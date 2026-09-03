Siete de cada diez dueños de mascotas acortan sus viajes para no dejarlas solas

Siete de cada diez dueños de mascotas acortan sus viajes para no dejar solos a sus perros o gatos, según un estudio en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Siete de cada diez dueños de mascotas acortan sus viajes por no querer alejarse de sus animales, de acuerdo con un relevamiento difundido por la encuestadora Talker Research y replicado por la cadena KTEN.

El estudio, encargado por la automotriz Subaru y realizado entre 2.000 personas en Estados Unidos que manejan y tienen perros o gatos, expuso hasta qué punto las mascotas condicionan hoy la planificación de escapadas, fines de semana y vacaciones.

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La investigación indicó que 45% de los propietarios de mascotas rechazó oportunidades de viaje cuando no podía llevar a su animal. A eso se suma otro dato que marca un cambio de hábitos: 73% dijo que es más probable que elija un viaje por ruta antes que un vuelo para poder trasladarse con su compañero de cuatro patas. En ese marco, el vínculo afectivo aparece como una variable central y no como un detalle secundario de la organización.

Casi la mitad evita planes que no aceptan mascotas

El estudio de Talker Research indicó que 45% de los propietarios rechazó oportunidades de viaje cuando no podía llevar a su mascota (Imagen ilustrativa Infobae)

El sondeo sostuvo que para una parte importante de los consultados, dejar al animal en casa ya no es una opción cómoda. Un 47% manifestó sentir culpa cuando viaja sin su mascota, mientras que otro 47% aseguró que se preocupa por su bienestar durante toda la estadía fuera del hogar. Además, 27% reconoció que le cuesta disfrutar plenamente del viaje al saber que su perro o gato quedó atrás.

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La encuesta también remarcó que 70% de los dueños limita la duración de sus salidas por ese motivo. Dentro de ese grupo, 31% afirmó que restringe sus viajes a uno o dos días, mientras que 37% señaló que puede ausentarse algunos días, pero que se siente incómodo si el período se extiende más. Esos números muestran que el tiempo de separación se volvió un factor decisivo a la hora de elegir destino, transporte y duración.

Para Christina Valente, responsable de compromiso comunitario de Subaru of America, esa conducta no resulta sorprendente. La ejecutiva afirmó, en declaraciones recogidas por Talker Research, que “las mascotas son familia, por eso no sorprende que muchas personas las prioricen cuando salen a la ruta”. También agregó que ella misma se identifica con ese sentimiento y que entiende la preocupación de quienes dejan a sus animales en casa.

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Los viajes por ruta ganan terreno frente al avión

Los viajes por ruta ganan terreno frente al avión, ya que 73% de los encuestados prefiere el auto para trasladarse con su mascota (Imagen Ilustrativa Infobae)

El relevamiento mostró además que la elección del auto responde, en muchos casos, al deseo de mantener cerca a la mascota durante todo el trayecto. Más de la mitad, un 51%, dijo incluso que viajar con una mascota es mejor que hacerlo con una persona. En paralelo, 45% comentó que comienza a organizar una salida pet friendly al menos tres semanas antes cuando se acerca un fin de semana largo.

El estudio subrayó que las generaciones más jóvenes encabezan esa tendencia. Un 75% de la generación Z y un 70% de los millennials dijeron haber llevado a su mascota a un viaje por ruta en los últimos cinco años. La proporción bajó entre generación X, con 58%, y entre los baby boomers, con 40%.

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Entre quienes sí salen con sus animales, la razón más mencionada fue la tranquilidad. El 51% sostuvo que se siente mejor si la mascota está con ellos y no en casa, mientras que 43% valoró la posibilidad de verla conocer lugares nuevos y 39% destacó el tiempo de calidad compartido. Así, el desplazamiento deja de ser solamente un traslado y pasa a formar parte de una experiencia compartida entre personas y animales.

Alojamientos y ansiedad, entre los principales obstáculos

No obstante, viajar con mascotas también presenta dificultades concretas. El trabajo señaló que 41% de los encuestados ubicó a los alojamientos pet friendly como el principal problema al momento de organizar una escapada. Después aparecieron la necesidad de adaptar las paradas del trayecto a las rutinas del animal, con 36%, y la ansiedad o inquietud de la mascota dentro del vehículo, con 28%.

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La amplitud del esfuerzo que algunos dueños están dispuestos a hacer también quedó reflejada en otra cifra: 22% respondió que manejaría la distancia que hiciera falta si eso le permitiera llevar a su mascota. A la vez, 45% dijo que conduciría más de cuatro horas para no separarse de su acompañante habitual.

En ese punto, Trevor Maki, gerente nacional de capacitación de producto de Subaru, explicó al estudio que “un viaje por ruta apto para mascotas empieza antes de salir de la entrada de la casa, con un vehículo preparado para acomodarlas de forma segura”. En la misma línea, precisó que el espacio, la visibilidad, los asientos fáciles de limpiar y la capacidad de carga ayudan a que el traslado resulte más cómodo para todos.

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La metodología del relevamiento indicó que la encuesta fue realizada en línea entre el 13 y el 17 de julio de 2026 entre adultos mayores de 18 años en Estados Unidos con acceso a internet, que conducen y tienen perros o gatos. Tanto Talker Research como KTEN coincidieron en presentar los resultados como una muestra de cómo las mascotas pasaron a ocupar un lugar central en las decisiones de viaje de millones de hogares.