Nueva York busca transparentar las fotos inmobiliarias editadas con inteligencia artificial

La propuesta de Linda B. Rosenthal obligaría a corredores, propietarios y vendedores a advertir de forma visible las alteraciones digitales sustanciales en imágenes de viviendas

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La posibilidad de encontrar un departamento en Nueva York a través de fotos que oculten daños, cambien acabados o muestren muebles inexistentes podría quedar bajo nuevas reglas. La asambleísta estatal Linda B. Rosenthal presentó el proyecto A.11635, que propone obligar a informar el uso de inteligencia artificial y edición digital en avisos inmobiliarios destinados a la venta, el alquiler o el arrendamiento de propiedades.

La iniciativa fue introducida el 29 de julio de 2026 y permanece en el Comité de Vivienda de la Asamblea estatal, informó Secret NYC. De avanzar en el proceso legislativo y ser promulgada, entraría en vigor 60 días después de la firma del gobernador.

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El proyecto exigiría mostrar las fotos originales de la propiedad

El proyecto A.11635 exigiría incluir un enlace con las fotos originales de la propiedad para que compradores e inquilinos comparen la imagen editada con la real (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta modificaría la Ley de Bienes Inmuebles de Nueva York para que los corredores, vendedores, propietarios y administradores adviertan de manera visible si una imagen fue alterada de forma sustancial mediante inteligencia artificial u otras herramientas digitales.

Rosenthal sostuvo que quienes buscan comprar o alquilar una vivienda deben contar con información clara sobre su estado actual y no únicamente sobre su potencial. En una declaración recogida por Observer Today, la legisladora planteó que la norma aportaría transparencia al exigir una advertencia en los avisos que excedan la edición fotográfica convencional.

El texto prevé, además, que cuando se publique una fotografía modificada, el corredor o vendedor incluya un enlace que permita acceder a la imagen original. De esa manera, los potenciales inquilinos o compradores podrían comparar ambas versiones antes de coordinar una visita.

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La regulación abarcaría cambios que añadan, eliminen o transformen elementos físicos de una vivienda. Entre los ejemplos mencionados en la cobertura de Observer Today aparecen la modificación de paredes, pisos, electrodomésticos, mobiliario, jardines o paisajismo. El objetivo es que una representación digital no presente como existente una característica que el inmueble no posee.

Los retoques básicos quedarían fuera de la obligación de informar

Nueva York impulsa el proyecto A.11635 para transparentar las fotos inmobiliarias editadas con inteligencia artificial en avisos de venta, alquiler y arrendamiento (Daily Mail)

El proyecto no busca prohibir toda edición de fotografías inmobiliarias. Secret NYC señaló que los ajustes técnicos que no cambien la condición física de una propiedad seguirían permitidos sin necesidad de una advertencia.

En ese grupo entrarían correcciones de iluminación, balance de blancos, color, exposición, nitidez, recorte, enderezamiento de la imagen y cambios de ángulo. La diferencia central estaría en si la modificación altera la percepción de la estructura, las instalaciones o el equipamiento real del lugar.

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Por ahora, el proyecto A.11635 no contempla multas específicas para corredores inmobiliarios que incumplan sus requisitos, de acuerdo con Observer Today. Sin embargo, la normativa estatal ya prohíbe la publicidad falsa o engañosa en el sector inmobiliario, recordó Secret NYC.

Las personas que consideren que fueron inducidas a error por imágenes manipuladas pueden presentar una denuncia ante la División de Servicios de Licencias del Departamento de Estado de Nueva York. La legislación propuesta incorporaría una obligación concreta de divulgación para los anuncios que utilicen alteraciones materiales.

La ciudad prepara reglas para los anuncios de alquiler

La discusión estatal coincide con una iniciativa de la alcaldía de Nueva York dirigida específicamente al mercado de alquileres. El alcalde Zohran Kwame Mamdani anunció en julio que la ciudad exigirá a propietarios, agentes y plataformas que revelen si las imágenes o videos de una publicación fueron creados o modificados mediante inteligencia artificial.

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La medida forma parte del informe Rental Ripoff Report, que reúne 23 acciones de política pública elaboradas tras audiencias con más de 2.400 residentes de los cinco distritos, precisó la oficina del alcalde. El Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés) trabajaría con plataformas como Zillow y StreetEasy para aplicar requisitos de divulgación “claros y visibles”.

Mamdani afirmó que los residentes no deberían tener que preguntarse si el departamento que observan en internet es real, reportó Business Insider. El informe municipal no fijó una fecha puntual para esa regla, aunque indicó que las iniciativas se implementarán de forma escalonada durante los próximos tres años.

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Mientras la regulación de la ciudad se concentra en alquileres, la propuesta de Rosenthal alcanzaría también a las ventas de inmuebles. El proyecto podría ser considerado cuando la Legislatura estatal retome sus sesiones en enero de 2027.