sectores como el aeronáutico y el tecnológico.

La empresa afirmó además que no eliminará rutas existentes para abrir espacio a las nuevas. De este modo, la decisión tendrá foco en hubs como Newark y en el uso del nuevo Airbus A321XLR.

La expansión de United Airlines se concentrará en Newark, con ocho nuevos destinos europeos y más conexiones desde Nueva Jersey (Reuters)

Los 10 nuevos destinos y el peso de Newark

La mayor parte del crecimiento se concentrará en Newark, que incorporará ocho nuevos destinos europeos. Según la información reunida por la agencia Europa Press, desde allí despegarán vuelos hacia los siguientes lugares:

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Luxemburgo. Marsella (Francia). Ibiza (España). Valencia (España). Terceira (Portugal). Liubliana (Eslovenia). Olbia (Italia). Catania (Italia).

La compañía también abrirá una ruta directa entre San Francisco y Okinawa (Japón), además de otra entre Washington Dulles y Toulouse (Francia).

Las nuevas rutas de Newark unirán a United Airlines con destinos europeos de menor circulación, como Catania, Italia (WIkimedia Commons)

El director ejecutivo de la aerolínea, Scott Kirby, sostuvo en declaraciones recogidas por CBS News que la mejora operativa en Newark permitió ese salto.

Kirby afirmó también que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (conocida como FAA), otorgó nuevas franjas horarias para despegues y aterrizajes, lo que elevó la confiabilidad del aeropuerto frente a las otras terminales del área de Nueva York.

Esas franjas, conocidas en la industria como “slots”, funcionan como autorizaciones para operar dentro de una capacidad horaria determinada. El propio Kirby venía reclamando cambios de ese tipo para aliviar la congestión y ordenar la programación de vuelos. Con ese nuevo margen, la empresa aseguró que puede sumar ocho enlaces transatlánticos desde el mismo aeropuerto.

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Scott Kirby afirmó que la expansión internacional de United se apoya en la mejora operativa de Newark y en la llegada de nuevos aviones (REUTERS/Kylie Cooper)

Turismo alternativo y nuevos hábitos de viaje

La expansión muestra un giro hacia mercados menos masivos. Patrick Quayle, vicepresidente sénior de planificación de red global y alianzas de United Airlines, identificó un cambio en las preferencias del público, con más interés en ciudades secundarias y menos presión sobre capitales o polos clásicos del turismo europeo.

Varias de estas nuevas rutas llevarán a los pasajeros a islas, centros regionales o puertas de entrada a zonas específicas, como la región francesa de Provenza, los Alpes eslovenos o el archipiélago portugués de las Azores.

Quayle también explicó, en declaraciones citadas por CNBC, que la empresa detectó más reservas con esquema “open-jaw”, una modalidad en la que el pasajero llega a una ciudad y regresa desde otra sin volver al punto inicial. Dicha conducta, según el ejecutivo, favorece una red con múltiples accesos dentro de países como España, Italia, Francia o Portugal.

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Valencia será uno de los nuevos destinos de United en Europa dentro de su expansión internacional prevista para 2027 (EFE/Ana Escobar)

Rutas adicionales y la competencia con Delta

Además de las 10 nuevas ciudades, la compañía agregará tres rutas a destinos que ya atiende desde otras terminales:

Los Ángeles tendrá un nuevo vuelo a Osaka desde el 27 de marzo de 2027.

Washington D.C. sumará un servicio a Milán desde el 28 de mayo.

Denver incorporará una conexión con París desde el 27 de mayo.

La empresa también prevé reanudar la ruta entre San Francisco y Tel Aviv el 28 de marzo de 2027, con tres frecuencias semanales, según Europa Press. Ese movimiento se suma a su expansión en Japón, donde también prepara vuelos a Sapporo desde fines de 2026, y refuerza su presencia en el Pacífico y el Atlántico.

El crecimiento ocurre en un escenario competitivo. Medios como CNBC indicaron que United Airlines es la segunda aerolínea más rentable de Estados Unidos detrás de Delta Air Lines, aunque opera más destinos internacionales.

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Por su parte, Delta busca disputar esa ventaja, sobre todo en el mercado transpacífico, con nuevas operaciones anunciadas hacia Tokio, Manila y Hong Kong.

La expansión internacional de United llega en un contexto de competencia creciente con Delta por el mercado de largo alcance (REUTERS/Loren Elliott)

Rol del Airbus A321XLR en la expansión

Una parte central del plan depende del nuevo Airbus A321XLR, un avión de fuselaje estrecho y largo alcance con el que la empresa pretende atender mercados que no justifican aeronaves de mayor tamaño.

El portal económico Fox Business informó que la aerolínea espera recibir suficientes unidades de ese modelo para sostener su expansión europea en el verano boreal de 2027.

Debido a esto, el A321XLR será clave para rutas como Luxemburgo, Toulouse, Ibiza, Valencia y Marsella. La lógica es operar trayectos largos con menores costos y una oferta premium orientada a pasajeros dispuestos a pagar por cabinas superiores. United Airlines prevé estrenar el servicio internacional con ese avión el 1 de diciembre de 2026 en vuelos desde Washington Dulles hacia Ámsterdam y Dublín.

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Quayle reconoció que el programa con el A321XLR atravesó “algunos problemas iniciales”, aunque sostuvo que la empresa confía en disponer del número de aviones necesario para cumplir el cronograma.

Ese recambio también acompaña la retirada progresiva de los Boeing 757, una flota más antigua que la compañía dejará atrás a medida que ingresen los nuevos equipos.

Con el A321XLR, United busca ampliar su red de largo alcance con aviones más eficientes para rutas selectivas (REUTERS/Rajesh Kumar Singh)

Demanda firme y precios altos

La expansión llega en un contexto de tarifas todavía elevadas. En relación a esto, los pasajes aéreos en Estados Unidos subieron más del 25% en julio frente al mismo mes del año anterior, según datos de inflación publicados el mes pasado.

En contrapartida, Kirby sostuvo: “Viajar en avión sigue siendo una opción muy rentable”, al argumentar que las tarifas promedio siguen 13% por debajo del nivel previo a la pandemia.

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El ejecutivo de United Airlines atribuyó parte del actual nivel de precios a la recuperación posterior al desplome del tráfico durante la crisis sanitaria, cuando el valor de los boletos cayó con fuerza antes de regresar a parámetros más cercanos a los habituales.