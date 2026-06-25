Usaron micrófonos para copiarse en el examen teórico de conducir de Florida, los descubrieron y enfrentan duras sanciones

Varias personas fueron detectadas en Miami-Dade cuando intentaban copiarse en el examen teórico para obtener una licencia de conducir de Florida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varias personas fueron detectadas en Miami-Dade cuando intentaban hacer trampa en el examen teórico para obtener una licencia de conducir de Florida, según informó el recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, en un mensaje difundido el lunes en X.

El funcionario sostuvo que los involucrados habrían usado dispositivos electrónicos ocultos para recibir asistencia no autorizada.

Según la información difundida por el Miami-Dade County Tax Collector, el episodio ocurrió en una de sus oficinas, donde el personal detectó micrófonos y equipos de grabación ocultos que se habrían introducido para obtener “ayuda externa” durante la prueba. El caso también fue mencionado por Miami Herald, diario de Miami.

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Dariel Fernández vinculó el intento de fraude con el control interno de la oficina: “Cualquier persona que intente hacer trampa, presentar documentos fraudulentos o comprometer la integridad del proceso de evaluación será informada a las autoridades correspondientes y deberá responder por sus acciones”, escribió en X.

En el mismo mensaje, Fernández sostuvo que “el fraude no será tolerado” en ninguna oficina del recaudador de impuestos de Miami-Dade ni en centros autorizados para administrar exámenes de conducción, conocidos como escuelas de manejo.

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El funcionario no precisó cuántas personas estuvieron involucradas ni detalló sus identidades; tampoco informó detenidos. Tampoco brindó información sobre eventuales cargos o procedimientos específicos, pero sostuvo, en línea con su advertencia pública en redes sociales.

Dariel Fernández señaló que la vigilancia, la capacitación y la actuación del personal permitieron detectar los dispositivos y frenar la maniobra antes de que concluyera la evaluación. Afirmó que la detección se produjo en el momento en que los postulantes rendían el examen teórico, lo que permitió intervenir antes de que concluyeran la evaluación.

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El recaudador añadió que el fraude en los exámenes puede derivar en la denegación, suspensión o pérdida del derecho a obtener una licencia de conducir o una identificación estatal en Florida. Vinculó el episodio con la necesidad de proteger el proceso de evaluación y de sostener la integridad en las oficinas del condado.

“Una licencia de conducir no es un derecho. Es un privilegio que debe ganarse con honestidad y responsabilidad”, afirmó Fernández en sus redes sociales al referirse al caso. El funcionario sostuvo que su oficina mantendrá controles para detectar irregularidades y que cualquier maniobra que comprometa las evaluaciones.

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Qué se sabe del intento de fraude en el examen teórico

El personal de una oficina del Miami-Dade County Tax Collector encontró micrófonos y equipos de grabación ocultos usados para recibir ayuda externa en el examen de conducir (Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio ocurrió en una oficina del Miami-Dade County Tax Collector, según la información difundida por la propia dependencia del condado. Allí, el personal detectó micrófonos y equipos de grabación ocultos que se habrían introducido con el objetivo de recibir asistencia no autorizada durante el examen teórico de conocimientos.

Dariel Fernández indicó que la maniobra consistía en el uso de dispositivos electrónicos ocultos para recibir “ayuda externa”. La descripción del caso apuntó a un esquema que buscaba obtener respuestas durante la evaluación sin cumplir el requisito de rendir el examen de manera individual y sin asistencia.

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La advertencia del recaudador apuntó tanto a quienes cometan fraude como a quienes presenten documentos fraudulentos o busquen comprometer el proceso de evaluación. Fernández incluyó esas conductas dentro de una misma categoría de irregularidades.

El funcionario reiteró que el criterio se aplicará en toda la red de oficinas del condado bajo la órbita del recaudador y también en centros autorizados para administrar exámenes, que en el mensaje se mencionaron como escuelas de manejo. En ese punto, Fernández insistió en que el control no se limita a un edificio o a un único punto de evaluación.

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Esa ausencia de precisión se mantuvo en el mensaje difundido por el recaudador, que se enfocó en describir el método detectado, advertir sobre sanciones y anticipar derivaciones a las autoridades.

Advertencia de sanciones y derivación a las autoridades

El fraude en los exámenes puede derivar en la denegación, suspensión o pérdida del derecho a obtener una licencia de conducir o una identificación estatal en Florida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frase apareció como parte de una advertencia general sobre el estándar que, según el funcionario, regirá en las oficinas del condado y en los centros autorizados para administrar evaluaciones.

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La comunicación no detalló procedimientos, plazos ni instancias específicas, pero presentó esas medidas como posibles resultados ante conductas de fraude vinculadas a las evaluaciones.

Dariel Fernández atribuyó la detección del intento de fraude a la vigilancia, la capacitación y la actuación del personal.

Al describir el episodio, el recaudador insistió en la idea de preservar la integridad. También vinculó el caso con el criterio de que la licencia de conducir debe obtenerse sin irregularidades, con un estándar de conducta que, según su mensaje, será exigido por su oficina.

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La advertencia incluyó una referencia explícita al uso de dispositivos electrónicos ocultos.

El cambio de idioma en los exámenes de licencia en Florida

El texto difundido por Fernández también recordó que el estado comenzó a exigir que los exámenes escritos y prácticos se administren únicamente en inglés, lo que puso fin a las pruebas escritas en otros idiomas.

Según Fernández, la medida elevó preocupaciones y gastos entre muchos inmigrantes para superar las evaluaciones y obtener la licencia. En su comunicación, el recaudador vinculó ese contexto con la necesidad de mantener la integridad del proceso y de evitar maniobras de fraude.