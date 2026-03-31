Aeropuerto de Palm Beach: USD 5 millones para renombrar la terminal con el nombre de Donald Trump

La nueva ley en Florida renombra el Aeropuerto Internacional de Palm Beach como President Donald J. Trump International Airport, pendiente de aprobación por la FAA.(REUTERS/Elizabeth Frantz)

El gobernador de Florida Ron DeSantis firmó el lunes una ley que ordena renombrar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach como President Donald J. Trump International Airport. La nueva denominación, vigente desde el 1 de julio, requiere todavía la aprobación final de la agencia reguladora estadounidense FAA (Administración Federal de Aviación), según informó la cadena estadounidense NBC News.

La FAA afirmó que modificar el nombre del aeropuerto corresponde a un “asunto local”, pero detalló que implica tareas como la actualización de cartas de navegación y bases de datos asociadas.

En el marco del acuerdo legal, Palm Beach County, responsable de la gestión del aeropuerto, mantendrá el derecho “perpetuo e irrestricto” de uso gratuito del nombre y sus abreviaturas para fines aeroportuarios, de acuerdo con el texto legal firmado por DeSantis.

Palm Beach County conservará el derecho perpetuo e irrestricto de uso del nombre del aeropuerto con fines aeroportuarios tras la medida de DeSantis. (Reuters)

Tras la contienda en las primarias de 2024, el gobernador respaldó la candidatura de Trump. El aeródromo, que Donald Trump utiliza de forma habitual para sus viajes hacia y desde Mar-a-Lago, situada a 8 kilómetros, provocó de inmediato reacciones políticas.

Por un lado, Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la Trump Organization, celebró la decisión y agradeció tanto al gobernador DeSantis como a la representante estatal Megan Weinberger por facilitar la aprobación en la legislatura. Por el otro, la líder demócrata en la Cámara de Representantes de Florida, Fentrice Driskell, denunció que el proceso supondrá un gasto estimado de USD 5 millones para los contribuyentes estatales.

Donald Trump utiliza habitualmente el aeropuerto de Palm Beach para sus viajes entre Mar-a-Lago y otras ciudades, reforzando el carácter simbólico del cambio.(REUTERS/Elizabeth Frantz)

En un comunicado remitido a NBC News, Driskell detalló:

“La vida es cada vez más cara para las familias trabajadoras y los jubilados en Florida. Por eso los demócratas impulsamos una agenda para reducir costos y devolver dinero al bolsillo de la gente. En cambio, los líderes republicanos decidieron priorizar el despilfarro de cinco millones de dólares de sus impuestos en renombrar un aeropuerto en honor al Presidente”.

Este proyecto legislativo no fue el primer intento por utilizar el nombre de Trump en un aeropuerto estadounidense. El mes pasado, la Trump Organization solicitó la patente para la denominación President Donald J. Trump International Airport, mientras que el congresista Brian Mast promovió en la Cámara baja un proyecto de ley con el mismo objetivo, según lo informado por NBC News.

Debate y confrontación política en torno al aeropuerto

El procedimiento para cambiar el nombre del aeropuerto ocurre en medio de una creciente confrontación política y electoral en el área de Palm Beach. La cadena estadounidense NBC News indicó que recientemente los demócratas obtuvieron un escaño estatal en el distrito legislativo que abarca tanto el aeropuerto como la residencia de Trump.

La líder demócrata Fentrice Driskell cuestionó el gasto estimado de 5 millones de dólares de fondos públicos para cambiar el nombre del aeropuerto. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

A la espera de la resolución administrativa por parte de la FAA, así como de la reacción eventual del condado de Palm Beach, el trámite legal convierte al aeropuerto en un nuevo escenario de disputa política y de visibilidad pública del apellido Trump en infraestructuras nacionales.

Antecedentes y búsqueda de reconocimiento nominal de Trump en espacios públicos

En los últimos años, el mandatario ha buscado vincular su nombre a diferentes espacios financiados por fondos federales o administrados por organismos públicos. La cadena estadounidense NBC News reveló que, durante su mandato, el gobierno de Trump mantuvo negociaciones con el entonces líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, para designar el nombre de Trump al Aeropuerto Internacional Dulles, en Virginia, y a la estación Penn en Nueva York, como parte de acuerdos relacionados con el financiamiento de infraestructuras.

Esta estrategia no se limita al transporte aéreo. El nombre de Trump aparece actualmente en el Kennedy Center for the Performing Arts, en Washington, y en el United States Institute of Peace, centro federal de investigación y diplomacia. Además, se ha incorporado a iniciativas como programas federales de medicamentos genéricos, cuentas de ahorro y una nueva clase de buques de guerra.

El intento de asociar el nombre de Donald Trump a infraestructuras públicas se extiende a otros espacios federales y símbolos nacionales según NBC News. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

La tendencia alcanza incluso símbolos nacionales. NBC News informó que la semana pasada el Departamento del Tesoro dispuso que la firma de Trump figure en billetes durante su presidencia, un hecho sin precedentes para un mandatario de Estados Unidos.

Este mes, una comisión federal formada en su mayoría por funcionarios designados por Trump aprobó el diseño de una moneda conmemorativa de 24 quilates que llevará la imagen del presidente estadounidense en el marco de la celebración por el 250 aniversario del país.

El aeropuerto de Florida, potencialmente rebautizado, ocupa un lugar central en la vida política y personal de Trump. El uso frecuente por parte del mandatario, especialmente en sus traslados en Air Force One a su club privado de Mar-a-Lago, resalta el impacto de la medida impulsada por la legislatura y ratificada por Ron DeSantis.