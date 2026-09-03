Arrestan a cuatro agentes en Georgia por el presunto uso indebido de cámaras Flock lectoras de patentes

Cuatro agentes fueron arrestados en Georgia por el presunto uso indebido de cámaras Flock lectoras de patentes (REUTERS/Cheney Orr)

Guardar

Cuatro agentes del orden fueron arrestados en Georgia por el presunto uso indebido de cámaras lectoras de patentes, en un caso que volvió a poner bajo escrutinio el acceso de las fuerzas de seguridad a herramientas de vigilancia diseñadas para investigaciones oficiales. La información fue difundida por CBS Atlanta, que detalló que los acusados enfrentan cargos por utilizar el sistema de Flock con fines ajenos a sus funciones policiales.

La investigación alcanza a efectivos de distintos puntos del estado. Entre los detenidos aparecen Errol Farrell Jr., deputy del condado de Clayton, y Robert “Bobby” Michael Keim, agente especial a cargo del Departamento de Correcciones de Georgia. De acuerdo con la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI), ambos fueron arrestados el martes y acusados de hacer un uso no autorizado del sistema de lectura de patentes.

PUBLICIDAD

El caso también involucra a dos agentes de la oficina del sheriff del condado de Richmond: el investigador Sean Morrow y el deputy Jose Ferrer. Las autoridades de esa dependencia informaron que ambos habrían consultado la plataforma por motivos personales, una conducta que derivó en cargos penales y en medidas administrativas dentro de la agencia.

La investigación se extendió a varios condados de Georgia

La investigación en Georgia alcanzó a efectivos de distintos condados y a un agente del Departamento de Correcciones por accesos ajenos a tareas oficiales

Tal y como informó CBS Atlanta, las detenciones se produjeron en el marco de una pesquisa más amplia sobre el uso de las cámaras de Flock, un sistema que permite rastrear vehículos a partir de sus matrículas y que es utilizado por agencias policiales en distintos puntos de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La GBI sostuvo que Farrell, de 40 años, y Keim, de 45, habrían empleado los lectores de patentes para fines no vinculados con tareas de seguridad pública. Farrell fue ingresado en la cárcel del condado de Clayton, mientras que Keim quedó alojado en la cárcel del condado de Putnam, precisó el medio.

A la vez, la oficina del sheriff del condado de Richmond comunicó el arresto de Morrow y Ferrer luego de una pesquisa interna sobre el uso del sistema. Ambos fueron acusados de uso indebido de lectores de patentes y de violar el juramento de su cargo, aseguró la dependencia al anunciar el avance del caso.

PUBLICIDAD

Richmond despidió a dos agentes y habló de violaciones éticas

El condado de Richmond despidió a dos agentes y sostuvo que hubo acceso no autorizado y uso indebido de bases de datos de las fuerzas del orden (REUTERS/Cheney Orr)

En el condado de Richmond, las consecuencias no se limitaron al plano judicial. La propia oficina del sheriff confirmó que Sean Morrow y Jose Ferrer fueron despedidos después de que la investigación detectara presuntas irregularidades en el acceso a bases de datos oficiales.

La dependencia afirmó que “la investigación determinó además que las acciones de ambos agentes violaron múltiples políticas de la Oficina del Sheriff del Condado de Richmond, incluido el acceso no autorizado y el uso indebido de bases de datos e información de las fuerzas del orden, una conducta impropia de un miembro de la oficina y las obligaciones éticas asociadas al juramento del cargo”.

PUBLICIDAD

La declaración, recogida por CBS Atlanta a partir de un mensaje oficial difundido en Facebook, expuso la gravedad con la que la agencia evaluó la conducta de sus empleados.

En ese mismo pronunciamiento, el sheriff Eugene Brantley remarcó que su oficina mantiene el compromiso con la integridad y la rendición de cuentas de cada integrante de la fuerza. También señaló que toda denuncia de mala conducta es investigada y que quienes infringen la ley o las normas internas enfrentan consecuencias.

Hall County también detectó accesos no autorizados al sistema

El caso sumó otro capítulo al día siguiente, cuando la oficina del sheriff del condado de Hall informó el despido de una investigadora por utilizar sin autorización el sistema de Flock. Se trata de Melissa Wood, quien se desempeñaba recientemente en el área de delitos contra la propiedad.

PUBLICIDAD

Esa agencia indicó que la agente había usado la plataforma varias veces para localizar a una persona que conocía, una conducta que motivó su desvinculación. Wood trabajaba en la oficina desde febrero de 2022, indicó el medio estadounidense.

Además, la decisión se conoció menos de una semana después de que tres deputies del condado de Hall renunciaran como parte de una auditoría vinculada con el mismo sistema. La sucesión de arrestos, despidos y renuncias en distintos condados de Georgia amplió las dudas sobre los controles internos aplicados al uso de esta tecnología.

El caso reabre el debate sobre los límites de la vigilancia policial

El sistema de lectores automáticos de patentes fue incorporado en muchas jurisdicciones como una herramienta para apoyar investigaciones, ubicar vehículos buscados o seguir pistas en causas penales. Sin embargo, este episodio volvió a poner en discusión qué salvaguardas existen para impedir consultas por motivos personales.

PUBLICIDAD

Por ahora, las autoridades estatales y locales avanzaron con cargos concretos contra los implicados y con sanciones dentro de las agencias afectadas. CBS Atlanta señaló que la investigación abarca zonas del centro y del norte de Georgia, mientras continúan las revisiones sobre el uso de la base de datos en distintos departamentos.