Estados Unidos

Consumo de comida rápida en Estados Unidos: una nueva encuesta reveló cuáles prefieren los estadounidenses

La investigación permite observar cómo determinados menús y cadenas destacan entre los consumidores, influenciando tanto las opciones de platillos principales como los acompañamientos y las bebidas en distintas franjas etarias

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La combinación ideal de comida
La combinación ideal de comida rápida en Estados Unidos incluye hamburguesa, nuggets y papas fritas de McDonald's, y batido de Dairy Queen. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Un nuevo estudio reveló cuál es la comida rápida favorita en Estados Unidos. ¿El menú ideal?: una hamburguesa o un sándwich de pollo de Chick-fil-A, acompañados por patatas fritas y nuggets de McDonald’s, y una bebida o un batido de Dairy Queen.

El relevamiento, realizado a 2.000 adultos estadounidenses por la consultora The Harris Poll, identificó los productos preferidos de los locales de comida rápida y definió el ranking de opciones ideales para los consumidores.

El estudio de The Harris
El estudio de The Harris Poll revela que la hamburguesa de Burger King es la favorita entre los estadounidenses, liderando el ranking de comida rápida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si las preferencias se inclinan por un sándwich de pollo, los encuestados eligen Chick-fil-A con 51% y Popeyes con 27%. Sin embargo, dos de cada cinco jóvenes de la generación Z y los encuestados de la región suroeste (21%) afirman que Raising Cane’s es la mejor opción.

En el segmento de nuggets de pollo, McDonald’s superó a Chick-fil-A con 45% frente a 37%. Entre los baby boomers, Chick-fil-A invierte apenas la tendencia, con 37% sobre 35% para la marca del payaso.

La posición de McDonald’s también es dominante en papas fritas: 51% de los encuestados lo ubicó en primer lugar, más del doble que Wendy’s (24%).

Dairy Queen lidera como la
Dairy Queen lidera como la mejor opción de batidos, mientras que McDonald’s y Sonic son los principales destinos para adquirir bebidas refrescantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preferencias regionales y generacionales en comida rápida

Las diferencias también emergen a nivel regional: el 21% de los residentes en el medio oeste elige las papas fritas de Arby’s, una proporción superior a otras regiones, de acuerdo con el diario estadounidense New York Post.

La encuesta de The Harris Poll constató que la preferencia por el tipo de papa varía según la generación: los millennials y la generación X escogen las papas en espiral (45% y 36% respectivamente); la generación Z prefiere el corte tipo waffle (47%) y los baby boomers se inclinan por el corte estándar (40%).

En cuanto a los motivos detrás de las preferencias por las papas fritas, el 41% de la generación Z y el 46% de los baby boomers dan prioridad al nivel de sal. Por su parte, el 42% de la generación X prioriza la temperatura al momento de servirlas.

Las bebidas favoritas que acompañan la comida rápida

Para acompañar sus pedidos, el 55% prefiere un refresco, mientras que el 36% opta por té helado. Los principales destinos para adquirir estas bebidas son McDonald’s (38%) y Sonic (26%). Respecto a los batidos, el 39% reconoce a Dairy Queen como la mejor opción.

Al hablar de café, existen diferencias si se consume solo o junto con comida. Para un impulso energético —descrito como pick-me-up—, Starbucks y Dunkin están casi igualados en las preferencias generales, con 38% y 34%, respectivamente. Cuando se trata de consumo junto con alimentos, el 34% elige como primer lugar a McCafe, seguido de Dunkin (25%), Wendy’s y Starbucks (ambos con 24%).

Precio y experiencia de compra de comida rápida

Aunque tradicionalmente se ha percibido que la comida rápida ofrece inmediatez y precios bajos, la percepción de los consumidores da cuenta de una transformación en esa fórmula.

El gasto promedio informado por los encuestados para una comida individual asciende a USD 12, pero solo uno de cada diez considera ese precio aceptable. Según la muestra, el costo ideal sería aproximadamente un tercio inferior: USD 4,30 menos por pedido.

La entrega a domicilio de
La entrega a domicilio de comida rápida presenta demoras para el 55% de los usuarios, superando el tiempo estimado de 27,9 minutos y generando insatisfacción. (REUTERS/Daniel Cole)

En cuanto a la modalidad de compra, el 31% de los encuestados prefiere ordenar en línea para entrega a domicilio y espera recibir su pedido en un promedio de 27,9 minutos.

No obstante, el 55% afirma que la entrega suele tomar más tiempo del estimado, y el 42% reconoció que hubo ocasiones en las que la demora fue tan extensa que podrían haberse acercado en persona y obtenido su pedido en el mismo lapso. Además, el 32% admitió haber solicitado comida rápida pese a que podía desplazarse fácilmente al local.

El 38% continúa optando por conducir al restaurante, estacionar e ingresar para pedir. Este grupo estima que la experiencia total consume unos 22 minutos, aunque su expectativa es bajar ese tiempo a menos de 20 minutos (17,5 minutos).

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